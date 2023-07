L’esorcista, Chucky, Universal Monsters: Halloween Horror Nights annuncia le nuove attrazioni horror (video)

Universal Orlando Resort e Universal Studios Hollywood hanno annunciato tre nuove attrazioni che si uniranno all’evento Halloween Horror Nights 2023. Questi “labirinti” da incubo saranno ispirati al sequel/reboot L’esorcista: Il credente di Universal Pictures e Blumhouse, Chucky: Ultimate Kill Count basato sull’immarcescibile franchise de La bambola assassina che vanta una nuova serie tv recentemente rinnovata per una terza stagione; e Universal Monsters: Unmasked, che si ispira alla “lwgacy” della Universal degli iconici mostri cinematografici.

L’esorcista: Il Credente

Ambientato in un vivace mercato di strada ad Haiti, dove un innocente acquisto di una strana bambola popolare con tre occhi porta all’apertura di un portale demoniaco, al risveglio di spiriti sinistri e alla successiva scomparsa di due ragazzine di 12 anni negli Stati Uniti. Le ragazze vengono ritrovate tre giorni dopo senza alcun ricordo di ciò che è accaduto loro. Dopo che le ragazze iniziano a mostrare comportamenti inquietanti, diventa presto chiaro che solo un esorcismo può salvarle e chiunque entri in contatto con loro, comprese persone inconsapevoli, rischia improvvisamente di perdere la propria anima.

Chucky: Ultimate Kill Count

Chucky è rimasto impantanato in un tormento che gli deriva dalla mancanza di rispetto che prova da parte dei suoi “colleghi” serial killer, che sembra non riescano a prenderlo sul serio. Per uscire da questa impasse, Chucky inizia la sua ricerca per trasformare la sua casa infestata in un mattatoio vivente, uccidendo ogni persona che vi mette piede.

Universal Monsters: Unmasked

In agguato a 18 metri sotto le affollate strade della Città delle Luci, le umide Catacombe di Parigi custodiscono un segreto molto più oscuro…La nuovissima casa infestata “Universal Monsters: Unmasked” porta gli ospiti nei famigerati cimiteri dove ogni angolo e fessura trabocca di milioni di resti scheletrici e segreti ancor più sinistri. Nelle profondità delle Catacombe, le creature più famose della Universal – Il Fantasma dell’Opera, Il Gobbo di Notre Dame, il Dr. Jekyll e Mr. Hyde e il Dr. Jack Griffin, alias L’Uomo Invisibile – giacciono in agguato mentre aspettano il loro momento e cercare vendetta contro gli ospiti dopo l’apertura delle catacombe alla visita pubblica.

Il ritorno di Slash e altre novità



Il chitarrista Slash ritorna per creare una colonna sonora originale per la versione della West Coast dell’attrazione”Universal Monsters: Unmasked”.

A Orlando ci saranno altre cinque nuove attrazioni: “Dr. Oddfellow: Twisted Origins”, “Dueling Dragons: Choose Thy Fate”, “YETI: Campground Kills”, “The Darkest Deal” e “Bloodmoon: Dark Offerings”.

Il resort creerà anche cinque nuove “scare zones”, tra cui “Dr. Oddfellow’s Collection of Horror”, “Dark Zodiac”, “Jungle of Doom: Expedition Horror”, “Vamp ’69: Summer of Blood” e “Shipyard 32: Horrors Unhinged”.

“Halloween Horror Nights” organizza serate all’Universal Orlando Resort da venerdì 1° settembre a sabato 4 novembre e agli Universal Studios di Hollywood da giovedì 7 settembre a martedì 31 ottobre.

Fonte: Deadline