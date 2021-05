Last Night in Soho: nuovo trailer del thriller-horror di Edgar Wright

Disponibile via Focus Features un nuovo teaser trailer del thriller-horror psicologico Last Night in Soho di Edgar Wright. Il regista di Baby Driver, Scott Pilgrim vs. the World e della “Trilogia del Cornetto” dirige la lanciatissima Anya Taylor-Joy vista di recente nell’acclamata miniserie tv La regina degli scacchi di Netflix, la Thomasin McKenzie di JoJo Rabbit che per questo film ha rinunciato a recitare in Top Gun: Maverick e Matt Smith (The Crown) meglio noto come l’Undicesimo Dottore della serie tv Doctor Who.

La storia di “Last Night in Soho” è ambientata a Londra e segue una giovane ragazza “appassionata di fashion design, che entra misteriosamente negli anni Sessanta dove incontra il suo idolo, una sfolgorante aspirante cantante. Ma la Londra degli anni ’60 non è quello che sembra e il tempo sembra andare a rotoli con conseguenze losche”. Il titolo del film deriva dall’omonima canzone del gruppo pop Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, pubblicata nel 1968.

Il film è interpretato anche da Diana Rigg nota per il ruolo di Emma Peel nella serie tv Agente speciale e più recentemente la “Regina di Spine” Olenna Tyrell nella serie tv Il Trono di Spade; Synnøve Karlsen, Michael Ajao, Terence Stamp, Rita Tushingham, Lisa McGrillis, James Phelps, Oliver Phelps, Margaret Nolan, Andrew Bicknell, Michael Jibson, Katrina Vasilieva e Kassius Nelson.

Wright ha scritto la sceneggiatura del film con la sceneggiatrice inglese Krysty Wilson-Cairns che ha scritto con Sam Mendes il dramma di guerra premio Oscar 1917 ed episodi della serie tv horror Penny Dreadful con Eva Green. Parlando di film che lo hanno ispirato durante la realizzazione di “Last Nigh in Soho”, Wright ha citato il thriller A Venezia… un dicembre rosso shocking con Donald Sutherland del 1973 e l’horror Repulsione di Roman Polanski del 1965. Wright come direttore della fotografia ha voluto il coreano Chung-hoon Chung (Mademoiselle, Zombieland – Doppio colpo, IT, Edison – L’uomo che illuminò il mondo) che ha curato anche la fotografia del film live-action di Uncharted.

“Last Night in Soho” debutterà nei cinema americani il 22 ottobre 2021.

