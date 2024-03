E’ morto Louis Gossett Jr.: l’attore premio Oscar per “Ufficiale e gentiluomo” aveva 87 anni

Louis Gossett Jr., primo uomo di colore a ricevere un Oscar come miglior attore non protagonista per Ufficiale e gentiluomo del 1982 nonché terzo interprete afroamericano della storia a vincere il premio (dopo Hattie McDaniel nel 1940 per “Via col vento” e Sidney Poitier nel 1964 per “I gigli del campo”) è scomparso all’età di 87 anni.

Gossett che ha vinto anche un Emmy per la miniserie tv Radici del 1977, ha debuttato a Broadway nel 1953, recitando in Take a Giant Step all’età di 16 anni. Ha frequentato la New York University e ha stretto amicizia con luminari degli anni ’50 come James Dean, Marilyn Munroe, Martin Landau e Steve McQueen nei primi giorni della sua carriera. Il suo debutto cinematografico è stato nel film classico del 1961 Un grappolo di sole (“A Raisin in the Sun”) con Sidney Poitier.

Louis Gossett Jr. – I ruoli più celebri

Altri crediti che hanno regalato a Louis Gossett Jr. la notorietà internazionale includono: il villain principale nel film d’avventura Abissi di Peter Yates (1977) e negli anni ottanta interpreta nell’ordine: il severo sergente istruttore Emil Foley in “Ufficiale e Gentiluomo” (1983); l’avido imprenditore Calvin Bouchard in Lo squalo 3 (1983); l’alieno Jeriba nel film di fantascienza Il mio nemico (1985) di Wolfgang Petersen; il colonnello Charles Sinclair detto Chappy, veterano del Vietnam e membro della riserva dell’aviazione, in L’aquila d’acciaio (1986) e nei due sequel Aquile d’attacco (1988) e Air Force – Aquile d’acciaio 3.

Veste inoltre i panni del sorvegliante scolastico Jake Phillips, al fianco di James Belushi, nel thriller d’azione The Principal – Una classe violenta (1987); recita con Dolph Lundgren nell’action Il vendicatore (1989), primo adattamento live-action ispirato al fumetto “Il punitore” e nel 1991 affianca Chuck Norris nell’avventura in stile Indiana Jones Il tempio di fuoco. Nel 2019 Gossett veste i panni di Will Reeves, ex vigilante noto anche come Giustizia Mascherata, nella serie tv Watchmen e nol 2022 l’ultimo ruolo sul grande schermo, Ol’ Mister Johnson nell’adattamento cinematografico del musical di Broadway Il colore viola.

Note biografiche

Louis Gossett Jr. è uno degli attori più rispettati e amati sul palco, al cinema e in televisione ed è anche un affermato scrittore, produttore e regista. Fuori dallo schermo era un attivista sociale, educatore e autore dedito ad arricchire la vita degli altri.

Oltre ad un Oscar e un Golden Globe per Ufficiale e gentiluomo e un Emmy per la miniserie tv “Radici”, Gossett ha ricevuto un secondo Golden Globe per la migliore interpretazione di un attore non protagonista per “The Josephine Baker Story”, ed è stato nominato per sette Primetime Emmy Awards, tre Golden Globe, un Academy Award, cinque Images Awards, due Daytime Emmy Awards.

Nel 1992 Gossett ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame oltre a numerose altre onorificenze nel corso della sua illustre carriera. I crediti televisivi includono “Extant”, “Madam Secretary”, “Boardwalk Empire”, “I Griffin” e “ER -Medici in prima linea”, tra dozzine di altri.

Gossett è anche l’autore dell’autobiografia bestseller “An Actor and a Gentleman”, in cui racconta le sfide e i trionfi della sua carriera di oltre cinquant’anni. Gossett è riconosciuto tanto per il suo impegno umanitario quanto per i suoi successi come attore.

Nel 2006, Gossett ha fondato The Eracism Foundation, un’organizzazione no-profit dedicata allo sradicamento del razzismo. La fondazione fornisce ai giovani adulti gli strumenti per vivere una vita razzialmente diversificata e culturalmente inclusiva. I programmi si concentrano sulla promozione della diversità culturale, sull’arricchimento storico, sull’istruzione e sulle iniziative anti-violenza.

