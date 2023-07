Locarno 76, programma: l’Excellence Award Davide Campari all’attore britannico Riz Ahmed

Nel corso della conferenza stampa odierna a Berna, è stato presentato il programma ufficiale di Locarno 76, con gli attesi concorsi e le sezioni non competitive. Dal 2 al 12 agosto, l’amore per il cinema accende Locarno trasformandola nella capitale della settima arte. La 76esima edizione del Locarno Film Festival si annuncia audace e aperta alle contaminazioni, grazie a un programma che metterà il cinema in dialogo con la sua storia, il suo futuro, e le altre forme artistiche e comunicative.

Locarno 76 – Riz Ahmed e gli altri ospiti

Oltre alla selezione è stato anche annunciato l’Excellence Award Davide Campari all’attore britannico Riz Ahmed, che riceverà il premio il 2 agosto in Piazza Grande.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival: “Ahmed è uno dei talenti imprendibili del cinema d’oggi. Camaleontico, in grado di oscillare fra i cosiddetti blockbuster e il cinema d’autore, a suo agio a teatro come in televisione, sia dietro a un microfono che nelle vesti di produttore. Vincitore di numerosissimi premi, fra i quali un Academy Award, incarna l’idea di un cinema che diventa migliore, più accogliente, finalmente pronto ad ascoltare nuove voci. Riz Ahmed è il volto di un futuro finalmente possibile”.

Ahmed si aggiunge ai premiati della 76esima edizione già annunciati: il Pardo d’onore Manor Harmony Korine, il Vision Award Ticinomoda Pietro Scalia, il Locarno Kids Award la Mobiliare Luc Jacquet, il Raimondo Rezzonico Award Marianne Slot, il Pardo alla carriera Ascona-Locarno Turismo Tsai Ming-liang e il Lifetime Achievement Award Renzo Rossellini.

Tra gli altri ospiti presenti a Locarno, dal 2 al 12 agosto, oltre a Lambert Wilson, presidente di giuria del Concorso internazionale, e Cate Blanchett, che sarà in Piazza Grande il 12 agosto per presentare Shayda insieme alla regista Noora Niasari e all’attrice Zar Amir Ebrahimi, ci saranno anche, Deva Cassel, Leonardo Di Costanzo, Lav Diaz, Quentin Dupieux, Noah Galvin, Molly Gordon, Ted Hope, Sandra Hüller, Radu Jude, David Krumholtz, Edoardo Leo, Nick Lieberman, Ken Loach, Joe Lovano, Bertrand Mandico, Ben Platt, Barbet Schroeder e Istvan Szabó, tra gli altri.

Locarno 76 – Sezioni competitive

Piazza Grande

17 film, tra cui 9 prime mondiali, saranno proiettati in Piazza Grande, la grande arena all’aperto che può accogliere ogni sera fino a 8.000 spettatori.

“Sulla Piazza Grande il grande cinema popolare e non solo sarà il protagonista assoluto. Fra riscoperte del cinema classico, come La Paloma (1974) di Daniel Schmid restaurato e riportato a nuova vita, La città delle donne (1980) di Federico Fellini e un thriller astratto e metafisico come Falling Stars di Richard Karpala e Gabriel Bienczycki già destinato a essere un film di culto, la Piazza accoglierà Sandra Hüller (Anatomie d’une chute), Ken Loach (The Old Oak), Deva Cassel e Yile Vianello (La bella estate), Edoardo Leo (Non sono quello che sono – The Tragedy of Othello di W. Shakespeare), Frederic Mermoud (La voie royale), il cult movie Theater Camp proveniente dal Sundance e infine Cate Blanchett in qualità di produttrice esecutiva del film Shayda di Noora Niasari, interpretato da Zar Amir Ebrahimi.” Giona A. Nazzaro (in seguito G.A.N.)

