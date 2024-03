L’effetto farfalla (Marco effekten), su Rai 4 il crime thriller danese diretto da Martin Zandvliet e basato sul romanzo “L’effetto farfalla. I casi della sezione Q. Vol. 5” dell’autore di bestseller Jussi Adler-Olsen.

L’effetto farfalla – Cast e doppiatori

Ulrich Thomsen – Carl Mørck

Zaki Youssef – Assad

Sofie Torp – Rose

Anders Matthesen – Teis Snap

Lubos Oláh – Marco

Henrik Noël Olesen – Marcus Jacobsen

Thomas W. Gabrielsson – Hardy

Lisa Carlehed – Mona

Caspar Phillipson – Rene Eriksen

Louise Gammelgaard- Jeanne

Mads Reuther – Gordon

Zdenek Godla – Zola

Julius Oracko – Adrian

David Olah- Samuel

Joen Bille – Jens Brage-Schmidt

Shanti Roney – Thor Samuelsson

Marie Sandø Jondal – Malene

Lizzielou Corfixen – Thilde

Mikkel Arndt – Dennis

Karl-Oskar Olsen – William Stark

Cecilie Beck – News speaker

L’effetto farfalla – Trama e trailer

Omicidi su commissione e frodi milionarie vengono svelati quando il vice commissario penale Carl Mørck (Ulrich Thomsen) e la Sezione Q iniziano a scavare in un caso penale archiviato sul funzionario pubblico ricercato 3e accusato di pedofilia, William Stark (Karl-Oskar Olsen). Al confine danese, la polizia ha arrestato un giovane ragazzo dell’Est europeo, Marco (Lubos Oláh), in possesso del passaporto di Stark. La nuova scoperta porta Carl Mørck e la Sezione Q sulle tracce di anni di corruzione sistematica con aiuti esteri e verso la soluzione di un brutale omicidio. Ma la questione non si ferma qui, perché presto Carl Mørck viene condotto per le strade di Copenaghen, nel mondo criminale e nel profondo del mondo finanziario danese.

Curiosità sul film

Il film è una coproduzione Danimarca-Germania.

Il regista Martin Zandvliet dirige “L’effetto farfalla” da una sceneggiatura di Anders Frithiof Augusta (Estate ’92, Pietro il fortunato) a cui ha collaborato con Thomas Porsager.

“L’effetto farfalla” è il quinto adattamento della serie di romanzi “I casi della sezione Q” dell’autore di bestseller danese Jussi Adler-Olsen. Gli altri adattamenti sono: Carl Mørck – 87 minuti per non morire (2013), The Absent One – Battuta di caccia (2014), Conspiracy of Faith – Il messaggio nella bottiglia (2016), Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata (2018).

Nonostante gli enormi successi commerciali e di critica, l’autore Jussi Adler-Olsen non era soddisfatto degli adattamenti dei primi quattro romanzi della serie e ha quindi affidato i diritti cinematografici dei romanzi successivi a un’altra società di produzione, con conseguente cambio di cast, incluso il protagonista Carl Mørck interpretato da Nikolaj Lie Kaas nei primi quattro adattamenti, e rimpiazzato da Ulrich Thomsen in questo quinto film.

Ulrich Thomsen, noto per il ruolo di Alexander Kirk / Constantin Rostov nella serie tv The Blacklist e di Kai Proctor nella serie tv Banshee, ha recitato anche nel remake La cosa, nel thriller Il mistero dell’acqua e in Ricette d’amore, Killing Me Softly, Non desiderare la donna d’altri, Mortdecai, Estate ’92, La comune.

I Casi della Sezione Q

Jussi Adler-Olsen (Copenaghen, 1950) ultimo e unico maschio di 4 figli, è cresciuto a contatto con la malattia mentale perché il padre era medico interno di un ospedale psichiatrico. Giornalista, ha esordito con la serie della «Sezione Q» guidata da Carl Mørck nel 2007, ed uno degli autori danesi di gialli più venduti nel mondo, al vertice delle classifiche tedesche per più di tre anni consecutivi. I suoi libri, tradotti in più di 37 paesi, hanno conseguito importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Harald Mogensen, il Deutscher Krimipreis, il Glass Key (il premio per la letteratura di genere più importante della Scandinavia) e il Gyldne Laurbær (il più prestigioso riconoscimento letterario all’opera di un autore in Danimarca). In Italia Marsilio ha pubblicato 8 volumi della serie “I casi della sezione Q”: La donna in gabbia (2011), Battuta di caccia (2012), Il messaggio nella bottiglia (2013), Paziente 64 (2014), L’effetto farfalla (2015), La promessa (2016), Selfie (2017), Vittima numero 2117 (2020) e Cloruro di sodio (2023).

Marco ha solo quindici anni ma non ha mai avuto un’infanzia. E cresciuto in una banda di criminali il cui capo, il cinico e violento Zola, lo obbliga a un’esistenza squallida fatta di accattonaggio e piccoli furti. Ma non ha mai accettato quel destino, e un giorno riesce a disertare. Quando s’imbatte in un terrificante segreto che Zola e i suoi sono disposti a tutto pur di mantenere tale, la sua fuga si trasforma in una lotta per la vita. Quello che Marco non sa è che la sua famiglia non è la sola a volerlo morto. Banchieri, diplomatici e alti funzionari statali sono coinvolti in una truffa insanguinata che allunga i suoi tentacoli fino alla giungla dell’Africa centrale, e temono di cadere uno dopo l’altro come tessere di un gioco del domino se lui racconterà quello che ha visto. Neppure Carl Morck, alla guida della Sezione Q, è disposto a lasciarsi sfuggire il ragazzino dallo sguardo ardente incrociato per caso nelle strade di Copenaghen, e insieme ai suoi assistenti – la fantasiosa Rose e il sempre più misterioso Assad – è deciso a interrompere quella fatale catena di eventi.

Il romanzo “L’effetto farfalla. I casi della sezione Q. Vol. 5” è disponibile QUI.

L’effetto farfalla – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore danese Sune Martin (Land of Mine – Sotto la sabbia, The Model, The Outsider, 22 luglio, Mr. Freeman).

(Land of Mine – Sotto la sabbia, The Model, The Outsider, 22 luglio, Mr. Freeman). La colonna sonora include i brani “Traitors” di Saveus e “Total Eclipse of the Heart” di Bonnie Tyler.