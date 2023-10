Si arricchisce di preziose novità il programma dell’area MOVIE di Lucca Comics & Games, sezione dedicata a cinema, serie tv e entertainment ideata e organizzata da QMI.

Lucca Comics & Games – l’anteprima di Thanksgiving

Al calendario di imperdibili appuntamenti si aggiunge lo special screening di Thanksgiving, horror movie diretto da Eli Roth e interpretato da Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Rick Hoffman e Gina Gershon (giovedì 2 novembre ore 20.00, Cinema Astra). Thanksgiving segue la storia di un misterioso killer che semina orrore e morte nella piccola città di Plymouth durante il Giorno del Ringraziamento. Dopo l’anteprima esclusiva a Lucca Comics & Games 2023, il film uscirà nelle sale italiane il 16 novembre con Eagle Pictures.

Lucca Comics & Games – Fan Screening prequel Hunger Games

A sorpresa anche lo speciale fan screening di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e il serpente, nuovo attesissimo film della saga di Hunger Games che arriverà al cinema il 15 novembre con Notorious Pictures (domenica 5 novembre ore 20.00, Cinema Astra). L’Italia sarà quindi uno dei primi paesi al mondo dove il film diretto da Francis Lawrence debutterà sul grande schermo e lo special fan screening a Lucca Comics & Games sarà l’evento di chiusura dell’area Movie. Ambientato 64 anni prima della saga, “Hunger Games – La ballata dell’usignolo e il serpente” è un prequel ispirato all’omonimo romanzo di Suzanne Collins.

Lucca Comics & Games – La masterclass di Michel Gondry

Atteso a Lucca il premio Oscar Michel Gondry, acclamato regista di Se mi lasci ti cancello. Artista dal talento eclettico e visionario, che nella sua carriera ha spaziato tra regia, sceneggiatura, animazione e videoclip, sarà a Lucca Comics & Games protagonista di una masterclass in occasione dell’uscita del suo ultimo film, Il libro delle soluzioni, nelle sale italiane dal 1° novembre distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. Nel corso della masterclass dal titolo A Lucca con Gondry (mercoledì 1 novembre dalle ore 14.00, Cinema Astra) moderata dallo scrittore Manlio Castagna, si ripercorrerà la carriera di questo maestro dell’immaginario anche attraverso clip in anteprima dal film “Il libro delle soluzioni”, e dai documentari a lui dedicati firmati da Francois Nemeta, Michel Gondry, Do It Yourself e A letto con Michel Gondry.

Speciale sarà anche la proiezione di 300, cult movie diretto da Zack Snyder e tratto dalla graphic novel di Frank Miller, grazie alla collaborazione con Star Comics, Warner Bros. Discovery e Mediaset Infinity (sabato 4 novembre ore 19.30, Cinema Astra). In occasione del 25 anniversario della pubblicazione dell’iconico fumetto, Frank Miller sarà a Lucca Comics & Games dove, tra i vari appuntamenti, introdurrà in sala la proiezione del film.

Non mancheranno le sorprese per i giovani spettatori. I piccoli fan dell’universo DC non potranno perdere l’appuntamento che Cartoonito (canale 46 del DTT) ha in serbo per loro. Dal 1° al 5 novembre – dalle 10.00 alle 19.00 presso Piazza Guidiccioni – i bambini e le famiglie potranno vivere un’emozione unica e coinvolgente – e a zero emissioni! – nel circuito automobilistico interamente brandizzato Batwheels. La serie, in onda in esclusiva Prima TV free su Cartoonito dal 30 ottobre tutti i giorni alle 19.00, è il nuovo e primo imperdibile show targato DC dedicato al pubblico prescolare con protagonista una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crime insieme ad una schiera di iconici eroi quali Batman, Robin e Batgirl.

Sempre dedicato ai più piccoli l’appuntamento con Metamostri, nuovo programma Youtube di Ciaopeople dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 7 anni disponibile su YouTube e YouTube kids dal 31 ottobre. I giovani spettatori potranno incontrare i protagonisti del programma presso il Family Palace (venerdì 3 novembre ore 12.45) e scoprire insieme a loro il primo episodio della serie.

Lucca Comics & Games – Proiezione speciale “Diabolik chi sei?”