ANATOMIE D’UNE CHUTE by Justine Triet France – 2023

CONTINENT MAGNÉTIQUE by Luc Jacquet France – 2023

ČUVARI FORMULE (GUARDIANS OF THE FORMULA) by Dragan

Bjelogrlić Serbia/Slovenia/Montenegro/North Macedonia – 2023

DAMMI by Yann Mounir Demange France – 2023

FALLING STARS by Richard Karpala, Gabriel Bienczycki USA – 2023

L’ÉTOILE FILANTE by Fiona Gordon, Dominique Abel France/Belgium – 2023

LA BELLA ESTATE by Laura Luchetti Italy – 2023

LA CITTÀ DELLE DONNE by Federico Fellini Italy/France – 1980

LA PALOMA by Daniel Schmid Switzerland/France – 1974

LA VOIE ROYALE by Frédéric Mermoud France/Switzerland – 2023

MILSU (SMUGGLERS) by RYOO Seung-wan South Korea – 2023

NON SONO QUELLO CHE SONO – THE TRAGEDY OF OTHELLO

BY W. SHAKESPEARE by Edoardo Leo Italy – 2023

PREMIÈRE AFFAIRE by Victoria Musiedlak France – 2023

SHAYDA by Noora Niasari Australia – 2023

THE OLD OAK by Ken Loach

THEATER CAMP by Molly Gordon, Nick Lieberman USA – 2023

Concorso internazionale

Il Concorso di Locarno che esplora i nuovi territori dell’arte cinematografica quest’anno include 17 titoli, che concorreranno per il Pardo d’oro, tutti in prima mondiale e uno in prima internazionale.

“Da Quentin Dupieux e il suo surrealismo tagliente a Lav Diaz. Dall’umorismo sarcastico di Radu Jude alla poesia notturna di Sylvain George. Dalle folli invenzioni di Rainer Sarnert alla psichedelia astratta di Eduardo Williams. Dalla commedia agrodolce di Bob Byington alla rivelazione italiana di Simone Bozzelli. Dall’esordio di Leonor Teles ai sogni di Ena Sendijarević. Dalla Teheran minacciosa e cupa di Ali Ahmadzadeh ai resort turistici di Sofia Exarchou. Senza dimenticare l’elogio della diserzione di Dani Rosenberg e l’anarchia fiammante di Annarita Zambrano. E ancora: sguardi di donne nuovissime come Laura Ferrés e l’ucraina Maryna Vroda, finalmente approdata al lungometraggio. La Svizzera è rappresentata da Basil Da Cunha, una delle voci più originali, protagoniste del rinnovamento del cinema elvetico. Il mondo in tutte le sue espressioni e manifestazioni si ritrova nella selezione di Locarno. E di conseguenza il cinema e tutte le sue possibilità.Tutte ancora da scoprire.” G.A.N.

ANIMAL by Sofia Exarchou Greece/Austria/Romania/Cyprus/Bulgaria – 2023

BAAN (HOME) by Leonor Teles Portugal – 2023

EL AUGE DEL HUMANO 3 by Eduardo Williams Argentina/Portugal/Netherlands/Taiwan/Brazil/Hong Kong/Sri Lanka/

Peru – 2023

ESSENTIAL TRUTHS OF THE LAKE by Lav Diaz Philippines/France/Portugal/Singapore/Italy/Switzerland/United

Kingdom – 2023

LA IMATGE PERMANENT (THE PERMANENT PICTURE) by Laura Ferrés Spain/France – 2023

LOUSY CARTER by Bob Byington USA – 2023

MANGA D’TERRA by Basil Da Cunha

MANTAGHEYE BOHRANI (CRITICAL ZONE) by Ali Ahmadzadeh Iran/Germany – 2023

NÄHTAMATU VÕITLUS (THE INVISIBLE FIGHT) by Rainer Sarnet Estonia/Latvia/Greece/Finland – 2023

NU AȘTEPTA PREA MULT DE LA SFÂRȘITUL LUMII (DO NOT EXPECT TOO MUCH OF THE END OF THE WORLD) by Radu Jude Romania/Luxembourg/France/Croatia – 2023

NUIT OBSCURE – AU REVOIR ICI, N’IMPORTE OÙ by Sylvain George France/Switzerland – 2023

PATAGONIA by Simone Bozzelli Italy – 2023

ROSSOSPERANZA by Annarita Zambrano Italy/France – 2023

STEPNE by Maryna Vroda Ukraine/Germany/Poland/Slovakia – 2023

SWEET DREAMS by Ena Sendijarević Netherlands/Sweden/Indonesia/Réunion – 2023

THE VANISHING SOLDIER by Dani Rosenberg Israel – 2023

YANNICK by Quentin Dupieux France – 2023

Concorso Cineasti del presente

La selezione dedicata alla scoperta del cinema di domani comprende 15 film: opere prime e seconde, tutte prime mondiali.

