Stasera in tv: “Last Christmas” con Emilia Clarke su Canale 5

Last Christmas, su Canale 5 la commedia romantica natalizia di Paul Feig (le amiche della sposa) con Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh ed Emma Thompson, scandita dalle note della musica di George Michael.

Last Christmas – Cast e doppiatori

Emilia Clarke: Katarina “Kate” Andrich

Henry Golding: Tom Webster

Emma Thompson: Petra Andrich

Michelle Yeoh: Huang Qing Shin / Santa

Lydia Leonard: Marta Andrich

Boris Isaković: Ivan Andrich

Rebecca Root: dott.ssa Addis

Patti LuPone: Joyce

Doppiatori italiani

Letizia Ciampa: Katarina “Kate” Andrich

Marco Vivio: Tom Webster

Emanuela Rossi: Petra Andrich

Laura Romano: Huang Qing Shin / Santa

Angela Brusa: Marta Andrich

Pasquale Anselmo: Ivan Andrich

Aurora Cancian: Joyce

Last Christmas – Trama e trailer

Kate (Emilia Clarke) arranca per le strade di Londra, un ammasso di scelte sbagliate accompagnato dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un’altra irritante conseguenza del suo lavoro come elfo in un negozio natalizio aperto tutto l’anno. L’entrata di Tom (Henry Golding) nella sua vita, e la sua capacità di vedere attraverso le numerose barriere di Kate, le sembra qualcosa di troppo bello per essere vero. Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell’anno, niente sembra funzionare per questi due. A volte, però, devi lasciare che la neve cada dove vuole, devi ascoltare il tuo cuore…e devi avere fede.

Curiosità sul film

Girato in esterni a Londra. Per evitare che la folla interrompesse le riprese, molte scene sono iniziate intorno alle 2 del mattino.

Emilia Clarke canta con la sua voce in questo film.

George Michael ha lavorato in un rifugio per senzatetto, anche se in modo anonimo.

Il regista Paul Feig inizialmente non era interessato a fare un’altra commedia natalizia, dopo che il suo precedente film, Mi sono perso il Natale (2006), era stato un fallimento critico e commerciale. Tuttavia, dopo aver letto la sceneggiatura, inviatagli personalmente da Dame Emma Thompson, si è convinto.

Quando Kate sta tornando a casa nel taxi di suo padre, i tatuaggi del drago di Emilia Clarke possono essere visti brevemente sul suo polso. Emilia si è fatta tatuare durante l’ultima stagione de Il trono di spade (2011) come omaggio al suo personaggio Daenerys.

Il film è ambientato nel 2017 (anche se è stato girato nel 2018-19). Da quel contesto, “Last Christmas” significherebbe il 25 dicembre 2016, lo stesso giorno in cui è morto il musicista George Michael.

L’attrice, scrittrice e produttrice Dame Emma Thompson ha iniziato a lavorare alla sceneggiatura nel 2010.

Durante l’audizione di Ingrid Oliver, non le è stato chiesto di leggere la sceneggiatura, ma di improvvisare con l’attrice, scrittrice e produttrice Dame Emma Thompson davanti al regista Paul Feig. Ha descritto l’esperienza come “mentale”, poiché è una grande fan di Thompson e Feig.

Con l’uscita del film viene pubblicato un libro tie-in, scritto da Dame Emma Thompson e dal marito Greg Wise, con saggi sul significato del Natale: “Last Christmas: Memories of Christmases past – and hopes for future”. Il libro conteneva contributi di Andy Serkis, Caitlin Moran, Olivia Colman ed Emily Watson.

La sinossi ufficiale del libro: Quando ripensi ai Natali passati, cosa li ha resi magici? Guardando al futuro, quale sarebbe il tuo Natale perfetto? Cosa cambieresti? Cosa dovremmo cambiare tutti? Il libro delle vacanze perfetto, con i ricordi di Meryl Streep, Emilia Clarke, Olivia Colman, Caitlin Moran e altri. Questa è una raccolta bella, divertente e piena di sentimento di saggi personali sul significato del Natale, scritta da un eccezionale corpo di voci dai viali di Hollywood alle mense dei poveri di Covent Garden. Allontanandosi dallo shopping natalizio, dalle decorazioni delle finestre di Midtown Manhattan, dai biscotti di pan di zenzero e dalla cioccolata calda, questo libro gioiello è presentato e curato da Emma Thompson e Greg Wise e celebra l’importanza della gentilezza e della generosità, dell’accettazione e della tolleranza – e ci mostra che questi valori non sono solo per il Natale, ma per tutti i giorni dell’anno. 25 ¢ da ogni libro venduto saranno donati a Crisis and The Refugee Council.