Appuntamento con il cinema italiano con la proiezione speciale di Diabolik chi sei?, capitolo conclusivo della trilogia cinematografica dedicata al Re del Terrore ispirato a uno degli albi più iconici della serie (venerdì 3 novembre ore 20.00, Cinema Astra). A presentare il film, nelle sale italiane dal 30 novembre per 01 Distribution, saranno a Lucca i Manetti bros.

Arriva a Lucca anche l’anteprima assoluta del primo episodio della serie Noi Siamo Leggenda, teen drama a tinte fantasy per la regia di Carmine Elia in onda da mercoledì 15 novembre in prima serata su Rai 2 e Rai Play. Insieme al regista saranno a Lucca Emanuele di Stefano, Giulio Pranno, Margherita Aresti, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Nicolas Maupas, Valentina Romani, Giulia Lin, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, che saluteranno il pubblico sul community carpet della manifestazione e presenteranno la serie nella splendida cornice del Teatro del Giglio (domenica 5 novembre ore 16.30).

Tra gli ospiti dell’area Movie anche Francesco Mandelli, protagonista a Lucca di un panel su Quante scene, podcast realizzato da Chora Media con Universal Pictures International Italy dedicato ai film che ci hanno segnato la vita (giovedì 2 novembre ore 15.30, Cinema Astra). Francesco Mandelli insieme a Marco Villa (Editorial Content Lead di Chora Media) parlerà di film, aneddoti, storie e curiosità dal mondo del cinema da una prospettiva assolutamente personale, raccontando perché la settima arte è così importante nelle vite di tutti noi.

Al centro dell’incontro con Pablo Trincia moderato da Omar Schillaci, il progetto editoriale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media sulla scomparsa e l’uccisione di Elisa Claps, fra i casi più oscuri della storia del nostro Paese (mercoledì 1 novembre ore 14.30, Auditorium San Francesco). Dopo il successo del podcast Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps – pensata come un suo sviluppo naturale – arriva la docuserie Sky Original con Pablo Trincia, scritta da Riccardo Spagnoli, che ne è anche il regista, e lo stesso Trincia. Disponibile lunedì 13 e martedì 14 novembre su Sky TG24, su Sky Crime e in streaming su NOW.

Lucca Comics & Games – Proiezione “Il ragazzo e l’airone”

Per gli appassionati della grande animazione giapponese, in programma a Lucca la proiezione di Il ragazzo e l’airone, nuovo film del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki a dieci anni dal suo ultimo lungometraggio Si alza il vento(domenica 5 novembre ore 14.30, Cinema Astra). L’attesissimo film, che ha già conquistato il box office delle sale giapponesi, arriverà al cinema dal 1 gennaio 2024 con Lucky Red. Ad affiancare la proiezione, anche uno speciale panel dal titolo Un film lungo una vita: due generazioni a confronto su Hayao Miyazaki in cui Dario Moccia e Luca Raffaelli ripercorreranno la storia e la carriera del grande maestro (sabato 4 novembre ore 11.30, Auditorium San Francesco). Ma gli appuntamenti proseguono anche con un panel interamente dedicato allo Studio Ghibli dal titolo Studio Ghibli, andata e ritorno: il futuro prossimo dello studio d’animazione giapponese in Italia moderato da Gianmaria Tammaro (venerdì 3 novembre ore 10.00, Auditorium San Francesco). Nel Loggiato Pretorio di piazza San Michele sarà inoltre presente uno stand dedicato dove tutti gli appassionati potranno trovare il merchandising ufficiale Studio Ghibli.

Anche quest’anno RaiPlay ospiterà una sezione nella quale saranno pubblicati in esclusiva una serie di contenuti original made in Lucca, ideati e realizzati ad hoc da LC&G per questa edizione. Tra i contenuti esclusivi: il documentario Garth Ennis – Till the Ends of his Words, ideato da Luca Bitonte e Alessandro Apreda, sulla figura del mitico sceneggiatore che ha cambiato il volto dei comics; Io porto una piuma, documentario su AkaB (Gabriele di Benedetto), fumettista prematuramente scomparso all’età di 43 anni, qui raccontato attraverso le testimonianze e i ricordi di amici, artisti e colleghi che hanno condiviso il suo coraggioso percorso; 25 anni di Area Performance -The Artist Playground, ovvero la storia dell’artist playground di Lucca Comics & Games narrata direttamente da Emanuele Vietina, direttore del festival e Cosimo Lorenzo Pancini director of art di Lucca Comics & Games.