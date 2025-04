Maggio 2025, i migliori film in uscita su Netflix

La programmazione di Maggio 2025 di Netflix prevede diverse novità. La nota piattaforma non poteva non riservare ai suoi utenti un palinsesto ricco di nuove emozioni. Gli appassionati del genere, quelli che adorano organizzare serate sul divano con patatine e pop-corn, non potranno lamentarsi: Netflix ha messo in cantieri generi diversi che accontenteranno tutti. Dai drammi all’horror, ma anche il crime e la commedia diversi sono i film e le serie che debutteranno le prossime settimane, e tutte hanno ricevuto critiche positive. Non resta che scegliere quella più adatta ai propri gusti.

Dal 9 Maggio è disponibile Nonnas, diretto da Stephen Chbosky e con un cast di tutto rispetto: Susan Sarandon e Lorraine Bracco sono tra le protagoniste di questa storia che ispira tradizione e casa. La trama fa riferimento ad un giovane che dopo la morte della madre decide di aprire un ristorante a Staten Island. Un locale speciale dove le cuoche sono tutte nonne rigorosamente italiane. Il film promette di emozionare e coinvolgere e mette in evidenza i sentimenti puri di casa e famiglia.

Qualcuno lo ha definito una trovata pubblicitaria, ma in realtà è tutt’altro. In Nonnas l’omaggio alla cucina e alla tradizione è l’unica cosa che è in primo piano. Previsto il debutto della terza stagione di Proiettile vagante 3: la saga francese ha ricevuto diversi consensi tra gli appassionati di animazioni. Anche in questo capitolo Lino di districa tra inseguimenti, battaglie e confronti con chi gli ha rovinato la vita. Il 23 Maggio invece debutta anche Fear Street: Prom Queen, nuovo capitolo della serie tratta dai libri di R.L. Stine. Genere horror che ha riscosso un particolare successo sulla piattaforma. Anno 1988, liceo di Shadyside, qui la conquista al titolo di reginetta del ballo si trasforma in un incubo.

Maggio 2025, Netflix tutte le nuove stagioni e debutti

Tra le commedie è prevista la messa in onda la nuova stagione di Due fuori pista 2, serie di origine svedese che narra le disavventure di una madre single e di suo fratello. Una narrazione fluida e divertente, a tratti anche tragicomica che mette in evidenza soprattutto i valori della famiglia e degli affetti più puri e sinceri. Atteso anche il debutto del film drammatico A Deadly American Marriage: il caso Jason Corbett, che racconta i misteri a tratti inquietanti del caso Corbett. Un racconto emozionante e coinvolgente che non deluderà gli appassionati del genere.

Da non dimenticare anche tutte le storie vere che come di consueto Netflix promette di raccontare in modo semplice e appassionante. Dai nuovi episodi della serie Untold al debutto di Untold: guardie tiratrici, e Untold: The Liver King. Il primo narra la storia di straordinarie atlete che si sono impegnate in modo totalitario per raggiungere il loro obiettivi, mentre il secondo mette in evidenza la vita estrema condotta da Brian Johnson. Debutto anche per Barbie.

Netflix, nuova stagione di The Quilters

La nota piattaforma non trascura i documentati e a Maggio propone la nuova stagione di The Quilters, che mostra come i carcerati di un noto penitenziare americano riprendono in mano la loro vita dedicandosi alla realizzazione di coperte e trapunte per i bambini più bisognosi. Infine debutta anche La vedova nera, thriller appassionante che lascerà senza parole gli appassionati del genere.

Una storia avvolta dal mistero e da oscure verità: una donna viene accusata della morte del marito, ma a quanto pare la realtà non è come sembra. Cosa nasconde? Le nuove uscite di Netflix sono tutte ricche di colpi di scena, e promettono di emozionare, regalando al telespettatori qualche ora di relax. Si può spaziare tra drammi, mistero, ma anche commozione e divertimento: ce n’è per tutti. Basta solo scegliere tra i film e le serie che più incuriosiscono.