Il libro “Last Christmas: Memories of Christmases past – and hopes for future” è disponibile su Amazon.

Questo film segna la prima collaborazione alla scrittura dei coniugi Dame Emma Thompson e Greg Wise, un processo che è durato otto anni.

Questo film ha utilizzato strategie di sostenibilità per ridurre le emissioni di carbonio e l’impatto ambientale.

Il primo film a tema natalizio di Dame Emma Thompson dai tempi di Love Actually – L’amore davvero (2003), anch’esso una commedia ambientata a Londra, e distribuito dalla Universal Pictures.

Emila Clarke si è tinta i capelli di biondo dopo l’ultima stagione de “Il trono di spade” e li ha tenuti per questo film.

Henry Golding e Michelle Yeoh erano in Crazy & Rich (2018).

Il secondo film romantico di Emilia Clarke. dopo Io prima di te (2016).

Seconda collaborazione tra il regista Paul Feig e Henry Golding dopo Un piccolo favore (2018).

Dopo i titoli di coda tradizionali, il logo vintage degli Universal Studios con “The Entertainment Center of the World” e l’immagine “When in Hollywood, visit Universal Studios” con un GlamourTram su un set cinematografico. Visto anche alla fine di Galactica 1980 (1980), Giochi stellari (1984) e Animal House (1978). Quest’ultimo ha aggiunto “When in Hollywood ask for Babs”, un personaggio di Animal House.

Kate vuole fare un provino per Frozen on Ice basato su Frozen – Il regno di ghiaccio (2013), il cui sequel Frozen 2 – Il segreto di Arendelle (2019) è uscito una settimana dopo questo film.

Il film segna il debutto di Madison Ingoldsby.

Questo film rispecchia un acclamato cortometraggio di venti minuti nordico gay-friendly dal titolo Cognitio (2018) con Lasse Steen.

Sia Amit Shah che Emma Thompson hanno recitato in Johnny English colpisce ancora (2018).

Il cast include gli attori di Star Wars Peter Serafinowicz, che ha doppiato Darth Maul e due personaggi minori in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999), ed Emilia Clarke che ha interpretato Qi’ra in Solo: A Star Wars Story (2018).

Andrew Ridgeley degli Wham! appare in un cameo tra la folla durante lo spettacolo di Natale.

La malattia di Kate per le sue condizioni cardiache in questo film rispecchia stranamente (e forse intenzionalmente) il rischio di morte a cui Emilia Clarke è andata incontro. Durante le prime stagioni de “Il trono di spade” nel 2011 e nel 2013, è stata colpita da due distinti aneurismi cerebrali che l’hanno quasi uccisa.

Sia Tom Webster (Henry Golding) che George Michael condividono molte somiglianze. Entrambi si sono offerti volontari in un rifugio per senzatetto ed entrambi sono morti a Natale 2016.

Il nome cinese completo di Babbo Natale, Huang Qing Shin, è difficile da pronunciare per gli europei, quindi sceglie un soprannome adatto al luogo in cui lavora. Si chiamava Kitty quando era in un negozio di animali, Miso in un negozio di alimenti naturali e in una panetteria era Muffin, o “Muff” in breve. Questa era una gag britannica per superare la censura americana, dato che “muff” è lo slang britannico per i peli pubici di una donna. Emilia Clarke sta chiaramente trattenendo una risata quando Babbo Natale dice che si chiamava “Muff”.

Il film costato 25 milioni di dollari ha raggiunto il numero uno al botteghino del Regno Unito durante il suo weekend di apertura, e ha incassato nel mondo un totale di 123 milioni di dollari.

Last Christmas – La canzone originale

“Last Christmas” originariamente pubblicato nel dicembre 1984 è stato descritto come come uno dei “vertici della canzone synthpop britannica della metà degli anni ’80”. Il brano è stato scritto e prodotto da George Michael e ha fruito di molte cover da parte di molti artisti sin dalla sua uscita originale, ricordiamo Carly Rae Jepsen, Eliza Doolittle, Ariana Grande, Good Charlotte, Gwen Stefani, Hilary Duff, Jimmy Eat World e Taylor Swift, in registrazioni ufficiali in studio.

