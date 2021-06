League of Super Pets: Dwayne Johnson rivela il primo video del film animato DC

Dwayne Johnson ha utilizzato il suo account Instagram per rivelare un primo video ufficiale del film d’animazione DC League of Super-Pets.

La clip utilizza l’iconico tema musicale composto da John Williams per il film Superman del 1978 per introdurre Krypto, il super-cane che ha debuttato in una storia di Superboy nell’albo Adventure Comics n.210 (marzo 1955) creato dallo scrittore Otto Binder e dall’artista Curt Swan. Acquistato da Jor-El su Krypton per tenere compagnia al figlio Kal-El viene utilizzato come cavia per sperimentare la navicella che successivamente avrebbe salvato il figlio dalla distruzione del pianeta e si riunirà con il suo padrone in quel di Smallville.

Signore, signori e bambini di TUTTE LE ETÀ è un vero piacere 🔥 PRESENTARE il nostro cast stellare @DCLeagueOfSuperPets che interpreta la nostra lega di eroi e cattivi a due e quattro zampe! La nostra @sevenbucksprod ha nuovamente collaborato con @dccomics e lo scrittore/regista Jared Stern per portare a voi e le vostre famiglie DIVERTIMENTO A BASE DI SUPEREROI E SUPERCATTIVI in tutto il mondo

Krypto tornerà nel film d’animazione “League of Super-Pets” con la voce di Dwayne Johnson. Basato sull’omonima squadra della DC Comics, il film sarà incentrato sugli animali domestici di alcuni degli eroi più iconici guidati da Krypto mentre formano la propria squadra per la lotta al crimine in assenza dei loro proprietari. Krypto è apparso in numerosi programmi televisivi e cartoni animati. Oltre che in Smallville, lo abbiamo visto in versione live-action nel finale di stagione della serie televisiva Titans interpretato da un vero cane di nome Pepsi.

La formazione dei fumetti della “Lega dei Super-Animali” includeva Krypto il Super-Cane, Streaky il Super-Gatto, Asso il Bat-Cane, Beppo la Super-Scimmia e Comet il Super-Cavallo. La squadra è apparsa per la prima volta nell’albo Adventure Comics n.293 (febbraio 1962).

“League of Super-Pets” è stato annunciato per la prima volta nel 2018 con Jared Stern, regista della commedia Buon anniversario di Netflix e co-sceneggiatore di LEGO Batman – Il film e Lego Ninjago: Il film a bordo scrivere e co-dirigere il progetto. Poco più di un anno dopo, Sam Levine è salito a bordo per fare il suo debutto alla regia nel progetto insieme a Stern con una data di uscita fissata al 20 maggio 2022. Il video conferma anche il resto del cast che includerà Kevin Hart, John Krasinski, Keanu Reeves, Kate McKinnon, Diego Luna, Vanessa Bayer e Natasha Lyonne.

Fonte: Instagram