Stasera in tv: “L’evocazione – The Conjuring” su Rai 4

L’evocazione – The Conjuring, su Rai 4 l’horror sovrannaturale con Patrick Wilson e Vera Farmiga, diretto da James Wan (Insidious), che ha inaugurato il fortunato “Conjuring Universe”.

L’evocazione – Cast e doppiatori

Vera Farmiga: Lorraine Warren

Patrick Wilson: Ed Warren

Lili Taylor: Carolyn Perron

Ron Livingston: Roger Perron

Mackenzie Foy: Cindy Perron

Joey King: Christine Perron

Shannon Kook: Drew Thomas

Shanley Caswell: Andrea Perron

Hayley McFarland: Nancy Perron

Kyla Deaver: April Perron

Sterling Jerins: Judy Warren

Steve Coulter: padre Gordon

Joseph Bishara: Bathsheba Sherman

Lorraine Warren: studentessa

Doppiatori italiani

Sabrina Duranti: Lorraine Warren

Massimiliano Manfredi: Ed Warren

Laura Boccanera: Carolyn Perron

Francesco Bulckaen: Roger Perron

Vittoria Bartolomei: Cindy Perron

Sara Labidi: Christine Perron

Joy Saltarelli: Andrea Perron

Emanuela Ionica: Nancy Perron

Arianna Vignoli: April Perron

Alessio Puccio: Drew Thomas

Francesco Pezzulli: Brad

Franca Lumachi: Georgiana Moran

Oliviero Dinelli: padre Gordon

Paolo Marchese: reporter

L’evocazione – Trama e trailer

All’inizio c’era Amityville, poi Harrisville. “L’Evocazione – The Conjuring” narra la vera storia di Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson, Vera Farmiga), investigatori del paranormale di fama mondiale, chiamati ad aiutare una famiglia terrorizzata da una presenza oscura in una fattoria isolata. Costretti ad affrontare una potente entità demoniaca, i Warrens si trovano coinvolti nel caso più terrificante della loro vita.

Curiosità sul film

James Wan (“Saw – L’enigmista”,”Insidious”) è il regista del film tratto da una sceneggiatura di Chad Hayes & Carey W. Hayes (“I segni del male”). Il film è prodotto da Peter Safran, Tony DeRosa-Grund e Rob Cowan, e Walter Hamada e Dave Neustadter sono i produttori esecutivi.

Insieme al regista lavorano nuovamente i professionisti creativi del film “Insidious”: il direttore della fotografia John Leonetti, il montatore Kir Morri e la costumista Kristin M. Burke, nonché la sua scenografa del film “Saw-L’enigmista”, Julie Berghoff. Le musiche sono composte da Joseph Bishara.

La vera famiglia Perron ha visitato il set del film.

Per il film il team di produzione ha anche costruito un albero alto 15 metri.

Otto generazioni di famiglie vissero e morirono nella casa prima che i Perron vi si trasferissero. Andrea Perron suggerì che alcuni degli spiriti delle famiglie non se ne andarono mai. Le morti includevano due suicidi documentati, un avvelenamento, lo stupro e l’omicidio di una bambina di 11 anni, due annegamenti e quattro uomini morti congelati. La maggior parte dei decessi avvenne all’interno della famiglia Arnold, da cui discendeva Bathsheba Sherman.

Patrick Wilson e Vera Farmiga si sono recati entrambi nel Connecticut per incontrare Lorraine Warren prima delle riprese.

Il film è narrato dal punto di vista di Lorraine Warren (Vera Farmiga), una chiaroveggente che può percepire cose che gli altri non possono vedere. Lorraine collabora con il marito Ed Warren (Patrick Wilson) investigatore del paranormale e demonologo. Ed è scomparso il 23 agosto 2006 mentre Lorraine il 18 aprile 2019.

Il film è stato realizzato come potenziale franchise visto che i veri Ed e Lorraine Warren sono stati coinvolti in svariate indagini paranormali (tra queste anche una inerente il caso Amityville).