Filmografia

Un grappolo di sole (A Raisin in the Sun), regia di Daniel Petrie (1961)

Avventura nella giungla (The Bushbaby), regia di John Trent (1969)

Il padrone di casa (The Landhord), regia di Hal Ashby (1970)

Skin Game, regia di Paul Bogart e Gordon Douglas (1971)

In viaggio con la zia (Travels with my Aunt), regia di George Cukor (1972)

The Fuzz Brothers, regia di Don Medford (1973)

L’ispettore Martin ha teso la trappola (Laughing Policeman), regia di Stuart Rosenberg (1973)

Alba di ghiaccio (The White Dawn), regia di Philip Kaufman (1974)

It’s Good to be Alive, regia di Michael Landon (1974)

The River Niger, regia di Krishna Shah (1976)

J.D.’s Revenge, regia di Arthur Marks (1976)

Abissi (The Deep), regia di Peter Yates (1977)

I ragazzi del coro (The Choirboys), regia di Robert Aldrich (1977)

It Rained All Night the Day I Left, regia di Nicolas Gessner (1980)

Ufficiale e gentiluomo (An Officer and a Gentleman), regia di Taylor Hackford (1982)

Lo squalo 3 (Jaws 3-D), regia di Joe Alves (1983)

Il treno più pazzo del mondo (Finders Keepers), regia di Richard Lester (1984)

Il mio nemico (Enemy Mine), regia di Wolfgang Petersen (1985)

L’aquila d’acciaio (Iron Eagle), regia di Sidney J. Furie (1986)

Il tempio di fuoco (Firewalker), regia di J. Lee Thompson (1986)

The Principal – Una classe violenta, regia di Christopher Cain (1987)

Aquile d’attacco (Iron Eagle II), regia di Sidney J. Furie (1988)

Il vendicatore (The Punisher), regia di Mark Goldblatt (1989)

Fermate ottobre nero (Cover Up), regia di Manny Coto (1991)

Toy Soldiers – Scuola di eroi (Toy Soldiers), regia di Daniel Petrie Jr. (1991)

Air Force – Aquile d’acciaio 3 (Iron Eagle III), regia di John Glen (1992)

La notte dell’imbroglio (Diggstown), regia di Michael Ritchie (1992)

Monolith, regia di John Eyres (1993)

Incendio assassino (Flashfire), regia di Elliot Silverstein (1993)

Blue Chips – Basta vincere, regia di William Friedkin (1994)

Alla ricerca dello stregone (A Good Man in Africa), regia di Bruce Beresford (1994)

Curse of the Starving Class, regia di J. Michael McClary (1994)

Aquile d’acciaio 4, regia di Sidney J. Furie (1995)

Managua, regia di Michael Taverna (1997)

The Wall That Heals, documentario (1997)

Legend of the Mummy, regia di Jeffrey Obrow (1997)

Terminal Countdown (Y2K), regia di Richard Pepin (1999)

Vite a mano armata (The Highwayman), regia di Keoni Waxman (2000)

The Signals – Esperimento fuori controllo (Deceived), regia di André van Heerden (2002)

Window, regia di Varda Hardy (2005)

Gli esclusi – Il mondo in guerra (Left Behind: World at War), regia di Craig R. Baxley (2005)

All In, regia di Nick Vallelonga (2006)

Club Soda, regia di Paul Carafotes (2006)

Daddy’s Little Girls, regia di Tyler Perry (2007)

Cover, regia di Bill Duke (2007)

The Perfect Game, regia di William Dear (2008)

Delgo e il destino del mondo, regia di Marc F. Adler e Jason Maurer (2008)

Dog Jack, regia di Edward T. McDougal (2009)

Shannon’s Rainbow, regia di Frank E. Johnson (2009)

The Least Among You, regia di Mark Young (2009)

Smitty, regia di David M. Evans (2010)

Why Did I Get Married Too?, regia di Tyler Perry (2010)

The Grace Card, regia di David Evans (2011)

A Fonder Heart, regia di Jim Fitzpatrick (2011)

The Lamp, regia di Tracy Trost (2011)

Boiling Pot, regia di Omar Ashmawey (2013)

A Fighting Man, regia di Damian Lee (2014)

Foster Boy, regia di Youssef Delara (2019)

The Color Purple, regia di Blitz Bazawule (2023)