“Ben otto le registe sui 15 film della selezione. E ancora una volta tutti i colori del cinema sono rappresentati: scatenate commedie erotiche (On the Go), riflessioni surreali e metafisiche sulla vita e la morte (Hao jiu bu jian [Dreaming and Dying]), disturbanti riflessioni sulle potenzialità del desiderio e del potere (Touched), thriller lunari (Xi du [West Border]), romanzi di formazione adolescenziale in forme di danza macabra (La Morsure), sognanti poemi ironici sulla fine del mondo(Camping du Lac), riflessioni sulle possibilità del cinema (Und dass man ohne Täuschung zu leben vermag) e incursioni nel presente del subcontinente indiano (Rimdogittanga [Rapture] e Whispers of Fire & Water). Senza dimenticare Family Portrait, l’esordio della talentuosissima Lucy Kerr. Fra i talenti di Cineasti del presente è possibile individuare già oggi il cinema di domani.” G.A.N.

CAMPING DU LAC by Eléonore Saintagnan Belgium/France – 2023

EIN SCHÖNER ORT by Katharina Huber Germany – 2023

EKSKURZIJA (EXCURSION) by Una Gunjak Bosnia-Herzegovina/Croatia/ Serbia/France/Norway/Qatar – 2023

FAMILY PORTRAIT by Lucy Kerr USA – 2023

HAO JIU BU JIAN (DREAMING & DYING) by Nelson Yeo Singapore/Indonesia – 2023

LA MORSURE by Romain de Saint-Blanquat France – 2023

NEGU HURBILAK by Colectivo Negu Spain – 2023

ON THE GO by María Gisèle Royo, Julia de Castro Spain – 2023

RIMDOGITTANGA (RAPTURE) by Dominic Sangma India/China/Switzerland/Netherlands/Qatar – 2023

RIVIÈRE by Hugues Hariche Switzerland/France – 2023

TODOS LOS INCENDIOS by Mauricio Calderón Rico Mexico – 2023

TOUCHED by Claudia Rorarius Germany – 2023

UND DASS MAN OHNE TÄUSCHUNG ZU LEBEN VERMAG by Katharina Lüdin Germany/Switzerland – 2023

WHISPERS OF FIRE & WATER by Lubdhak Chatterjee India – 2023

XI DU (WEST BORDER) by Yan LUO

Pardi di domani

Ai concorsi dedicati ai cortometraggi di talenti emergenti internazionali e svizzeri si affianca il Concorso Corti d’autore, per un totale di 40 opere, tutte presentate in prima mondiale. Completa la selezione la presentazione della raccolta di cortometraggi realizzati nell’ambito della Spring Academy, sotto la guida del regista Radu Jude.

“Pardi di domani è cinema pensato al tempo futuro. Attraverso la forza espressiva del formato breve, voci dirompenti del cinema di domani che minano la sicurezza delle forme, fanno esplodere i generi, esplorano possibilità insospettate, ridefiniscono la sfera del politico: il corpo come vero campo di battaglia della contemporaneità, la memoria come resistenza, la violenza del sociale come imputato da esporre sguardo contro sguardo. E ancora di più: le visioni di Bertrand Mandico, la libertà di Syllas Tzoumerkas, la poesia feroce di Catarina Vasconcelos sono solo alcuni dei grandi nomi che coronano la selezione fra i Corti d’autore.” Eddie Bertozzi, responsabile comitato di selezione Pardi di domani-

Pardi di domani: Concorso internazionale

DE IMPERIO by Alessandro Novelli – Portugal/Spain – 2023

DU BIST SO WUNDERBAR by Leandro Goddinho, Paulo Menezes – Germany/Brazil – 2023

EN UNDERSØGELSE AF EMPATI (A STUDY OF EMPATHY) by Hilke Rönnfeldt – Denmark/Germany – 2023

