Stasera in tv: “Ladies in Black” su Rai 3

Cast e personaggi

Julia Ormond: Magda

Angourie Rice: Lisa

Rachael Taylor: Fay

Alison McGirr: Patty

Ryan Corr: Rudi

Vincent Pérez: Stefan

Susie Porter: Mrs. Miles

Shane Jacobson: Mr. Miles

Noni Hazlehurst: Miss Cartwright

Nicholas Hammond: Mr. Ryder

Luke Pegler: Frank

Celia Massingham: Myra

Geneviève Lemon: Mrs. Wentworth

Danny Adcock: Dottore

Deborah Kennedy: Madre di Myra

Eliza Logan: Mrs. Crown

Xanthe Paige: Dawn

Amy Usherwood: Joy

Jesse Hyde: Michael

Kevin MacIsaac: Bill

Edmund Lembke-Hogan: Brian

Lara Mulcahy: Landlady

Christian Bischoff: Direttore del teatro

Lisa Toyer: Coreografa

Kate Miller-Heidke: Cantante del nightclub

Trent Baines: Greg

Laurence Coy: Jim

Alan Dukes: Night Editor

Josh Marks: Ray

Yvonne Rae: Mrs. Cartwright anziana

La trama

“Ladies in Black” è ambientato a Sydney nell’estate del 1959, sullo sfondo del risveglio culturale dell’Australia, del crollo delle strutture di classe e della liberazione delle donne. Racconta la storia di formazione della studentessa di periferia Lisa, che mentre aspetta i risultati dell’ultimo esame di scuola superiore con il sogno di andare all’Università di Sydney, accetta un lavoro estivo in un grande magazzino. Qui lavora fianco a fianco con un gruppo di commesse che le aprono gli occhi su un mondo al di là della sua esistenza protetta e ne favoriscono la metamorfosi.

Curiosità

Bruce Beresford (A spasso con Daisy) candidato a 2 Premi Oscar per Esecuzione di un eroe (Miglior sceneggiatura non originale, 1980) e Un tenero ringraziamento (Miglior regista, 1983) dirige “Ladies in Black” da una sua sceneggiatura scritta con Sue Milliken e basata sul libro “Le signore in nero” di Madeleine St. John.

Le scene dei grandi magazzini sono state girate al 7° piano dell’edificio David Jones presso il distretto degli affari centrale di Sydney (Central Business District – CBD). Il 7° piano era rimasto in disuso per molti anni e aveva ancora lo stesso aspetto del 1959. La troupe cinematografica ha avuto solo un giorno per girare queste scene poiché il giorno successivo sarebbero iniziati i lavori di ristrutturazione dell’edificio e il 7° piano sarebbe stato inaccessibile.

Sebbene il grande magazzino Goodes sia un’attività immaginaria, è vagamente basato sulla catena di grandi magazzini australiani David Jones Limited.

Per le riprese esterne del grande magazzino Goodes è stato utilizzato il complesso del tribunale di Downing Center nel “CBD” di Sydney. Prima di essere utilizzato come tribunale, questo edificio ospitava la Mark Foy’s Limited, che guarda caso era uno dei principali grandi magazzini di Sydney che commerciava dal 1885 al 1980.

Il signor Ryder (Nicholas Hammond), il portiere dei grandi magazzini Goodes, era Friedrich Von Trapp in Tutti insieme appassionatamente (1965).

Fay (Rachael Taylor) è a casa e dopo la doccia la si vede guardare un film in bianco e nero sul suo schermo televisivo. Lydia MacMillan (Merle Oberon) e Bob Willard (George Reeves) vengono ascoltati e visti ballare insieme, in una breve sequenza dal film Lydia (1941).

Rudi (Ryan Corr) accompagna Fay (Rachael Taylor) all’inizio del loro appuntamento il venerdì sera, per vedere la proiezione al cinema del film in lingua francese Gervaise (1956) al “Crest Theatre”. Questo cinema costruito nel 1948 ha aperto il 27 marzo 1948 e ha chiuso i battenti il 24 agosto 1963, l’iconico “Crest Theatre” è ora The Blouza Hall. Il film Gervaise (1956) è stato proiettato solo per una tiratura limitata, in un solo cinema di Sydney nei mesi di ottobre e novembre 1958 al The Savoy Theatre. Dal marzo 1939 il Savoy Theatre al 29 di Bligh Street, Sydney, NSW, divenne il luogo iconico per i film in lingua straniera, esibendo film continentali di alta classe, e chiuse nel gennaio 1973.

L’attrice di origine ucraina Milla Jovovich è stata considerata per interpretare il ruolo importante della “New Australian” Magda, che è la moglie di Stefan (trattasi di migranti non britannici in Australia che arrivarono sull’onda dell’immigrazione successiva la seconda guerra mondiale). Tuttavia in seguito ha deciso di non assumere il ruolo, perché le è stato offerto un ruolo con un compenso più alto in Future World (2018).

La cantautrice australiana Kate Miller-Heidke appare in un cameo nei panni della cantante di un night club.

La giovane star del film, Angourie Rice, interpreta Betty nei film di Spider-Man con Tom Holland. Nicholas Hammond, che interpreta il signor Ryder, era Peter Parker/Spider-Man nella serie tv live action di Spider-Man negli anni ’70.

“Ladies in Black” è stato girato nel porto di Sydney mostrando inizialmente riprese aeree della barca Royale di proprietà di Rosman Cruises, e poi sulla barca ci sono Magda (Julia Ormond) e Lisa Miles (Angourie Rice) che sono sedute a poppa della barca Royale su il ponte superiore, con il Sydney Harbour Bridge sullo sfondo, mentre la barca si dirige ad est verso Mosman.

