Stasera in tv: “Le ultime 24 ore” su Rai 2

Cast e personaggi

Ethan Hawke: Travis Conrad

Xu Qing: Lin

Paul Anderson: Jim Morrow

Rutger Hauer: Frank

Tyrone Keogh: Keith Zera

Nathalie Boltt: dottoressa Helen

Liam Cunningham: Wetzler

Jeremy Yong: Christopher Bisset

Susan Young: Vicky Liu

Tanya van Graan: Jasmin Morrow

Hakeem Kae-Kazim: Amahle

Doppiatori italiani

Francesco Bulckaen: Travis Conrad

Barbara De Bortoli: Lin

Christian Iansante: Jim Morrow

Stefano De Sando: Frank

Marco Giansante: Keith Zera

La trama ufficiale

Dopo che un intervento chirurgico sperimentale lo riporta in vita per un solo giorno, il killer Travis Conrad (Ethan Hawke) si risveglia in ospedale con al braccio un timer. Ha solo 24 ore di tempo per collaborare con la spia che lo ha ucciso, vendicarsi della potente organizzazione criminale che gli ha assassinato moglie e figlio e cercare redenzione per i suoi peccati.

Il nostro commento

“Le ultime 24 ore” è un fanta-action che mixa il ritmo di John Wick , i produttori sono gli stessi del fortunato franchise di Keanu Reeves, con elementi fantascientifici ben dosati con il thriller, come nel Criminal con Kevin Costner, a cui si aggiunge un sempre efficace ed eclettico Ethan Hawke, attore capace di cimentarsi con un ampia gamma di film di genere che spaziano dal romance all’horror, dal thriller alla fantascienza, insomma un interprete per tutte le stagioni troppo spesso sottovalutato. Il risultato finale è intrattenimento di alto profilo dalla confezione impeccabile a cui però manca quel quid per renderlo qualcosa di memorabile, anche perché tolto Hawke dall’equazione, una scelta intelligente e funzionale rispetto alla scelta di un attore specialista del genere, il film perde molto del suo appeal iniziale.

Curiosità

Il regista Brian Smrz è un coordinatore di stunt di Hollywood e regista della seconda unità di diversi film (“Die Hard – Vivere o morire”, “Mission: Impossible 2”, “Eagle Eye”, “Windtalkers”, “Superman Returns”). “Le ultime 24 ore” è la seconda regia di Smrz dopo l’esordio con l’action Hero Wanted con Cuba Gooding, Jr. e Ray Liotta.

Il team che ha supportato il regista Brian Smrz dietro le quinte ha incluso Il direttore Ben Nott (La vedova Winchester), il montatore Elliot Greenberg Escape Plan – Fuga dall’inferno), lo scenografo Colin Gibson (Mad Max: Fury Road) e la costumista Kate Carin (Action Point).

La sceneggiatura del film è di Ron Mita (S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine), Jim McClain (Sniper 2 – Missione suicida) e Zach Dean (La guerra di domani).

Il film ha incassato nel mondo 5,805,201$ (budget non pervenuto).

La colonna sonora

Le musiche originali sono del compositore Tyler Bates (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, John Wick 3 – Parabellum, Guardiani della Galassia Vol. 2, Atomica bionda).

(Fast & Furious: Hobbs & Shaw, John Wick 3 – Parabellum, Guardiani della Galassia Vol. 2, Atomica bionda). La colonna sonora include il brano “God’s Gonna Cut Your Down” interpretato da Marilyn Manson.