ENGAR MADARAM GERISTE BUD AAN SHAB (AS IF MOTHER CRIED THAT NIGHT) by Hoda Taheri – Germany – 2023

FAIRE UN ENFANT by Eric K. Boulianne – Canada – 2023

I LOOK INTO THE MIRROR AND REPEAT TO MYSELF by Giselle Lin – Singapore – 2023

KINDERFILM by Total Refusal, Adrian Jonas Haim, Michael Stumpf, Robin Klengel – Austria – 2023

LA VEDOVA NERA by fiume, Julian McKinnon – France – 2023

NEGAHBAN (THE GUARD) by Amirhossein Shojaei – Iran – 2023

PADO (THE WAVES) by Yumi Joung – South Korea – 2023

PÁSSARO MEMÓRIA by Leonardo Martinelli – Brazil/United Kingdom – 2023

PLEINE NUIT by Manon Coubia – Belgium/France – 2023

PRAY by Caleb Azumah Nelson – United Kingdom – 2023

SCORCHED EARTH by Markela Kontaratou – Greece/United Kingdom – 2023

SLIMANE by Carlos Pereira – Germany – 2023

SOLO LA LUNA COMPRENDERÁ by Kim Torres – Costa Rica/USA – 2023

THE CURRENCY – SENSING 1 AGBOGBLOSHIE by Elom 20ce, Musquiqui Chihying, Gregor Kasper – Germany/Taiwan/Togo – 2023

THE LOVERS by Carolina Sandvik – Sweden – 2023

YI ZHI WU GUI DE BEN MING NIAN (A TORTOISE’S YEAR OF FATE) by Yi Xiong – China – 2023

Z.O. by Loris G. Nese – Italy – 2023

Pardi di domani: Concorso nazionale

ALEXX196 & LA PLAGE DE SABLE ROSE by Loïc Hobi – Switzerland/France – 2023

CANARD by Elie Chapuis – Switzerland/Belgium – 2023

JAIMA by Francesco Pereira – Switzerland – 2023

LETZTE NACHT by Lea Bloch – Switzerland – 2023

NIGHT SHIFT by Kayije Kagame, Hugo Radi – Switzerland – 2023

O GÜN BU GÜNDÜR, UÇUYORUM (EVER SINCE, I HAVE BEEN FLYING) by Aylin Gökmen – Switzerland – 2023

O KRÁVĚ (ABOUT A COW) by Pavla Baštanová – Czech Republic/Switzerland – 2023

REMEMBER, BROKEN CRAYONS COLOUR TOO by Urša Kastelic, Shannet Clemmings – Switzerland – 2023

SEARCHING FOR THE 5TH DIRECTION by Matthias Schüpbach – Switzerland – 2023

THE ISLAND by Julien Pujol – France/Estonia – 2023

Pardi di domani: Concorso Corti d’autore

BEEN THERE by Corina Schwingruber Ilić – Switzerland – 2023

I MITERA MOU INE AGIA (MY MOTHER IS A SAINT) by Syllas Tzoumerkas – Greece – 2023

I USED TO LIVE THERE by Ryan McKenna – Canada – 2023

INTELLIGENCE by Jeanne Frenkel, Cosme Castro – France – 2023

LOVING IN BETWEEN by Jyoti Mistry – Austria/South Africa – 2023

MÁTALOS A TODOS by Sebastian Molina Ruiz – Mexico – 2023

NOCTURNO PARA UMA FLORESTA by Catarina Vasconcelos – Portugal – 2023

RAINER, A VICIOUS DOG IN A SKULL VALLEY by Bertrand Mandico – France – 2023

THE PASSING by Ivete Lucas, Patrick Bresnan – USA – 2023

VALLEY PRIDE by Lukas Marxt – Austria/Germany – 2023

Locarno 76 – Sezioni non competitive

Fuori concorso

12 film firmati da registi di rilievo, di cui 11 in prima mondiale, esplorano le nuove possibilità del racconto cinematografico.