L’antagonista principale del film è la strega Bathsheba (Betsabea), che ha maledetto chi ha cercato di prendere la sua terra quando lei si impiccò nel 1800.

Numerose delle morti che si sono verificate in quel territorio nel corso degli anni, sono presenti nel film.

I coniugi Warren hanno conservato alcuni manufatti delle loro indagini in una stanza d’archivio, tra cui la bambola Annabelle.

Cast e troupe sono stati testimoni di strani eventi durante le riprese, come graffi che sono apparsi sul computer della Farmiga subito dopo aver firmato per il film, persone che inspiegabilmente si svegliavano tra le 3 e 4 del mattino (“l’ora delle streghe”) e la vera Carolyn Perron, che è caduta fratturandosi l’anca mentre la sua famiglia era in visita sul set.

Wan è stato irremovibile sul fatto di restare il più vicino possibile agli eventi reali, al punto da voler includere nel film tutte e cinque le figlie dei Perron.

L’evocazione è anche la storia di due famiglie: i Perron e gli Warren.

La famiglia Perron rimase nella casa infestata per dieci anni.

Il fantasma della strega era molto più aggressivo verso Carolyn Perron che verso Roger.

I Perron cominciarono a sperimentare un aumento dell’attività paranormale una volta che aprirono i camini della casa e la cantina.

La Chiesa cattolica ha usato l’inchiesta degli Warren per determinare se l’evento paranormale era sovrannaturale o addirittura demoniaco. Nel caso l’inchiesta avesse rivelato una natura demoniaca, la Chiesa sarebbe stata attivamente coinvolta.

Il vero Ed Warren,, oltre che un esperto demonologo era un veterano della Marina ed un pittore.

Quando il film è stato proiettato nelle Filippine, alcuni cinema hanno assunto preti cattolici per benedire gli spettatori prima di proiettarlo. Ciò era dovuto al fatto che alcuni spettatori avevano segnalato una “Presenza negativa” dopo aver visto il film. I sacerdoti hanno anche fornito aiuto spirituale e psicologico agli spettatori.

Nel caso originale, Ed e Lorraine Warren furono cacciati di casa perché non erano in grado di aiutare i Perron.

Il regista James Wan ha modellato la fotografia e l’atmosfera del film ispirandosi ai film horror vintage degli anni ’70.

I Warren indagarono anche sul caso che ha ispirato il film Amityville Horror. Questo è stato successivamente accennato nella scena di apertura del sequel The Conjuring 2 – Il caso Enfield.

Lo stato del Rhode Island non richiede ai venditori di case di rivelare storie documentate di attività criminali in un luogo (per non parlare di presunti fenomni paranormali e sovrannaturali) ai potenziali acquirenti. Questo è il motivo per cui i Perron non erano a conoscenza di tutti gli eventi precedenti della casa.

Ed Warren e Lorraine Warren indagarono sulla fattoria dei Perron nel Rhode Island nel 1973 e nel 1974.

Un film basato sulla casa della famiglia Perron era in lavorazione da oltre 20 anni. Emerse per la prima volta quando Ed Warren fece ascoltare una cassetta della sua intervista con Carolyn Perron al produttore Tony DeRosa-Grund.

La vera bambola Annabelle era in realtà una bambola usata Raggedy Ann che fu acquistata dalla madre di Donna in un negozio di hobby ed era nota non solo per lasciare appunti su pergamena quando non c’era pergamena in giro, ma anche per attaccare un amico di nome Lou lasciando misteriosi segni di artigli sul suo petto. I realizzatori del film hanno deciso di realizzare una bambola di porcellana dall’aspetto più sinistro per il film.

La produzione inizialmente ha esplorato un certo numero di fattorie dove girare nella regione di Cape Fear, nel sud-est della Carolina del Nord, finché non hanno trovato la casa rappresentata nel film. Si trova sul fiume Black nella contea di Pender. Hanno filmato solo l’esterno della casa. Tutte le riprese degli interni sono state girate sul set agli Screen Gem Studios di Wilmington, nella Carolina del Nord.