Alla sua uscita iniziale nel 1984, “Last Christmas” ha trascorso cinque settimane consecutive al numero due della UK Singles Chart – è stato tenuto fuori dal primo posto a Natale da “Do They Know It’s Christmas?” (brano corale su cui si è esibito anche George Michael). Dopo molte corse in classifica negli anni successivi, che hanno incluso altre tre settimane al numero due, il brano ha finalmente raggiunto il numero uno nella UK Singles Chart il giorno di Capodanno 2021, più di 36 anni dopo la sua pubblicazione iniziale, diventando il quinto singolo numero uno nel Regno Unito per il duo. Prima di raggiungere il numero uno, “Last Christmas” ha detenuto per molti anni il record come singolo più venduto a non essere mai in cima alle classifiche della Official Charts Company (OCC) con 1,9 milioni di copie vendute (esclusi gli stream). Questo record è attualmente detenuto da “Moves like Jagger” dei Maroon 5 featuring Christina Aguilera. “Last Christmas” ha raggiunto il numero uno nel Regno Unito dopo essere stato riprodotto in streaming 9,2 milioni di volte nell’ultima settimana del 2020 e scaricato a pagamento 1.555 volte, per un totale di 40.149 vendite combinate.

Al di fuori del Regno Unito, la canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche in Danimarca, Germania, Slovenia e Svezia e ha raggiunto il picco nella top ten delle classifiche in diversi paesi tra cui Australia, Irlanda e Stati Uniti. Gli Wham! hanno donato tutti i diritti d’autore della canzone originale al soccorso per la carestia etiope. “Last Christmas” è stata la canzone di Natale più ascoltata del 21° secolo nel Regno Unito fino a quando non è stata superata da “Fairytale of New York” nel 2015.

Last Christmas – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono composte da Theodore Shapiro (Tropic Thunder, Lo stagista inaspettato, Collateral Beauty). Shapiro torna a collaborare con il regista Paul Feig dopo aver musicato il reboot Ghostbusters.

(Tropic Thunder, Lo stagista inaspettato, Collateral Beauty). Shapiro torna a collaborare con il regista Paul Feig dopo aver musicato il reboot Ghostbusters. Oltre al titolo basato sulla canzone scritta da George Michael “Wham!: Last Christmas”, in questo film sono state utilizzate altre canzoni di George Michael , inclusa l’inedita “This Is How (We Want You To Get High)”, in cui ha lavorato nel 2016.

, inclusa l’inedita “This Is How (We Want You To Get High)”, in cui ha lavorato nel 2016. La canzone “Last Christmas” rimane ancora un popolare classico natalizio. Il 24 dicembre 2018, ha generato sette milioni di stream su Spotify, rivendicando il maggior numero di stream in un solo giorno per una canzone pubblicata negli anni ’80. Lo stesso anno, il video ufficiale ha generato sessantacinque milioni di visualizzazioni su YouTube per tutto il mese di dicembre.

In questo film sono incluse due versioni di “Praying For Time” di George Michael. L’originale, dall’album “Listen Without Prejudice Vol. 1” (1990) e una versione acustica del 1996, eseguita da George Michael nei Three Mills Studios, Londra, per MTV Unplugged nell’ottobre 1996.

LE CANZONI DEL FILM:

1. Last Christmas – Wham!

2. Too Funky (Single Edit) – George Michael

3. Fantasy – George Michael

4. Praying for Time (Remastered) – George Michael

5. Faith (Remastered) – George Michael

6. Waiting for That Day (Remastered) – George Michael

7. Heal the Pain (Remastered) – George Michael

8. One More Try (Remastered) – George Michael

9. Fastlove, Pt. 1 – George Michael

10. Everything She Wants (Edited Version) – Wham!

11. Wake Me up Before You Go-Go – Wham!

12. Move On – George Michael

13. Freedom! ’90 (Remastered) – George Michael

14. Praying for Time (Live) – George Michael

15. This Is How (We Want You to Get High) – George Michael

La compilation “Last Christmas” è disponibile su Amazon.

LE MUSICHE ORIGINALI DEL FILM:

1. Secret Garden (2:24)

2. Upward-Looking Stranger (0:52)

3. The Dane (1:21)

4. You Again (1:43)

5. Stupid Stupid Girl (1:43)

6. Homeless Again (1:14)

7. Self-Pity Party (3:26)

8. Walk This Way (1:37)

9. Santa and the Dane (1:17)

10. Looking For Tom (0:47)

11. The Scar (6:38)

12. Busking (0:45)

13. Riches (0:44)

14. Back From County Brexit (1:55)

15. Take Care (2:39)

La colonna sonora di “Last Christmas” è disponibile su Amazon.