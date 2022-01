Stasera in tv: “L’agenzia dei bugiardi” su Canale 5

Cast e personaggi

Giampaolo Morelli: Fred

Alessandra Mastronardi: Clio

Massimo Ghini: Alberto

Paolo Ruffini: Paolo

Carla Signoris: Irene

Herbert Ballerina: Diego

Paolo Calabresi: Maurizio

Diana Del Bufalo: Cinzia

Antonello Fassari: Monsignor Carbonelli

Raiz: capo dei nomadi

Francesco Marioni: primo cliente

Piero Pelù: se stesso

Giulio Golia: se stesso

Nicolas Vaporidis: automobilista

Stefano Calò: bagnino

La trama

Il seducente Fred (Giampaolo Morelli), l’esperto di tecnologia Diego (Herbert Ballerina) e l’apprendista narcolettico Paolo (Paolo Ruffini) sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “Meglio una bella bugia che una brutta verità.” Fred si innamora di Clio (Alessandra Mastronardi), paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto (Massimo Ghini) è un suo cliente, che si è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene (Carla Signoris) una scappatella con la sua giovane amante Cinzia (Diana Del Bufalo). Accidentalmente, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Irene, Clio, Alberto e Cinzia in una situazione esplosiva. Cosa si inventeranno questa volta Fred e i suoi per creare l’alibi perfetto e sfuggire ancora una volta alla verità?

Curiosità

Il film è un remake della commedia francese Alibi.com diretto da Philippe Lacheau.

Il regista Volfango De Biasi ha diretto anche Un Natale stupefacente, Natale col boss, Natale a Londra – Dio salvi la regina, Nessuno come noi e Una famiglia mostruosa. De Biasi dirige L’agenzia dei bugiardi da una sua sceneggiatura scritta con Fabio Bonifacci (Benvenuto Presidente) basata sul film “Alibi.com” di Philippe Lacheau.

Il team che ha supportato Volfango De Biasi dietro le quinte ha incluso il montatore Stefano Chierchie’ (Una Famiglia Mostruosa), la costumista Grazia Materia (Perfetti sconosciuti), lo scenografo Francesco Frigeri (la befana vien di notte 2) e il direttore della fotografia Manfredo Archinto (Amore Bugie e Calcetto).

Note di regia

“L’Agenzia dei Bugiardi” è una commedia che gioca sulle bugie: un tabù che il cinema fa cadere con leggerezza. Le bugie che riflettono le debolezze, a volte seducenti, a cui tutti prima o poi abbiamo ceduto. Questo film ironizza, senza giudicare, sull’umanità dell’errore: contraddizione, evasione, gelosia e tradimento si intrecciano nella commedia degli equivoci. Nessuno è risparmiato: vizi e difetti, così sbagliati e così umani, accomunano proprio tutti. Mentire è tanto sbagliato quanto liberatorio, e proprio per questo nessuno può resistere. Come da bambini la tentazione di infrangere le regole respinge ed attrae, così da adulti, non rispettare le convenzioni è un’iniezione di adrenalina. Dopo aver cavalcato questa illusione, però, si torna alla realtà e serve un alibi…Ecco l’assurdo sogno infantile che esista un’agenzia che possa “aggiustare” i nostri sbagli. Dei veri e propri paladini con una sorta di potere magico che ci offrono una via di fuga, che ci permettono di non affrontare le conseguenze. Questa pellicola per me è un ritorno alla commedia dopo il mio ultimo film, Nessuno Come Noi, di stampo decisamente più romantico. Far ridere è sempre un compito arduo, in cui amo cimentarmi. In questo film gli spettatori ritroveranno l’elemento amoroso unito alla comicità surreale, un po’ cartoon, che ha caratterizzato altri miei film. Inoltre ritroveranno situazioni rocambolesche, tanta azione ed effetti speciali. Ho avuto un cast d’eccezione, amici oltre che attori. Il pubblico non potrà non apprezzare l’esperienza e la schiettezza di Massimo Ghini e Carla Signoris, la verve e l’ironia di Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Giampaolo Morelli e Paolo Calabresi. Alessandra Mastronardi, seducente e in una veste inedita. Il talento brillante e naturale di Diana Del Bufalo. Voglio anche sottolineare con quanto piacere ho lavorato con Fabio Bonifacci alla sceneggiatura. Questo è il mio settimo film, escludendo cortometraggi e documentari, e il primo in cui faccio un cameo! Mi porterò dietro tanti aneddoti da raccontare…Ci siamo davvero divertiti durante le riprese, e sono convito che questo abbia contagiato positivamente il film. Meglio una bella bugia che una brutta verità…Una bugia confezionata ad arte può salvare la giornata, ma resta sempre una bugia. [Volfango De Biasi]

La colonna sonora