Secondo Andrea Perron, la figlia maggiore della famiglia che era consulente per il film, crede che lo spirito oscuro che infestava la loro casa non fosse Bathsheba come aveva intuito Lorraine Warren, ma era una certa signora Arnold. Gli Arnold erano tra gli ex proprietari della fattoria. La signora Arnold si è impiccata nella stalla dopo la morte del marito. Aveva 93 anni quando lo fece.

Andrea Perron ha scritto un libro in tre parti basato sulle sue esperienze nella casa intitolato “House of Darkness, House of Light”. Nel film compaiono anche le esperienze raccontate nel suo libro. Perron cita il film come un’opera d’arte e non come un’opera di finzione.

Il regista James Wan stava lavorando alla sceneggiatura a tarda notte. Aveva appena adottato un nuovo cucciolo, che iniziò a fissare un lato apparentemente vuoto della stanza e cominciò a ringhiare in modo aggressivo. Wan ha dichiarato che la testa del suo cane ha poi seguito qualcosa attraverso la stanza, ma che lui non ha visto nulla.

(A circa 43 minuti del film) Quando i Warren mostrano agli studenti il filmato di un esorcismo nell’auditorium, il prete è stato interpretato da George T. Zervos, presidente del dipartimento di Filosofia e Religione dell’Università della Carolina del Nord, Wilmington.

Durante i titoli di coda, le lettere tutte minuscole sui titoli del Connecticut Daily Campus potrebbero sembrare un errore tipografico, ma in realtà è così che il giornale formattava i titoli nel 1971.

Questo è stato il primo film diretto da James Wan a non presentare un cameo del burattino Billy della serie di film Saw – L’enigmista (2004).

Il regista James Wan voleva prendere l’atmosfera dell’originale Gli invasati (1963) e applicarla a The Conjuring. Stranamente, Lili Taylor, che interpreta Carolyn Herron nel film, ha interpretato Eleanor “Nell” Vance nel remake Haunting – Presenze (1999).

The Conjuring aveva il titolo provvisorio di “The Warren Files”.

La troupe del film ha costruito il set della casa dei Perron quasi esattamente come la vera casa.

Lili Taylor ha fatto delle ricerche su L’esorcista (1973) per prepararsi al suo ruolo.

Le stesse tre note suonate al pianoforte in questo film si possono trovare anche in un film intitolato Il terrore viene dalla pioggia (1973).

Questo film ha segnato la terza collaborazione tra James Wan e Patrick Wilson. La coppia ha lavorato insieme anche in Insidious (2010) e Oltre i confini del male – Insidious 2 (2013).

Quando i fratelli Hayes e Lorraine Warren (una demonologa nella vita reale) parlavano al telefono della sceneggiatura, venivano continuamente interrotti da suoni strani e da molta elettricità statica. Poi, dal nulla, la linea si interrompeva improvvisamente.

Joey King ha detto di aver contratto una malattia del sangue durante le riprese e una volta terminato il film, la sua malattia del sangue è scomparsa. Secondo un’intervista la malattia era trombocitopenia immune (PTI). Questa malattia può durare anche poche settimane prima di scomparire da sola.

Quando i Perron nella vita reale hanno visitato il set nella Carolina del Nord, hanno sentito un vento freddo che sferzava tutto il set. Hanno anche notato che la corrente d’aria intensa e improvvisa non spostava né scuoteva alcun albero.

Questa è la prima collaborazione tra l’attore Patrick Wilson e l’attrice Vera Farmiga. A questo hanno fatto seguito i sequel di questo film, oltre al thriller d’azione L’uomo sul treno – The Commuter (2018).

La bambola Annabelle verrà utilizzata nuovamente nel film Annabelle (2014) e diventerà poi il soggetto di una sua trilogia spinoff che includerà anche Annabelle 2: Creation (2017) e Annabelle 3 (2019).

