Stasera in tv: “L’intruso” su Rai 2

Cast e personaggi

Dennis Quaid: Charlie Peck

Michael Ealy: Scott Russell

Meagan Good: Annie Russell

Joseph Sikora: Mike

Lili Sepe: figlia Charlie Peck

Debs Howard: Reception Clerk

Doppiatori italiani

Massimo Rossi: Charlie Peck

Andrea Lavagnino: Scott Russell

Perla Liberatori: Annie Russell

Massimo Triggiani: Mike

La trama

Quando una giovane coppia sposata (Michael Ealy e Meagan Good) compra la casa dei loro sogni nella Napa Valley, pensa di aver trovato la casa perfetta per fare i loro prossimi passi come famiglia. Ma quando il venditore stranamente invadente (Dennis Quaid) continua ad insinuarsi nelle loro vite, cominciano a sospettare che l’uomo abbia motivazioni nascoste oltre a piazzare una rapida vendita.

Curiosità

Deon Taylor dirige “L’intruso” da una sceneggiatura di David Loughery che negli ani ottanta ha scritto l’action Passenger 57 – Terrore ad alta quota con Wesley Snipes, Star Trek V – L’ultima frontiera e l’horror Dreamscape – Fuga nell’incubo che nel lontan 1984 ha visto protagonista proprio Dennis Quaid. Più recentemente Loughery ha firmato i thriller Shattered e Fatale – Doppio inganno, quest’ultimo diretto da Taylor.

Il regista Deon Taylor in precedenza ha diretto il non proprio memorabile Meet the Blacks, una imbarazzante e sguaiata parodia della serie La notte del giudizio che ha fruito anche di un sequel The House Next Door: Meet the Blacks 2, uscito nel 2021 con Taylor ancora alla regia . Altri crediti di Taylor includono i thriller Traffik (2010), La legge dei più forti (2019) e il citato “Fatale – Doppio inganno” (2020).

La casa utilizzata nel film è stata usata anche nei film Adaline – L’eterna giovinezza (2015) con Blake Lively e in precedenza è stata la casa di famiglia nel thriller In Their Skin di Selma Blair (2012). La stessa casa è stata usata per la casa di Cheryl nella serie tv Riverdale.

In questo film Dennis Quaid interpreta lo psicopatico che terrorizza la coppia che ha comprato la sua vecchia casa. In Oscure presenze a Cold Creek (2003), Quaid ha interpretato il marito della coppia che ha acquistato la vecchia casa di Stephen Dorff e viene poi terrorizzato da Dorff.

Michael Ealy e Meagan Good hanno già recitato insieme in Think Like a Man (2012) e nel suo sequel.

Questa non è la prima volta che Dennis Quaid interpreta un residente della Napa Valley. In precedenza ha interpretato Nick Parker in Genitori in trappola (1998), un residente della Napa Valley che possedeva il proprio vigneto.

Michael Ealy e Joseph Sikora hanno già recitato insieme nel thriller horror Jacob’s Ladder (2019), un remake del film Allucinazione perversa del 1990.

Quando Charlie sta portando Annie al piano di sopra, dice: “”We’ve had this date from the beginning.”. Questo è ciò che Stanley dice a Blanche in Un tram che si chiama Desiderio (1951) poco prima di violentarla.

Quando Dennis Quaid è stato filmato mentre sfondava la porta della camera da letto, continuava a dire “Sono quiiiii Charlie!”, Un riferimento a una scena simile nel film Shining, in cui Jack Nicholson sfonda la porta del bagno con un’ascia e fa capolino attraverso il foro nella porta esclamando: “Oh-oh! C’è qualcuno? Ehi! C’è qualcuno qui? Ehi, gente! Ehi! C’è qualcuno qui?”, giusto per spezzare la tensione sul set, facendo ridere tutti.

L’intruso costato “solo” 8 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 36.

La colonna sonora

Le musiche originali de “L’intruso” sono del compositore Geoff Zanelli (Gamer, Ghost Town, Mordecai, Maleficent 2 – Signora del male, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar). Zanelli e il regista Deon Taylor sono collaboratori abituali, Zanelli ha musicato gli ultimi quattro lavori di Taylor: Traffik, La legge dei più forti, Fatale – Doppio inganno e The House Next Door: Meet the Blacks 2.

La colonna sonora include i brani: "Play For Keeps" di Gizzle, "Seven Five (Let You Go)" e "La Dee" di Sabriel, "When We" di Tank, "Killin' Yourself", "Into You"e "Unsured"di JMV, "Patterns" di Alice France, "That's Alright" di SIR, "Gripped Up" di Casanova, "Yellow Light" di EnimaL featuring YMTK, "Bae Season" di Razah, "Answering Machine" di Sloan Evans, Love Of Your Life" di Anthony Hamilton, "The Mistletoe And Me" di Isaac Hayes, "Streets Are Calling di LeDon Bishop e "On Me" di Sloan Evans.

TRACK LISTINGS:

1. Modern Art 1:28

2. This Creaking Sound 1:36

3. 3.2 Million Problems with Charlie 2:14

4. Tapestry 2:18

5. Livin’ the Dream 1:24

6. Your Question Does Not Deserve an Answer 1:43

7. I Think I Saw Him in the House 1:40

8. Don’t Let Him In 3:44

9. Charlie’s Foot 2:17

10. Shower Voyeur 1:16

11. Staredown 1:34

12. Something I Didn’t See Coming 5:28

13. He’s Not Who You Think He Is 2:53

14. Charlie Chases Annie 1:43

15. Cassidy Calls Scott 1:01

16. I Took Care of Scott 2:27

17. We’ve Had This Date from the Beginning 3:27

18. He Killed Him 3:48

19. Lights Out 2:28

la colonna sonora de “L’intruso” è disponibile su Amazon.