“Il Fuori concorso è dedicato ai grandi maestri: il nostro amato Paul Vecchiali sarà presente attraverso la bellezza del suo ultimo film presentato dal suo amico e attore prediletto, Pascal Cervo. Barbet Schroeder, Franco Maresco, Leonardo Di Costanzo e Denis Coté presentano i loro ultimi lavori. E gli amanti del cinema di genere potranno scoprire le delizie dell’action movie filippino Topakk (Triggered), dei vampiri adolescenti di Napoli e i misteri della mente di What Remains.” G.A.N.

5 HECTARES by Émilie Deleuze France – 2023

BEST SECRET PLACE by Caroline Poggi, Jonathan Vinel France – 2023

BONJOUR LA LANGUE by Paul Vecchiali France – 2023

CONANN by Bertrand Mandico Luxembourg/France/Belgium – 2023

LOVANO SUPREME by Franco Maresco Italy – 2023

MADEMOISELLE KENOPSIA by Denis Côté Canada – 2023

MIMÌ – IL PRINCIPE DELLE TENEBRE by Brando De Sica Italy – 2023

NOUS LES BARBARES by Bertrand Mandico Luxembourg/Belgium/France – 2023

PROCIDA artistic direction and supervision by Leonardo Di Costanzo Italy – 2023

RICARDO ET LA PEINTURE by Barbet Schroeder Switzerland/France – 2023

TOPAKK (TRIGGERED) by Richard V. Somes Philippines/USA – 2023

WHAT REMAINS by Ran Huang Hong Kong/United Kingdom/Finland – 2022

Histoire(s) du cinéma

Prospettive inedite sulla storia del cinema con 18 film, tra prestigiosi restauri, preziose riscoperte e opere che hanno segnato l’immaginario collettivo.

Histoire(s) du cinéma: Film d’apertura

Proiezione precedente l’apertura del Locarno Film Festival con l’accompagnamento musicale live

dell’Orchestra della Svizzera italiana. Musiche di Neil Brand. Esecuzione con arrangiamento di Faber

Music, Londra. Sottotitoli: Underlight – Trieste.

Un ringraziamento a Le Giornate del Cinema Muto – Pordenone

THE LODGER by Alfred Hitchcock – UK – 1927

Pardo d’onore Manor a Harmony Korine

Il Pardo d’onore del Locarno Film Festival è assegnato a una personalità straordinaria del cinema di

sempre.

GUMMO by Harmony Korine – USA – 1997

SPRING BREAKERS by Harmony Korine – USA – 2012

Excellence Award Davide Campari a Riz Ahmed

L’Excellence Award omaggia personalità artistiche che con il loro contributo hanno segnato il

cinema contemporaneo.

MUGHAL MOWGLI (MOGUL MOWGLI) by Bassam Tariq – UK/USA – 2020

Raimondo Rezzonico Award a Marianne Slot

Il Raimondo Rezzonico Award è assegnato a una figura di rilievo della produzione internazionale.

KONA FER Í STRÍÐ (WOMAN AT WAR) by Benedikt Erlingsson – Iceland/France/Ukraine – 2018

Vision Award Ticinomoda a Pietro Scalia

Il Vision Award intende omaggiare e valorizzare personalità che, con la loro creatività, hanno

contribuito a rinnovare l’immaginario cinematografico.

BLACK HAWK DOWN by Ridley Scott – USA/UK – 2001

GOOD WILL HUNTING by Gus Van Sant – USA – 1997

Pardo alla carriera Ascona-Locarno Turismo a Tsai Ming-liang

Il Pardo alla carriera è attribuito a personalità che con il loro contributo artistico hanno ridefinito il

cinema e l’immaginario collettivo.

RIZI (DAYS) by Tsai Ming-liang – Taiwan/France – 2020

Lifetime Achievement Award a Renzo Rossellini

Il Lifetime Achievement Award è stato istituito nel 2011 per omaggiare personalità

cinematografiche con una carriera straordinaria.

LA CITTÀ DELLE DONNE by Federico Fellini – Italy/France – 1980 (Piazza Grande Second Screening)

Retrospettiva

“Espectáculo a diario – Las distintas temporadas del cine popular mexicano” (“Ogni giorno uno spettacolo – Le molte stagioni del cinema popolare messicano”) sarà un’intensa ricognizione della produzione messicana dagli anni Quaranta fino alla fine degli anni Sessanta, decenni di eccezionale creatività, popolati da divi e autori straordinari, che hanno ispirato intere generazioni. Quest’anno la Retrospettiva è curata da Olaf Möller con la collaborazione di Roberto Turigliatto. Per l’occasione verrà anche pubblicata una raccolta di saggi in spagnolo e in inglese curata da Jorge Javier Negrete Camacho e Alonso Díaz de la Vega, edita da Les éditions de l’Œil.

