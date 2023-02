L’uomo con i pugni di ferro, su 20 Mediaset il film d’azione con arti marziali diretto da RZA, scritto da RZA con Eli Roth e interpretato da RZA con Russell Crowe, Lucy Liu, Dave Bautista e Jamie Chung. Ambientata nella Cina del XIX secolo, la storia segue una serie di guerrieri solitari che sono costretti ad unirsi per sconfiggere un nemico comune e salvare il loro villaggio.

L’uomo con i pugni di ferro – Cast e doppiatori

Interpreti e personaggi

RZA: Taddeus Blacksmith

Rick Yune: Zen Yi / X-Blade

Russell Crowe: Jack Knife

Lucy Liu: Madame Blossom

Dave Bautista: Brass Body

Jamie Chung: Lady Silk

Cung Le: Bronze Lion

Byron Mann: Silver Lion

Daniel Wu: Poison Dagger

Zhu Zhu: Chi Chi

Jin Au-Yeung: Chan

Gordon Liu: Abbott

Pam Grier: Jane

Doppiatori italiani

Pino Insegno: Taddeus Blacksmith

Riccardo Niseem Onorato: Zen Yi / X-Blade

Luca Ward: Jack Knife

Giò Giò Rapattoni: Madame Blossom

Roberto Draghetti: Brass Body

Chiara Gioncardi: Lady Silk

Francesco Prando: Silver Lion

Francesco Bulckaen: Poison Dagger

L’uomo con i pugni di ferro – Trama e trailer

Quentin Tarantino presenta L’Uomo con i Pugni di Ferro, un film d’azione e avventura ispirato ai classici del kung-fu, rivisitati dal suo collaboratore di vecchia data RZA ed Eli Roth. Al suo debutto alla regia cinematografica, e anche protagonista del film, RZA — affiancato da un cast stellare, guidato da Russell Crowe e Lucy Liu — racconta la storia epica di guerrieri, assassini ed un solitario forestiero nella Cina del 19° secolo che dovettero unirsi per distruggere un clan traditore che voleva eliminarli tutti. Sin dal suo arrivo a Jungle Village in Cina, il fabbro della città (RZA) è stato costretto dalle fazioni locali a creare elaborate armi di distruzione. Quando la guerra tra clan inizia a ribollire, lo straniero incanala un’antica energia per trasformare se stesso in un’arma umana. Combattendo fianco a fianco con eroi iconici e contro criminali spietati, un solo uomo deve sfruttare il suo potere per diventare la salvezza della sua gente. Combinando sorprendenti sequenze di arti marziali, ispirate da alcuni dei maestri di questa disiciplina, col suo tocco personale, leader dei Wu-Tang Clan e figura dominante della scena hip-hop degli ultimi due decenni, RZA si lancia nel suo più ambizioso, visionario ed avvincente progetto.

Il nostro commento

“L’uomo con i pugni di ferro” si è rivelata un’opera prima dai fisiologici limiti, con RZA privo della raffinatezza cinefila di un Tarantino, ma capace di sollazzare a livello visivo i fan del cinema di arti marziali con una sorta di summa / omaggio ad un filone che ha regalato più di qualche classico. RZA confeziona un film abbastanza brutale (Cinque dita di violenza), ricco di armi stravaganti (La ghigliottina volante) e citazioni (Dragon Gate Inn) capace di accontentare chi è in cerca di un intrattenimento viscerale, condito da notevoli tocchi “gore” e girato senza ombra di dubbio con l’entusiasmo di un vero fan del genere.

Curiosità sul film

RZA ed Eli Roth hanno lavorato insieme alla sceneggiatura per oltre due anni, analizzando ogni aspetto della storia, fino ai dettagli di ogni arma.

Il film segna il debutto di RZA come regista e sceneggiatore.

Il primo montaggio del film durava quattro ore. RZA ha suggerito di dividerlo in due film, ma il produttore Eli Roth non è stato d’accordo e alla fine è stato ridotto a circa 90 minuti.

Il film è stato girato a Shanghai e in altre località della Cina.

RZA ha debuttato al cinema come attore nel film Coffee and Cigarettes del 2003 di Jim Jarmusch.

Nella parte di Madam Blossom, proprietaria del bordello, c’è Lucy Liu. Come ricorderete Lucy è presente anche in Kill Bill e proprio RZA aveva scritto la canzone tema di Oren Ishii per il film di Tarantino. Liu voleva enfatizzare la forza di Blossom contro tutti i combattenti maschi e ha convinto RZA a dare al personaggio una sequenza di combattimento con Bronze Lion di Cung Le.

Nel ruolo di Bronze Lion c’è il quattro volte campione del mondo di arti marziali miste e kickboxing Cung Le.

Brass Body è interpretato dall’ex wrestler e combattente peso massimo di MMA Dave Bautista.

A curare la scenografia è stato chiamato Drew Boughton, che è stato direttore artistico di film come Pirati Dei Caraibi: Ai Confini Del Mare e I Mercenari.

