Stasera in tv: “Come se non ci fosse un domani – Long Story Short” su Rai 1

Come se non ci fosse un domani – Long Story Short, su Rai 1 la commedia romantica australiana diretta dall’attore e regista Josh Lawson e interpretata da Rafe Spall (Jurassic World – Il regno distrutto) e Zahra Newman (Tredici Vite).

Long Story Short – Cast e personaggi

Rafe Spall: Teddy

Zahra Newman: Leanne

Ronny Chieng: Sam

Dena Kaplan: Becka

Noni Hazlehurst: La sconosciuta

Josh Lawson: Patrick

Cheyenne Gunn: Talulah (8 anni)

Amelia Scurrah: Talulah (18 mesi)

Genevieve Vasdeva: Talulah (6 mesi)

Long Story Short – Trama e trailer

Il procrastinatore seriale Teddy (Rafe Spall) si sveglia la mattina dopo il suo matrimonio per scoprire che ogni pochi minuti sta saltando in avanti al prossimo anno della sua vita. Guardando il suo futuro sfrecciare davanti ai suoi occhi, Teddy deve fare in modo che ogni secondo conti se vuole riconquistare la donna che ama in questa piacevole commedia sulle seconde possibilità.

Curiosità sul film

L’attore Josh Lawson è alla sua seconda regia di un lungometraggio dopo il dramma sentimentale The Little Death (2014) e la regia di episodi della serie tv Cassandra French’s Finishing School.

Josh Lawson è noto per i ruoli di Kano nel reboot di Mortal Kombat, Owen nella serie tv Cobra Kai, James Murdoch nel dramma Bombshell – La voce dello scandalo ed ha interpretato un giovane George Lazenby nel documentario biografico Essere James Bond di Hulu. Lawson recentemente è anche apparso nel dramma biografico True Spirit di Netflix.

Il film è vagamente basato sul film indiano Baar Baar Dekho (2016)

Durante uno dei suoi salti in avanti, Teddy osserva come Leanne non sia invecchiata, chiedendole se ha un ritratto in soffitta. Questo è un riferimento al romanzo di Oscar Wilde del 1890 Il ritratto di Dorian Gray, in cui un uomo vende la sua anima in modo che il suo ritratto invecchierà mentre lui rimane giovane.

Long Story Short – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Chiara Costanza , compositrice musicale, produttrice e DJ nata e cresciuta in Italia, a Torino, e attualmente residente in Australia. Costanza ha composto la colonna sonora originale per la serie Heartbreak High di Netflix Heartbreak High e per il lungometraggio All These Creatures, vincitore della Palma d’Oro al Festival Internazionale del Cinema di Cannes 2018, così come per la serie originale di STAN The Other Guy, la miniserie tv The Unusual Suspects e più recentemente The Prepper della ABC. Di formazione classica in pianoforte in Italia e successivamente influenzata dalla musica elettronica dopo il trasferimento a Melbourne nel 2004, Costanza da allora si è conquistata una posizione di tutto rispetto nel movimento Techno di Melbourne con lo pseudonimo Chiara Kickdrum. grazie alla sua dedizione a una raffinata tecnica di DJing e alla produzione di musica elettronica. Ciò alla fine ha portato a ulteriori studi in sound art e design presso la RMIT University, estendendo i suoi interessi alla composizione e al sound design per lo schermo. Il lavoro di Costanza ora spazia dalla composizione e produzione di musica e sound design per film e spot televisivi, alla creazione di musica elettronica per performance dal vivo, alla composizione di paesaggi sonori per ambienti immersivi e installazioni artistiche e all’uso sperimentale di registrazioni sul campo con sintesi analogica e digitale. Come compositrice, Costanza è attualmente freelance e lavora con Electric Dreams Studios a Melbourne, Nylon Studios e Uncanny Valley & Melodie a Sydney e fa anche parte di Free The Bid di New York.

, compositrice musicale, produttrice e DJ nata e cresciuta in Italia, a Torino, e attualmente residente in Australia. Costanza ha composto la colonna sonora originale per la serie Heartbreak High di Netflix Heartbreak High e per il lungometraggio All These Creatures, vincitore della Palma d’Oro al Festival Internazionale del Cinema di Cannes 2018, così come per la serie originale di STAN The Other Guy, la miniserie tv The Unusual Suspects e più recentemente The Prepper della ABC. Di formazione classica in pianoforte in Italia e successivamente influenzata dalla musica elettronica dopo il trasferimento a Melbourne nel 2004, Costanza da allora si è conquistata una posizione di tutto rispetto nel movimento Techno di Melbourne con lo pseudonimo Chiara Kickdrum. grazie alla sua dedizione a una raffinata tecnica di DJing e alla produzione di musica elettronica. Ciò alla fine ha portato a ulteriori studi in sound art e design presso la RMIT University, estendendo i suoi interessi alla composizione e al sound design per lo schermo. Il lavoro di Costanza ora spazia dalla composizione e produzione di musica e sound design per film e spot televisivi, alla creazione di musica elettronica per performance dal vivo, alla composizione di paesaggi sonori per ambienti immersivi e installazioni artistiche e all’uso sperimentale di registrazioni sul campo con sintesi analogica e digitale. Come compositrice, Costanza è attualmente freelance e lavora con Electric Dreams Studios a Melbourne, Nylon Studios e Uncanny Valley & Melodie a Sydney e fa anche parte di Free The Bid di New York. La colonna sonora include i brani: “Grass is Greener” di St. Paul and the Broken Bones, “May I Have This Dance” di Meadowlark, “Best Believe” di The Dip.

1. Wedding Night 1:49

2. Tin 0:54

3. The Next Year 3:10

4. Lie Down 0:29

5. Teddy is scared 1:08

6. Lulu Cries 0:51

7. Time Travel 2:38

8. Teddy Calls Sam 1:27

9. Promenade 0:55

10. Wallet 0:59

11. Market 2:31

12. Year 5 with Becka 2:39

13. Leanne Wants a Divorce 1:14

14. Breakup 1:30

15. Divorce Papers 1:26

16. Beach with Lulu 2:58

17. Collage 1:50

18. The Stranger 1:36

19. Tin Leanne 2:23

20. The End 4:13

La colonna sonora di “Come se non ci fosse un domani – Long Story Short” è disponibile su Amazon.