Luisa Ranieri curiosità: la laurea mancata, cosa studiava l’attrice

Attrice talentuosa, interprete di ruoli diversi, Luisa Ranieri è tra i volti femminili più apprezzati del cinema italiano. Riscuote il consenso del pubblico, ma anche degli addetti ai lavori. Registi, ma anche colleghi hanno riconosciuto il suo talento e sono sempre molto felici di condividere con lei lo stesso set. Sposata con Luca Zingaretti, che ha conosciuto nel 2005 durante le riprese di Cefalonia, i due sono una coppia affiatata e molto innamorata: hanno due figlie, Emma e Bianca, a cui sono entrambi legati.

Originaria di Napoli Luisa Ranieri non ha vissuto un’infanzia felice. Quando i genitori si sono separati lei aveva appena 8 anni e ha vissuto l’allontanamento del padre come un abbandono. La madre poi si è legata ad un altro uomo, persona a cui lei ha evitato di affezionarsi tanto che in età adulta ha capito di non avergli mai dato un ruolo. Crescere senza la presenza costante del padre ha originato nell’attrice alcuni disagi che l’hanno portata in età adulta ad andare in analisi e esorcizzare tutto ciò che non la faceva stare bene.

Quando aveva 24 anni il padre muore e questo è per lei un ulteriore trauma d’affrontare. Sente di non avere la solidarietà della madre e si allontana ancora di più da lei. La Ranieri cresce con i suoi disagi, problemi che non le permettono di vivere una quotidianità sociale comune. Ad un certo punto si convince di avere la vocazione e desidera farsi suora, ma la madre riesce a farle cambiare idea. Nel frattempo frequenta il liceo e dopo il diploma si iscrive all’università.

Luisa Ranieri studi: il percorso universitario

L’attrice di Lolita Lobosco non ha mai avuto grandi problemi a scuola, anzi è sempre stata promossa a pieni voti. Anche l’esame di maturità lo ha superato con successo. Determinata si iscrive a Giurisprudenza, ma le difficoltà incontrate nei primi esami rallentano il suo percorso: la timidezza non l’aiuta a superare il confronto a due.

Per questo un amico le suggerisce di seguire un corso di recitazione, corso che l’avrebbe aiutata ad aprirsi più facilmente. Le prime esperienza sul palco sono magiche per l’attrice, sin da subito capisce che recitare è la sua strada. Fa i primi provini e nel giro di pochi anni conquista l’attenzione del pubblico. Ha riposto i libri e si è dedicata con successo alla carriera nel mondo dello spettacolo. E a quanto pare non si è mai pentita della sua scelta, anche se le sarebbe piaciuto laurearsi.

Luisa Ranieri, quando torna in tv Lolita Lobosco 5

Per il momento Lolita Lobosco 5 non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma rumors accreditati confermano che Luisa Ranieri è prossima a torna sul set dell’amata fiction, record d’ascolti. Ispirata dai romanzi di Gabriella Genisi, che hanno per protagonista Lolita Lobosco, vicequestore in servizio presso la squadra mobile della questura di Bari, la serie si è rivelata un successo e non poteva non esserci una quinta stagione, visto che la sceneggiatura è già in cantiere.

In una recente intervista l’attrice napoletana ha dichiarato di essere molto legata al personaggio di Lolita con cui ha molte cose in comune: “Ci accomuna la passione per le scarpe, la malinconia e poi la dualità: lei è una donna apparentemente forte, autorevole, brillante, sicura di sé sul lavoro, ma è anche fragile. Ha quelle piccole discrepanze che trovo molto moderne, tratti che appartengono alle donne reali.”

Ha poi aggiunto: “Lolita resterà una donna ruvida ma accogliente, radicata nelle sue radici ma proiettata nel futuro. Una che non si ferma, che vuole cambiare pelle, che ama le emozioni forti. “