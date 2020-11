Lady Gaga è ufficialmente nel cast del thriller d’azione Bullet Train di David Leitch (Deadpool 2, Atomica Bionda). Il sito Collider riporta che la cantante e attrice premio Oscar, il cui ruolo al momento non è noto, si unisce ad un cast stellare che già include Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Masi Oka e Michael Shannon.

“Bullet Train” è basato sul romanzo MariaBeetle (Mariabitoru) dell’acclamato autore di mistery giapponese Kotaro Isaka e segue cinque killer che si ritrovano su un treno proiettile in corsa da Tokyo a Morioka con solo poche fermate nel mezzo. In questo viaggio della durata di poche ore la tensione aumenta quando i killer si scoprono l’un altro ed entrano in conflitto, rendendosi ben presto conto che le rispettive missioni sono intrecciate.

La sceneggiatura del film è di Zak Olkewicz che ha scritto anche l’horror The Last Voyage of Demeter basato sul Dracula di Bram Stoker. David Leitch e Kelly McCormick produrranno “Bullet Train” attraverso la loro società di produzione 87North. Il team di produzione include anche Antoine Fuqua di Fuqua Films e Brittany Morrissey di Sony che supervisionerà il progetto per conto dello studio.

Prima dell’exploit da protagonista in A Star Is Born al fianco di Bradley Cooper, che ha visto la pluripremiata cantautrice candidata ad un Oscar per la migliore attrice e vincere una statuetta per la migliore canzone originale, Lady Gaga aveva interpretato un cameo nei panni di se stessa Muppets 2 – Ricercati, ruoli minori nei film d’azione Machete Kills e Sin City – Una donna per cui uccidere e ruoli ricorrenti nella serie tv American Horror Story. Vedremo Lady Gaga prossimamente nel ruolo di Patrizia Reggiani nel dramma Gucci di Ridley Scott che racconta come l’ex moglie di Maurizio Gucci abbia complottato per uccidere il marito, nipote del famoso stilista Guccio Gucci.