Le scene di “Ladies in Black” che mostrano le persone che salgono e scendono dai tram sono state girate al Sydney Tramway Museum. Le riprese dei tram che si muovono nelle strade cittadine sono state realizzate utilizzando CGI. I tram hanno smesso di circolare in quelle strade tra ul 1960 e il 1961. Il film prende il via nel 1959.

Il libro originale

Madeleine St. John (1941 – 2006) dopo aver frequenta l’Università di Sydney per studiare arti, sposa Christopher Tillam, un regista, con il quale si è trasferisce a San Francisco dove il marito studia cinema. Il matrimonio termina con St John che si trasferisce Inghilterra nel 1968, dove si stabilisce. La scrittrice svolge una serie di lavori in librerie, uffici e un impiego part-time per due giorni alla settimana in un negozio di antiquariato a Kensington. Negli otto anni successivi tenta di scrivere una biografia della filosofa, occultista e medium russa Helena Blavatsky, ma insoddisfatta del risultato distrugge il manoscritto. All’inizio degli anni ’90 decide di scrivere romanzi. Il suo primo, “Le signore in nero” è stato pubblicato nel 1993. Non abituata al successo che portava la sua scrittura, rimase una persona molto riservata, quasi solitaria. Muore all’età di 64 anni al St Mary’s Hospital di Londra, di enfisema. Una biografia “Madeleine: A Life of Madeleine St John”, scritta da Helen Trinca è stata pubblicata nel 2013. Disponibili in italiano altri due romanzi dell’autrice: “Una donna quasi perfetta” e “Il cuore segreto delle cose”.

La sinossi del romanzo: Sydney 1950. Sui manichini spiccano le gonne a balze e i corpetti arricchiti degli accessori più preziosi. Ma Goode’s non sono solo i più grandi magazzini della città, dove trovare l’abito all’ultima moda. Per quattro donne che lavorano sono anche l’unica occasione di indipendenza. Mentre con le loro eleganti divise di colore nero consigliano le clienti su tessuti e modelli, nel loro intimo coltivano sogni di libertà, di un ruolo diverso da quello di figlia, moglie e madre. Lesley sogna di continuare a studiare, anche se il padre non ne vuole sentir parlare. Poi c’è Patty che solo sul lavoro sente di valere qualcosa, mentre a casa il marito la tratta come fosse trasparente. Anche per Fay andare al grande magazzino ogni mattina significa sentirsi meno sola. A sorvergliarle come una madre c’è Magda: le sprona a inseguire i loro desideri e a trovare il proprio stile nel vestire, a coltivare l’idea che una donna possa raggiungere qualsiasi obiettivo. Per tutte è in arrivo un tempo di grandi cambiamenti e opportunità inaspettate. Tra un party, un nuovo vestito e nuove consapevolezze, Lesley, Patty, Fay e Magda vivranno il momento magico in cui si decide chi si vuole essere davvero. Da questo libro è stato tratto un film di successo diretto da Bruce Beresford, regista di “A spasso con Daisy”. Il femminismo è il fil-rouge che attraversa tutti i suoi romanzi, precursori di un’epoca di cambiamento. Protagoniste delle sue storie sono le donne: donne forti che inseguono i loro sogni, donne che cercano il loro posto nel mondo, ieri come oggi.

Il romanzo “Le signore in nero” è disponibile in edizione italiana su Amazon.

Colonna sonora

Le musiche originali di “Ladies in Black” sono del compositore Christopher Gordon (Master & Commander – Sfida ai confini del mare, Daybreakers – L’ultimo vampiro, Two Mothers).

(Master & Commander – Sfida ai confini del mare, Daybreakers – L’ultimo vampiro, Two Mothers). La colonna sonora di “Ladies in Black” include brani di Kate Miller-Heidke, Elvis Presley, Roy Orbison, The Platters, Perry Como, Doris Day, Ella Fitzgerald raccolti in una compilation.

TRACK LISTINGS:

1. He’s My Baby (Kate Miller-Heidke) 2:11

2. Just Walkin’ In the Rain (Johnnie Ray) 2:37

3. It’s Now Or Never (Digitally Remastered) (Elvis Presley) 3:14

4. Only the Lonely (Roy Orbison) 2:23

5. Smoke Gets in Your Eyes (The Platters) 2:37

6. Theme from “a Summer Place” (Percy Faith and His Orchestra) 2:23

7. Catch a Falling Star (with Mitchell Ayres and His Orchestra & the Ray Charles Singers) [with Mitchell Ayres and His Orchestra & The Ray Charles Singers] (Perry Como) 2:29

8. The Rock and Roll Waltz (Digitally Mastered 1988) (Kay Starr) 2:56

9. Boom Boom Baby (Billy “Crash” Craddock) 2:30

10. In the Middle of an Island (2011 Remaster) (Tony Bennett) 2:05

11. The Twelfth of Never (Single Version) (Johnny Mathis) 2:25

12. Rock and Roll Music (1958 Single Version) (Chuck Berry) 2:31

13. Singing the Blues (Guy Mitchell) 2:24

14. Que Sera Sera (Whatever Will Be, Will Be) [From “the Man Who Knew Too Much”] [with Frank De Vol and His Orchestra] [with Frank De Vol and His Orchestra] (Doris Day) 2:02

15. Last Date (Instrumental) (Floyd Cramer) 2:26

16. Marianne (Terry Gilkyson & The Easy Riders) 2:21

17. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow (Ella Fitzgerald) 2:41

18. Always Be Happy (feat. Elliot Finn) (Tim Finn) 3:24

19. Don’t Let the Stars Get In Your Eyes (Kate Miller-Heidke) 2:38