Il Pink Blossom, il bordello, è servito come metro per tutte le decisioni riguardanti l’aspetto estetico di ogni altra location. Il bordello è stato costruito da Drew Boughton. I colori prevalenti sono il rosso, il rosa e il magenta.

Nel Jungle Village prevalgono i colori seppia, nel luogo dei Lions sono stati aggiunti toni in oro e blu. Mentre il Dragon Inn ha colori tradizionali cinesi, il rosso e l’oro.

I costumi hanno i colori e gli stili dei vecchi film cinesi anni ’60 e ’70. I colori enfatizzano e rappresentano la ricchezza e il potere. Ad esempio, Madam Blossom indossa il rosso e l’oro, che di solito, in Cina, sono associati al successo.

Per creare le coreografie RZA ha pensato subito al regista, coreografo e artista d’arti marziali Corey Yuen.

Il film ha inoltre fruito del trucco speciali di Greg Nicotero e Howard Berger, del montaggiodi Joe D’Augustine e della fotografia di Chan Chi Ying.

RZA si è ispirato in parte per il suo personaggio al suo defunto cugino Ol’ Dirty Bastard. Crowe ha basato la sua interpretazione su Clint Eastwood in Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971) e Il texano dagli occhi di ghiaccio (1976). Crowe ha accettato di unirsi al cast poiché aveva lavorato bene con RZA, che ha conosciuto sul set di American Gnagster. Crowe è stato in grado di filmare le sue scene i soli 10 giorni

Byron Mann era inizialmente previsto per il ruolo di Poison Dagger, ma quando l’attore che doveva interpretare Silver Lion ha abbandonato la produzione poco prima delle riprese, Mann ha cambiato il suo ruolo. Molti degli attributi di Silver Lion, inclusa la sua natura psicopatica, sono stati originariamente sviluppati da Mann per l’altro ruolo.

Abbott, interpretato da Gordon Liu, è lo stesso personaggio a cui fa riferimento Bill in Kill Bill: Vol 2 mentre racconta “La leggenda di Pei Mei” alla “Sposa” attorno al fuoco del campo. È l’antenato del maestro della “Sposa” in “Kill Bill”.

RZA ha scritto il ruolo appositamente per se stesso e in preparazione si è allenato in Hung Gar, uno stile di Kung Fu classificato come Nanquan, per 1-2 ore al giorno per 2 mesi.

Nella sceneggiatura originariamente Russell Crowe e Cung Le avrebbero dovuto scontrarsi, ma a causa del programma di riprese limitato di Russell Crowe, quest’ultimo non ha avuto il tempo di provare il combattimento, e così Cung Le si è scontrato invece con Lucy Liu.

A Donnie Yen è stato rifiutato il ruolo di Poison Dagger.

Rick Yune e Dave Bautista, che sono avversari in questo film, hanno entrambi interpretato i cattivi in film separati di James Bond; Yune in La morte può attendere (2002) e Bautista in Spectre (2015).

RZA ha detto che aveva in mente Rick Yune per il ruolo prima che la sceneggiatura fosse completata.

Il ruolo di Gordon Liu è stato scritto per Shi Yan Ming, insegnante di Shaolin di RZA, ma Ming non ha potuto ottenere il permesso di tornare in Cina per le riprese.

Mentre si vede Thaddeus modellare i suoi nuovi pugni, si sente la voce di Abbott in un flashback del suo addestramento da monaco buddista che dice: “In principio era il Verbo”. Questa è probabilmente una citazione di Giovanni 1, poiché RZA ha studiato più religioni tra cui cristianesimo, buddismo e religione islamica e ha affermato che la Bibbia, il Corano e il Sutra del Loto sono tre dei suoi libri preferiti.

Robert Diggs alias RZA racconta la sua grande passione di film di arti marziali, visti fin da quando era piccolo:

I film sulle arti marziali mi influenzano da quando avevo nove anni quando ho visto per la prima volta un film di kung fu e uno di karate, a Staten Island, al cinema St. George. Doppie proiezioni che non dimenticherò mai. Ce n’era uno che si chiamava Fury of the Dragon, con Bruce Lee nel ruolo di Kato, e l’altro era Black Samurai, con Jim Kelly. Più tardi, sarei andato sulla 42a strada a vedere film come Godfather of Hong Kong, Fists of Double K e Five Deadly Venoms, i capolavori che mi hanno definitivamente assuefatto al genere. Crescere a New York vuol dire anche break dance, hip-hop, graffiti, e tutto quel genere di cose, e mi piaceva prendere ispirazione dalle mosse che vedevo nei film. Quando ho iniziato ad essere qualcosa di più di un deejay hip-hop e rapper, i suoni e la spiritualità dei film hanno iniziato ad interessarmi maggiormente. Quando sono uscito nel 1993 con i Wu-Tang Clan, sono stati i film d’arti marziali, e l’intero genere, a darmi l’idea sul come esprimermi. La fratellanza, la lealtà e la spiritualità comprese in questi film, unite alla scherma e al al kung fu, ci hanno fatto sentire meglio come produttori ed MC, ed ho prodotto dei dischi che riflettevano tutto questo”.