Quando la madre gioca a nascondino con la figlia, sulla parete della camera da letto accanto all’armadio in piedi si vedono due poster vintage di concerti. Il concerto dei Traffic a Fillmore East dell’aprile 1968 e il concerto dei Who a Fillmore East “Tommy Rock Opera” dell’ottobre 1969.

(A circa 1 ora e 45 minuti del film) Alla fine del film, Lorraine Warren riattacca al telefono e dice a Ed Warren che il prete vuole discutere un caso a Long Island. Questo caso è il caso Amityville, che ha costituito la base per il film Amityville Horror (1979).

La vera Bathsheba Sherman era sospettata di stregoneria e di aver ucciso un bambino, ma il suo nome fu riabilitato dopo essere stata dichiarata non colpevole da un tribunale. Morì per cause naturali nel 1885, non per impiccagione come il film ritrae. È sepolta a Harrisville, Rhode Island.

La vera Lorraine Warren e Andrea Perron sono state consulenti del regista James Wan e degli sceneggiatori. Entrambi sostengono che il film sia fedele alla vera storia di ciò che accadde ai Perron durante i 10 anni in cui vissero nella fattoria.

Ed Warren inizia l’esorcismo su Carolyn Perron dicendo quello che viene chiamato Vade Retro Satana. Che è una frase latina che significa “Retrocedi, Satana”. È una preghiera sviluppata nel Medioevo da San Benedetto per allontanare gli spiriti maligni e fa parte dell’esorcismo rituale. La preghiera completa è CRUX SACRA SIT MIHI LUX / NON DRACO SIT MIHI DUX VADE RETRO SATANA / NUNQUAM SUADE MIHI VANA SUNT MALA QUAE LIBAS / IPSE VENENA BIBAS Che si traduce approssimativamente in: Croce santa sia la mia luce / non sia il drago la mia guida / retrocedi, Satana / non tentare mai di persuadermi sono cose vane / le cose che offri sono cattive / bevi tu stesso i veleni.” Oltre a far parte di un esorcismo, può essere recitata dai laici come preghiera per allontanare gli spiriti immondi.

Lorraine Warren appare nel film in un cameo (a circa 44 minuti): è la donna anziana in prima fila in classe mentre Carolyn sta ascoltando la presentazione dei Warren.

Il film ha battuto i record al botteghino dopo aver incassato un totale di 41 milioni di dollari durante il fine settimana di apertura. È il terzo weekend di apertura con il maggior incasso di un film horror classificato con un divieto ai minori di 17 anni (R), dietro Paranormal Activity 3 (2011) e Hannibal (2001). The Conjuring ha incassato 137 milioni di dollari al botteghino nazionale raggiungendo i 319 milioni nel mondo da un budget di 20 milioni.

Il Conjuring Universe

“L’evocazione – The Conjuring” è il primo film del “Conjuring Universe”, un esteso universo cinematografico di film horror che comprende attualmente nove film: tre film “Conjuring”, tre film “Annabelle”, due film “The Nun” e “La Llorona – Le lacrime del male”.

The Conjuring – L’evocazione (2013)

The Conjuring 2 – Il caso Enfield (2016)

The Conjuring 3 – Per ordine del diavolo (2021)

Annabelle (2014)

Annabelle 2: Creation (2017)

Annabelle 3 (2019)

The Nun – La vocazione del male (2018)

The Nun II (2023)

La Llorona – Le lacrime del male (2019)

Il “Conjuring Universe” con un incasso di oltre 2 miliardi di dollari nel mondo, contro un budget combinato di 208 milioni di dollari, è diventato il franchise horror con il maggior incasso di sempre.

La storia vera

La locandina del film proclama “basato su uno dei veri casi degli Warren“, la coppia Ed e Lorraine (interpretati nel film da Vera Farmiga e Patrick Wilson), erano investigatori paranormali americani che nel 1952 fondarono la New England Society for Psychic Research. I 10.000 e più casi della carriera degli Warren “comprendono la presunta ed inquietante infestazione narrata ne L’evocazione“.

