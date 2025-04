Le anticipazioni turche di Tradimento: Zelis lascia Ozan

Le anticipazioni turche di Tradimento lasciano senza parole i fan dell’amata soap, che nel giro di poche settimane si è conquistata un posto d’onore nel palinsesto Mediaset. Ancora una volta la dirigenza di rete del Biscione ha puntato sulle produzioni made in Istanbul che ad oggi si sono rivelate un successo. Tradimento ha debuttato in Italia solo da qualche mese, ma dalle prime puntate ha ottenuto il consenso dei telespettatori. I dati share rilevati sono decisamente soddisfacenti e questo gli ha fatto conquistare anche la prima serata.

Gli spoiler turchi rivelano alcuni colpi di scena che daranno una sferzata inaspettata alla soap. Amori, passioni, intrighi e bugie caratterizzano la trama di Tradimento che ha come protagonisti attori già noti al pubblico italiano. I diversi momenti raccontati fino ad ora hanno costretto Guzide, ex magistrato e oggi avvocato di successo, a fare delle scelte inaspettate per tutelare la sua famiglia. Nelle puntante in onda in Turchia la situazione appare decisamente drammatica.

Dopo Selin e Tolga anche un’altra coppia è prossima a dirsi addio. Zelis decide di lasciare Ozan e gli riconsegna l’anello. Ma cosa porta la giovane a fare un gesto cosi estremo? A quanto pare parte della responsabilità della rottura fra i due è imputabile alla cugina Yesim. Guizde accusa accusa la nuora Zelis di essere complice del rapimento di Can. La giovane nega ogni addebito e sia la madre madre Ilknur che Ozan le credono. Zelis poi accusa Zeynepp di aver preso parte al piano.

Tradimento, Zelis lascia Ozan: è un addio definitivo?

Tarik chiede a Yesim di tornare insieme a lui per il bene della figlia, ma la giovane stanca di essere maltrattata dal compagno lo minaccia rivelandogli di avere delle prove che testano che è coinvolto nell’omicidio di Korkmaz. Yesim ha un video ed è pronta renderlo pubblico se Tarik non la sposa. L’uomo cede al ricatto e chiederà a Zelis di rispettare la cugina, cosa che la giovane non ha nessuna intenzione di fare.

Intanto Ozan e Tarik escludono Zelis da un progetto e questo provoca la reazione della giovane. Ozan poi le rivela che Yesim tiene sotto ricatto Tarik. La notizia altera Zelis che scopre dove la cugina tiene nascosto il video. Si reca alle cassette di sicurezza, ma Yesim viene avvertita dalla guardiana. Le due donne hanno un duro scontro e Ozan decide di schierarsi contro la compagna. Un gesto che fa arrabbiare Zelis che arrabbiata riconsegna l’anello a Ozan e scappa via. Tra i due la rottura appare definitiva: torneranno insieme?

Tradimento, Zelis complice nel rapimento di Can

Zelis ha più volte negato di essere coinvolta nel rapimento di Can anche se la suocera è certa della sua partecipazione. In effetti Zelis ha aiutato gli uomini di Mualla a prendere il bambino nella villa di Guzide. Il consenso di Zelis di partecipare al sequestro è stato motivato dal ricatto della signora Dicleli ,che ha riferito alla giovane di avere le prove del suo tradimento: Zelis è infatti andata a letto con Zekai nell’hotel di suo figlio Behram. La Diclei ha un filmato dell’incontro.

Così Zelis ha accettato di aiutare gli uomini di Mualla a rapire il bambino e per dare maggiore credibilità al rapimento si è fatta legare e imbavagliare per dimostrare così di non essere riuscita ad evitare di portare via Can. I dubbi di Guzide sulla nuora sono insistenti anche se Ozan non sembra credere alla madre. L’ex magistrato riuscirà a dimostrare i suoi sospetti?