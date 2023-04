Mafia Mamma: trailer e colonna sonora della commedia d’azione con Toni Collette e Monica Bellucci

Ha debuttato nei cinema americani con Bleecker Street Mafia Mamma, la commedia d’azione di Catherine Hardwicke. La regista dell’originale Twilight torna a dirigere un lungometraggio con protagoniste Toni Collette e Monica Bellucci, a quattro anni da Miss Bala – Sola contro tutti (2019)

Mafia Mamma – Trama e cast

La trama ufficiale: “Mafia Mamma” è una commedia esilarante e ricca di azione su una donna americana di periferia che eredita l’impero mafioso di suo nonno e, guidata dal fidato consigliere dello Studio, sfida le aspettative di tutti, inclusa la sua, come nuovo capo dell’azienda criminale di famiglia.

Il cast vede protagonista la candidata all’Oscar Toni Collette (The Sixth Sense – Il sesto senso, Knives Out) affiancata da Monica Bellucci, Alfonso Perugini, Giulio Corso e Alessandro Bressanello.

Mafia Mamma – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto da Catherine Hardwicke (Lords of Dogtown, Twilight) da una sceneggiatura di J. Michael Feldman e Debbie Jhoon da un’idea di Amanda Sthers.

(Lords of Dogtown, Twilight) da una sceneggiatura di J. Michael Feldman e Debbie Jhoon da un’idea di Amanda Sthers. Catherine Hardwicke torna a dirigere un lungometraggio a quattro anni da Miss Bala – Sola contro tutti (2019) e dopo aver diretto un episodio della serie tv Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities di Netflix, episodio “I sogni nella casa stregata” (1×06) basato su un racconto breve di H. P. Lovecraft.

Toni Colette e la regista Catherine Hardwicke hanno collaborato anche per la commedia Miss You Already (2015)

Mafia Mamma – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Alex Heffes (L’ultimo re di Scozia, Mandela: La lunga strada della libertà, Bastille Day – Il colpo del secolo, Il rito). Heffes e la regista Catherine Hardwicke hanno collaborato anche per il fantasy Cappuccetto rosso sangue (2011).

(L’ultimo re di Scozia, Mandela: La lunga strada della libertà, Bastille Day – Il colpo del secolo, Il rito). Heffes e la regista Catherine Hardwicke hanno collaborato anche per il fantasy Cappuccetto rosso sangue (2011). La colonna sonora include i brani “Il Primo Whisky” di Gianni Morandi, “Su Con La Vita” di Piero Umiliani, “I Don’t Want To Miss A Thing” di Diane Warren, “II Vero Amore” di Enrico Gentile (orch. M° Fabor), “You Work for Me” di Laura Mvula, “Temptation” di Giuliano Sorgini, “Fire” di Dejion Madison, “I Am” di Eckford/Costanza/Brown.

1. This Means War (1:04)

2. Earthbound – Marcus Anderson (3:20)

3. U Really Got It Goin’ On – Maria Mendez (3:56)

4. Don’t Want to Miss A Thing – Rob Wilson (0:23)

5. Un Amore A Roma – Miranda Martino (2:58)

6. Via – Gian Darix (2:30)

7. The Balbano Villa (2:23)

8. Non So Dimenticare – Marcellino e I Fuorilegge (2:38)

9. Balbano Family Theme (Piano Solo) (1:33)

10. I Am – Club Yoko (2:32)

11. Funeral Shootout (1:27)

12. The Romanos (1:22)

13. He’s Gorgeous (1:08)

14. Don Carlo Is Up to No Good (1:22)

15. Limoncello Poisoning (1:19)

16. Finger Food (1:28)

17. Bruno (1:05)

18. We Are the Mafia (0:52)

19. Bruno Meets His Match (3:58)

20. Kristen in the Mirror (1:14)

21. Rispetto (1:35)

22. Be the Leopard (0:45)

23. Back to the Villa (1:11)

24. Muffins (1:02)

25. Restaurant Shootout (2:42)

26. Courtroom (1:59)

27. I Inherited a Vineyard (1:59)

28. Dante Shot (2:57)

29. Winery Showdown (3:09)

30. Kissing the Ring (1:06)

La colonna sonora di “Mafia Mamma” è disponibile su Amazon.

Mafia Mamma – Foto e poster