EN TIEMPOS DE DON PORFIRIO by Juan Bustillo Oro – Mexico – 1940

EL GENDARME DESCONOCIDO by Miguel Melitón Delgado – Mexico – 1941

AMOK by Antonio Momplet – Mexico – 1944

EL AS NEGRO by René Cardona – Mexico – 1944

LA CORTE DE FARAÓN by Julio Bracho – Mexico – 1944

LOS TRES GARCÍA by Ismael Rodríguez – Mexico – 1947

ESQUINA, BAJAN…! by Alejandro Galindo – Mexico – 1948

HAN MATADO A TONGOLELE by Roberto Gavaldón – Mexico – 1948

QUE DIOS ME PERDONE by Tito Davison – Mexico – 1948

EL GRAN CAMPEÓN by Chano Urueta – Mexico – 1949

EL REY DEL BARRIO by Gilberto Martínez Solares – Mexico – 1949

PUEBLERINA by Emilio Fernández – Mexico – 1949

EL SUAVECITO by Fernando Méndez – Mexico – 1951

MUCHACHAS DE UNIFORME by Alfredo Bolongaro-Crevenna – Mexico – 1951

SENSUALIDAD by Alberto Gout – Mexico – 1951

TROTACALLES by Matilde Landeta – Mexico – 1951

LA NOCHE AVANZA by Roberto Gavaldón – Mexico – 1952

ROSTROS OLVIDADOS by Julio Bracho – Mexico – 1952

EL CORAZÓN Y LA ESPADA by Edward Dein, Carlos Véjar Jr. – Mexico – 1953

EL RÍO Y LA MUERTE by Luis Buñuel – Mexico – 1954

LLÉVAME EN TUS BRAZOS by Julio Bracho – Mexico – 1954

EL CASO DE LA MUJER ASESINADITA by Tito Davison – Mexico – 1955

ESPALDAS MOJADAS by Alejandro Galindo – Mexico – 1955

MÁS FUERTE QUE EL AMOR by Tulio Demicheli – Mexico/Cuba – 1955

EL MEDALLÓN DEL CRIMEN EL 13 DE ORO) by Juan Bustillo Oro – Mexico – 1956

MÚSICA DE SIEMPRE by Tito Davison – Mexico – 1956

TORERO by Carlos Velo – Mexico – 1956

MISTERIOS DE ULTRATUMBA by Fernando Méndez – Mexico – 1958

EL ESPEJO DE LA BRUJA by Chano Urueta – Mexico – 1960

EL ESQUELETO DE LA SEÑORA MORALES by Rogelio Antonio González – Mexico – 1960

LA MENTE Y EL CRIMEN by Alejandro Galindo – Mexico – 1961

LOS HERMANOS DEL HIERRO by Ismael Rodríguez – Mexico – 1961

SANTO VS. LAS MUJERES VAMPIRO by Alfonso Corona Blake – Mexico – 1962

DÍAS DE OTOÑO by Roberto Gavaldón – Mexico – 1963

LA MUJER MURCIÉLAGO by René Cardona – Mexico – 1968

OLIMPIADA EN MÉXICO by Alberto Isaac – Mexico – 1969

Locarno Kids: Screenings

Un viaggio iniziatico nel cinema con 8 titoli per l’infanzia e l’adolescenza, tra esclusive anteprime, perle del passato e incursioni nel mondo dell’animazione.

