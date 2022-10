Lamborghini – The Man Behind The Legend: trailer e anticipazioni del biopic con Frank Grillo

Dopo l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2022 (Alice nella Città), a gennaio 2023 uscirà in Italia nelle sale con Notorious Pictures e su Prime Video Lamborghini – The Man Behind The Legend, film biografico che celebra il mito di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonimo brand automobilistico celebre in tutto il mondo.

Lamborghini – trama e cast

Il film è basato su un libro scritto da Tonino, il figlio di Lamborghini, e sarà incentrato sulla rivalità di Lamborghini con Enzo Ferrari. Il biopic parla “della lunga vita dell’iconico imprenditore emiliano: dalla produzione di trattori (Lamborghini Trattori) all’inizio della sua carriera, creati modificando veicoli militari della seconda guerra mondiale, fino alla progettazione e costruzione della mitica Lamborghini vetture che hanno delineato la sua leggenda”. “Lamborghini– The Man Behind The Legend” racconta l’uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio visionario.

Accanto ad un cast internazionale che include Frank Grillo (Ferruccio Lamborghini), il vincitore del Golden Globe Gabriel Byrne (Enzo Ferrari), il premio Oscar Mira Sorvino, Eliana Jones, Patrick Brennan, Dan Matteucci, Elles Case e Hannah Van Der Westhuy, recitano anche attori italiani come Romano Reggiani, Fortunato Cerlino, Giorgio Cantarini, Tommaso Basili, Francesca Tizzano, Leonardo Cecchi, Loris Loddi, Leonardo Salerni, Giorgia Pagliacci, Luca Riemma, Francesca De Martini, Evelina Lamborghini, Gian Franco Tordi, Francesca Tizzano, Chiara Primavesi, Andrea Bruschi, Matteo Leoni Matteo Leoni e il rapper Clemente Maccaro, in arte Clementino.

Lamborghini – trailer e video

Curiosità sul film

“Lamborghini – The Man Behind The Legend” è scritto e diretto da Bobby Moresco, premio Oscar con Paul Haggis per la sceneggiatura di Crash – contatto fisico e regista di Affari di sangue e Bent – Polizia criminale.

Antonio Banderas era stato originariamente scelto per il ruolo di Ferruccio Lamborghini ma è stato sostituito da Frank Grillo a causa di conflitti di programmazione.

Alec Baldwin era designato al ruolo di Enzo Ferrari, ma l’attore è stato rimosso dal cast a seguito della tragica sparatoria avvenuta sul set del film Rust e che lo ha visto protagonista. Baldwin è stato sostituito da Gabriel Byrne. Questo sarebbe stato il secondo film di Alec Baldwin nei panni di un creatore di auto, il primo è stato John Delorean interpretato nel documentario Framing John DeLorean.

Andrea Iervolino e Monika Bacardi (To the Bone, Black Butterfly) producono “Lamborghini – The Man Behind The Legend” con Danielle Maloni (Dakota) e Allen Dam.

Il libro di Tonino Lamborghini

Il film è Liberamente ispirato a “Ferruccio Lamborghini. La storia ufficiale”, uno dei cinque libri scritti dal figlio, l’imprenditore Tonino Lamborghini. Gli altri titoli sono: “Ferruccio Lamborghini. I trattori”, “Ferruccio Lamborghini. La sfida, l’avventura, la Miura”, “Diventerò Lamborghini. Storia di Ferruccio Lamborghini”.

La sinossi ufficiale del libro: Per i 100 anni dalla nascita del padre, Tonino Lamborghini ha voluto celebrare la genialità e il successo di Ferruccio, con un volume di pregio. Corredato da oltre 200 fotografie provenienti dagli album della famiglia Lamborghini, il libro racconta l’uomo nato nelle terre ferraresi, figlio di contadini e divenuto uno straordinario innovatore. È appunto la storia delle innovazioni, dai trattori alle supercar, che fecero di Ferruccio Lamborghini il “prototipo” del miracolo italiano degli anni ’60 e ’70.

Il libro “Ferruccio Lamborghini – La storia ufficiale” è disponibile su Amazon.

Lamborghini – la colonna sonora

Le musiche originali di “Lamborghini – The Man Behind The Legend” sono del compositore finlandese Tuomas Kantelinen (Mongol, Nella mente del serial killer, Hercules – La leggenda ha inizio, L’ipnotista, Iron Sky – La battaglia continua, The Adventurers – Gli avventurieri).

Foto e poster