Nel 1971 Roger e Carolyn Perron si trasferìrono in una fattoria coloniale con le loro cinque figlie e presto cominciarono a sperimentare ciò che hanno descritto come un’ossessiva possessione ed infestazione psichica. Hanno invitato i Warren alla fattoria per indagare. Nel corso dei nove anni che hanno vissuto nella casa i Perron hanno descritto diversi tipi di entità sia innocue che arrabbiate, che emanavano “puzza di carne in putrefazione” e che regolarmente allo scoccare delle 05:15 del mattino facevano levitare i loro letti.

Naturalmente ci sono un sacco di persone che mettono in dubbio la storia. Steven Novella, il presidente del New England Skeptical Society, ha detto a USA Today che “non c’è assolutamente alcuna ragione per credere che ci sia alcuna legittimità” sulla storia dei Perron ne tantomeno su uno qualsiasi qualsiasi dei casi dei Warren.

Andrea Perron, 63 anni, che ha vissuto nella casa dal 1971 al 1980, dice che la sua famiglia ha vissuto incontri strazianti in casa. In una seduta spiritica del 1974, la signorina Perron dice di aver visto sua madre, Carolyn Perron, che ora ha 82 anni, levitare su una sedia e poi essere lanciata per 6 mt. Dice che sua madre ha sbattuto la testa sul pavimento così forte che pensava di essere stata uccisa, un evento che la signorina Perron dice l’ha profondamente traumatizzata. La signorina Perron aggiunge che sua madre si è ripresa un’ora dopo e non ha memoria dell’evento.

L’evocazione – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Joseph Bishara (Annabelle, Annabelle 3, La Llorona – Le lacrime del male, The Vatican Tapes, The Other Side of the Door, The Prodigy – Il figlio del male).

(Annabelle, Annabelle 3, La Llorona – Le lacrime del male, The Vatican Tapes, The Other Side of the Door, The Prodigy – Il figlio del male). Joseph Bishara ha musicato altri quattro film diretti da James Wan: Insidious, Oltre i confini del male – Insidious 2, The Conjuring – Il caso Enfield e Malignant.

Questo film segna la seconda volta che il compositore Joseph Bishara interpreta una figura demoniaca per il regista James Wan. Ha interpretato l’incarnazione demoniaca di Bathsheba Sherman e in precedenza ha interpretato un demone dalla faccia rossa in Insidious.

L’unico film della trilogia principale “Conjuring” a non includere musica di Elvis Presley nella colonna sonora.

La colonna sonora include i brani: Time of the Season di The Zombies / Sleep Walk di Anne Steele / In the Room Where You Sleep di Dead Man’s Bones / So Cold di Breaking Benjamin / John Jacob Jingleheimer Schmidt (Traditional) di Mackenzie Foy, Shanley Caswell, Hayley McFarland, Kyla Deaver & Joey King / Tubular Bells di Mike Oldfield

1. The Conjuring (1:01)

2. Dead Birds (0:35)

3. Clap Game (5:23)

4. Witch Perch (2:32)

5. Maurice (0:59)

6. Touring Haunted Planes (1:37)

7. Taped Occurrences (2:00)

8. Black Bile (1:04)

9. She Saw Something (1:10)

10. Look What She Made Me Do (0:35)

11. Sleepwalker (1:34)

12. Wall Searching (0:28)

13. Hanging Drop (2:14)

14. Water Corpse Vision (1:44)

15. You Look Very Pretty (1:49)

16. Souls Pulled In (1:43)

17. Witch Comes Through (1:29)

18. Birds Pulled In (1:15)

19. Murderous Offering (0:58)

20. The Soaring Entities (3:15)

21. Ritual Casting (3:25)

22. Cellar Tone (0:59)

23. Annabelle (3:32)

24. Doll Box (0:48)

25. Family Theme – Mark Isham (4:35)

La colonna sonora di “L’evocazione – The Conjuring” è disponibile su Amazon.