“La proposta dedicata al nostro pubblico del futuro si arricchisce con la presentazione di film in prima mondiale come We Have a Dream di Pascale Plisson, documentario sull’inclusione, e le avventure spaziotemporali attraverso i buchi nel ghiaccio finlandesi di Räkä ja Roiskis (Snot & Splash) di Teemu Nikki. Festeggeremo i 70 anni di D’Alò con la presentazione del doppiaggio italiano di Mary e lo spirito di mezzanotte, spaziando dai migliori film d’animazione dell’anno fino al Premio Oscar Luc Jacquet, che presenterà il suo ultimo viaggio attraverso l’Antartide con i suoi pinguini e riceverà il Locarno Kids Award la Mobiliare. Dall’imparare a guardare si passerà all’iniziare a fare grazie ai laboratori per i bambini, sempre più stimolanti e attenti al futuro.” Daniela Persico, membro del comitato di selezione.

GESCHICHTEN VOM FRANZ by Johannes Schmid – Austria/ Germany – 2022

LA MARCHE DE L’EMPEREUR by Luc Jacquet – France – 2005

LA ROSA DI BAGDAD by Anton Gino Domenighini – Italy – 1949

MARY E LO SPIRITO DI MEZZANOTTE by Enzo d’Alò – Luxembourg/ Italy/Ireland/United Kingdom/Estonia/Latvia/ Germany – 2023

NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON by Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli – France/ Luxembourg – 2023

RÄKÄ JA ROISKIS (SNOT & SPLASH) by Teemu Nikki – Finland – 2023 – World premiere

THE KID by Charles Chaplin – USA – 1921

WE HAVE A DREAM by Pascal Plisson – France – 2023 – World premiere

Open Doors Screenings

Nel secondo anno del focus sul cinema dell’America Latina e dei Caraibi, Open Doors Screenings offrirà una panoramica sulle più interessanti produzioni indipendenti di quest’area, concentrandosi quest’anno sui film dal Continente Sudamericano, con 18 lunghi, medio- e cortometraggi, di cui uno in prima mondiale.

Open Doors: Screenings

98 SEGUNDOS SIN SOMBRA by Juan Pablo Richter – Bolivia – 2021

AUTOERÓTICA by Andrea Fernanda Hoyos Valderrama – Perù – 2021

BOREAL by Federico Adorno – Paraguay/Mexico – 2022

EL REZADOR by Tito Jara H. – Ecuador/Colombia/Spain – 2021

ÉRASE UNA VEZ EN VENEZUELA by Anabel Rodríguez Ríos – Venezuela/United Kingdom/Austria/Brazil – 2020

TIEMPOS FUTUROS by Víctor Checa – Peru/Germany/Spain/Mexico/Ecuador – 2021

YO Y LAS BESTIAS by Nico Manzano – Venezuela – 2021

Open Doors: Shorts

ANGELO by Alex Plumb – Bolivia – 2022

EATING PAPAW ON THE SEASHORE by Rae Wiltshire, Nickose Layne – Guyana – 2022

HIDDEN WORLD by Kenrich Cairo – Suriname/Netherlands – 2018

JE KAN TOCH LEZEN (YOU CAN READ, CAN’T YOU?) by Ananta Khemradj – Suriname/Netherlands – 2018

LA DISTANCIA DEL TIEMPO by Carlos Ormeño Palma – Peru – 2021

LA ESPIRAL ROJA by Lorena Colmenares – Venezuela/Germany – 2021

PLÁSTICO by Vero Kompalic – Venezuela – 2022

RIMANA WASI: HOGAR DE HISTORIAS by Ximena Málaga Sabogal, Piotr Turlej – Peru – 2022

VEO, VEO by Tania Cattebeke Laconich – Paraguay – 2019

VOLIVIA by Leandro Grillo – Bolivia – 2014

WILLKAWIWA (EL SAGRADO FUEGO DE LOS MUERTOS) by Pável Quevedo Ullauri – Ecuador/Costa Rica – 2022

Locarno 76 – Sezioni parallele

Semaine de la critique

7 lungometraggi documentari in prima mondiale o internazionale, selezionati dall’Associazione Svizzera dei Giornalisti Cinematografici.

Panorama Suisse

Una selezione rappresentativa dell’attuale creazione cinematografica svizzera, con le scelte dei rappresentanti di SWISS FILMS, delle Giornate di Soletta e dell’Accademia del Cinema Svizzero.