Tra le colonne sonore realizzate da RZA c’è anche quella di Kill Bill che il rapper omaggia e cita in L’uomo con i pugni di ferro.

Ho studiato con Quentin per anni; abbiamo visto molti film insieme, film che non avrei mai conosciuto da solo. Poi ho avuto un’intera libreria di film che ho visto e studiato, dai fratelli Shaw a grandi registi come Joseph Kuo e Chang Cheh. John Woo è stato un altro personaggio che ha condiviso con me il suo tempo e la sua saggezza, nel corso di diversi pranzi insieme. Ho preso e acquisito tantissime conoscenze e le ho fatte mie. Quando ho sentito che ero pronto, ho preso quei sei anni di studio e sono andato da Quentin e ho detto, ‘Penso di esser pronto’. E lui ha detto, ‘Bobby, anche io penso tu sia pronto’. Eli Roth ed io abbiamo lavorato insieme alla sceneggiatura per più di un anno. Ci ha dato la sua benedizione, e noi eravamo grati.

Il film ha fruito di un sequel, L’uomo con i pugni di ferro 2 (The Man with the Iron Fists: Sting of the Scorpion), con il ritorno di RZA come protagonista ma non regista, dietro la macchina da presa arriva Roel Reine (Pistol Whipped – L’ultima partita). Rick Yune, Zhu Zhu, Andrew Lin e Grace Huang hanno ripreso i loro ruoli di X-Blade, Chi Chi e The Gemini Twins con i nuovi arrivati Dustin Nguyen, Cary Tagawa, Carl Ng e Simon Yin. Il sequel è stato rilasciato direttamente in DVD e Blu-ray il 14 aprile 2015.

Il film è prodotto da Marc Abraham, Eric Newman e Eli Roth. produttori esecutivi sono Tom Karnowski, Thomas A. Bliss, Kristel Laiblin, Doris Tse.

Il film costato 15 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 20.

L’uomo con i pugni di ferro – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di RZA & Howard Drossin che torna al genere dopo aver musicato nel 2005 l’action con arti marziali The Protector – La legge di Muay Thai. RZA ha anche prodotto la compilation con le canzoni del film di vari artisti tra cui alcuni pezzi originali scritti appositamente per la colonna sonora.

& che torna al genere dopo aver musicato nel 2005 l’action con arti marziali The Protector – La legge di Muay Thai. RZA ha anche prodotto la compilation con le canzoni del film di vari artisti tra cui alcuni pezzi originali scritti appositamente per la colonna sonora. La colonna sonora include brani di The Black Keys, Kanye West, Wiz Khalifa, Isaac Hayes, Mable John Ghostface Killah, U-God, Method Man, Raekwon, Pusha T e Corinne Bailey Rae. RZA ha anche sviluppato nuovi brani basati su estratti del Wu-Tang Clan, il celebre collettivo di rapper newyorkesi.

La canzone cantata nel bordello all’inizio del film è la stessa che si sente all’inizio del film The Killer (1989) di John Woo.

1. Opening Titles

2. Jungle Village

3. Gold Lion

4. Weapons Order

5. Jack Knife

6. The Brothel

7. Rodent Fight

8. Emperor’s Gold

9. Silver Lion Wants War

10. Snake Charmer

11. Zen Yi Rides In

12. Alley Fight

13. Geminis Arrive

14. Mr. and Mrs. Gemini

15. The Gemini Fight

16. United In Death

17. Zen’s Request

18. Jack Up the Street

19. Emperor’s Duck

20. Shipwrecked

21. The Temple Monks

22. Forging

23. Blossoms Cave

24. The Die Is Cast

25. Loading the Gold

26. Black Widows Theme

27. The Man With the Iron Fists

28. Face Off

29. The Last Battle

30. All Iron and No Fists

La colonna sonora de “L’uomo con i pugni di ferro” è disponibile su Amazon.

01. The Black Keys / RZA – “The Baddest Man Alive”

02. Ghostface Killah / M.O.P / Pharoahe Monch – “Black Out”

03. Kanye West – “White Dress”

04. The Revelations / Tre Williams – “I Forgot To Be Your Lover”

05. Talib Kweli / RES – “Get Your Way (Sex as a Weapon)”

06. Raekwon / Ghostface Killah / Kool G. Rap – “Rivers of Blood”

07. Method Man / Freddie Gibbs / StreetLife – “Built for This”

08. 24 Carat Black – “Poverty’s Paradise”

09. Killa Sin – “The Archer”

10. RZA / Flatbush Zombies – “Just Blowin’ In The Wind”

11. Pusha T / Raekwon / Joell Ortiz / Danny Brown – “Tick, Tock”

12. Corinne Bailey Rae “Chains”

13. The Wu-Tang Clan – “Six Directions of Boxing”

14. Frances Yip – “Green is the Mountain”

15. Wiz Khalifa / Ghostface Killah / Boy Jones – “I Go Hard”

16. Mable John – “Your Good Thing Is About To End”

La compilation con le canzoni de “L’uomo con i pugni di ferro” è disponibile su Amazon.