BIG LITTLE WOMEN by Nadia Fares – Switzerland/Egypt – 2022

FLORES DEL OTRO PATIO by Jorge Cadena – Switzerland/Colombia – 2022

FOUDRE by Carmen Jaquier – Switzerland – 2022

I GIACOMETTI by Susanna Fanzun – Switzerland – 2023

JILL by Steven Michael Hayes – Switzerland/Germany – 2022

KRÄHEN – NATURE IS WATCHING US by Martin Schilt – Switzerland/Austria – 2023

L’AMOUR DU MONDE by Jenna Hasse – Switzerland – 2023

PIPES by Jessica Meier, Kilian Feusi, Sujanth Ravichandran – Switzerland – 2022

POLISH PRAYERS by Hanna Nobis – Switzerland/Poland – 2022

THE LAND WITHIN by Fisnik Maxville – Switzerland/Kosovo – 2022

THE RECORD by Jonathan Laskar – Switzerland – 2022

THIS KIND OF HOPE by Paweł Siczek – Switzerland/Germany – 2023

UNTIL BRANCHES BEND by Sophie Jarvis – Canada/Switzerland – 2022

Ticket Shop

I biglietti e gli abbonamenti per la 76esima edizione del Locarno Film Festival sono acquistabili tramite il Ticket Shop. Sarà nuovamente disponibile anche l’App ufficiale del Festival, utile per visionare il programma, gestire i propri titoli d’entrata per le proiezioni, consultare le news e votare per il Prix du Public UBS. Per venire incontro alle esigenze del pubblico, i biglietti saranno acquistabili nei giorni precedenti al Festival fino a pochi minuti prima della proiezione . I posti nei luoghi di proiezione non saranno assegnati. Da quest’anno, ogni titolo d’accesso alla manifestazione (biglietto singolo, giornaliera, abbonamento, accredito) darà diritto al trasporto pubblico gratuito in tutto il Ticino, per la durata di validità dello stesso, grazie alla partnership con FFS.

Excellence Award Davide Campari

L’Excellence Award, il premio sostenuto dal 2021 da Campari, è stato attribuito nelle scorse edizioni a personaggi del calibro di Susan Sarandon, John Malkovich, Willem Dafoe, Michel Piccoli, Anjelica Huston, Carmen Maura, Isabelle Huppert, Gael García Bernal, Charlotte Rampling, Giancarlo Giannini, Edward Norton, Bill Pullman, Mathieu Kassovitz, Ethan Hawke, SONG Kang-Ho, Laetitia Casta e Aaron Taylor-Johnson nel 2022. Il premio prende il nome da Davide Campari, un pioniere della creatività che ha compreso come il cinema sia in grado di superare i confini imposti dalla norma.

Riz Ahmed – Note biografiche

Dagli esordi nel panorama indipendente, con The Road to Guantanamo (Mat Whitecross, Michael Winterbottom, 2006), Four Lions (Christopher Morris, 2010) e The Reluctant Fundamentalist (Mira Nair, 2012), fino all’approdo alle produzioni ad alto budget, con successi come Nightcrawler (Dan Gilroy, 2014), Rogue One: A Star Wars Story (Gareth Edwards, 2016) e Venom (Ruben Fleischer, 2018), Ahmed ha saputo conciliare una carriera costellata da grandi riconoscimenti, come la nomination agli Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in Sound of Metal (Darius Marder, 2019), a un profondo impegno sociale e politico contro l’intolleranza e il razzismo. Figlio di immigrati pakistani, l’attore ha avviato una carriera parallela da musicista, utilizzando anche questo linguaggio per veicolare il proprio messaggio. Rappresentativo di questo percorso è il film scelto dall’attore per accompagnare l’omaggio, Mughal Mowgli (Mogul Mowgli, 2020) di Bassam Tariq, che Ahmed ha anche prodotto e co-sceneggiato, e che sarà proposto giovedì 3 agosto al GranRex. Ahmed ha poi scritto, prodotto e recitato in The Long Goodbye (2021), di Aneil Karia, film che ha accompagnato il suo album omonimo e con il quale lui e Karia hanno vinto l’Academy Award per il miglior cortometraggio nel 2022. Durante la serata di premiazione del 2 agosto in Piazza Grande, infine, verrà presentato in anteprima l’ultimo cortometraggio a cui ha partecipato, Dammi (2023) di Yann Mounir Demange.