Stasera in tv: “Marry Me – Sposami” con Jennifer Lopez su Canale 5

Marry Me – Sposami, su Canale la commedia romantica con Jennifer Lopez, Owen Wilson e la star colombiana della musica Maluma. Il film è un mix di Notting Hill e Non succede, ma se succede…; su schermo un’altra improbabile coppia che troverà l’amore in maniera davvero inaspettata.

Marry Me – Cast e doppiatori

Jennifer Lopez: Katarina “Kat” Valdez

Owen Wilson: Charlie Gilbert

Maluma: Bastian

Sarah Silverman: Parker Debbs

John Bradley: Collin Calloway

Chloe Coleman: Lou Gilbert

Michelle Buteau: Melissa

Jimmy Fallon: se stesso

Jameela Jamil: Anikah

Doppiatori italiani

Ilaria Stagni: Katarina “Kat” Valdez

Massimiliano Manfredi: Charlie Gilbert

Andrea Mete: Bastian

Francesca Fiorentini: Parker Debbs

Simone Crisari: Collin Calloway

Guendalina Ward: Melissa

Marry Me – Trama e trailer

Kat Valdez (Lopez) fa parte della power couple più sexy al mondo assieme alla nuova stella della musica Bastian (interpretato da Maluma, al suo debutto cinematografico). Mentre la hit eseguita da Kat e Bastian, intitolata “Marry Me”, sale inesorabile in vetta alle classifiche, i due stanno per unirsi in matrimonio dinnanzi ad una folla di fan, in una cerimonia che verrà trasmessa contemporaneamente su più piattaforme. Docente di matematica al liceo, il divorziato Charlie Gilbert (Owen Wilson) viene trascinato al concerto dei due cantanti da sua figlia Lou (Chloe Coleman, già nel cast della serie HBO “”Big Little Lies – Piccole grandi bugie””) e dalla sua migliore amica (Sarah Silverman). Quando Kat, a pochi secondi dall’inizio della cerimonia, scopre che Bastian l’ha tradita con la sua assistente, la sua vita prende una piega imprevista e, mentre ha un tracollo sul palco, comincia a mettere in discussione amore, verità e fedeltà. Mentre il suo mondo ovattato va lentamente in pezzi, dal palco fissa lo sguardo su uno sconosciuto – un viso tra la folla. Se quello che conosci ti delude, magari la risposta è in ciò che non conosci, e quindi, in un momento di follia, Kat decide di sposare Charlie. Ciò che inizia da una reazione impulsiva si trasforma in una storia d’amore inaspettata. Ma mentre alcuni cospirano affinché i due si separino, la domanda di tutti è: due persone provenienti da universi così diversi possono appianare le differenze e crearsi un posto unico nel mondo al quale appartenere?

Curiosità sul film

“Marry Me – Sposami” è diretto da Kat Coiro (regista della serie “C’è sempre il sole a Philadelphia” trasmessa da Fox e della serie targata Netflix “Amiche per la morte – Dead to Me”).

La sceneggiatura è di John Rogers (autore di “The Librarians”, trasmessa da TNT) e Tami Sagher (autrice di “30 Rock”, NBC) e Harper Dill (autrice della serie “”The Mick”, Fox) ed è basata sulla serie a fumetti e graphic novel Keenspot di Bobby Crosby e Remy “Eisu” Mokhtar.

Il film segna il debutto come attore della star colombiana Maluma, pseudonimo del cantautore Juan Luis Londoño Arias. Vincitore di un Latin Grammy Award su nove nomination, ha venduto in tutto il mondo 18 milioni di copie tra singoli e album. Maluma vanta collaborazioni con Ricky Martin, Yandel e nelle hit “Chantaje” e “Clandestino” di Shakira, nel singolo “Medellín” dall’album “Madame X” di Madonna e per i singoli “Pa’ Ti” e “Lonely”, entrambi realizzati in collaborazione con Jennifer Lopez. Parallelamente alla musica, Maluma ha intrapreso una carriera televisiva come coach e giudice a “The Voice” in Messico e Colombia.

Jennifer Lopez e Owen Wilson hanno anche recitato insieme nel film Anaconda (1997) e hanno lavorato in precedenza con il regista Michael Bay. Lopez ha recitato in uno spot del Super Bowl LIV per “Hard Rock” e Owen Wilson ha recitato in Armageddon (1998).

A causa della pandemia di COVID-19, Jennifer Lopez e Maluma hanno dovuto filmare una scena dalle loro case per completare il film. Secondo JLo: A-Rod e i bambini sono diventati la sua mini troupe.

Il film è prodotto da Elaine Goldsmith-Thomas (che ha già prodotto “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business” e “Un amore a 5 stelle”), Jennifer Lopez, Benny Medina (produttore di “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business”, e di “Willy, il principe di Bel-Air”, NBC) e John Rogers. I produttori esecutivi della pellicola sono Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur e J.B. Roberts.

Il figlio di Jennifer Lopez, Max Muñiz, fa il suo debutto cinematografico in questo film, come studente al concorso Mathalon.

L’abito da sposa di Kat è stato disegnato dallo stilista Zuhair Murad ed è stato scelto personalmente da Jennifer Lopez dopo averlo visto in passerella. L’abito pesava circa 43 chili ed è stato così faticoso muoversi che Lopez ha subito un infortunio all’anca indossandolo durante le lunghe riprese.

A causa della pandemia di COVID-19, Jennifer Lopez e Maluma hanno dovuto filmare una scena dalle loro case per completare il film. Secondo Lopez, il suo ex Alex Rodriguez e i suoi figli fungevano da mini-troupe.

Liberamente basato sulla serie di fumetti web e graphic novel Keenspot di Bobby Crosby e Remy “Eisu” Mokhtar. Al di là dell’idea di una pop star che sposa spontaneamente un insegnante che non ha mai incontrato, i personaggi e le situazioni sono molto diversi.

Jennifer Lopez è stata fortemente coinvolta nel guardaroba di Kat.

Questo è il primo film di Jennifer Lopez in cui canta canzoni dal vivo usando la propria voce. In Selena (1997) si sincronizzava con le labbra delle canzoni di Selena Quintanilla-Pérez.

Jennifer Lopez (Kat) ha venticinque anni e sei mesi più di Maluma (il fidanzato di Kat, Bastian), mentre il divario tra lei e Owen Wilson (Charlie) è inferiore ad un anno.

Ad un certo punto del film Charlie menziona Il trono di spade (2011) quando descrive una canzone a Kat. John Bradley (Colin) aveva interpretato Samwell Tarly in quello show.

In una scena, Melissa (una delle assistenti di Kat) mostra a Kat una collana molto costosa in una scatola rossa. Mentre Kat lo prende, Melissa finge di chiuderlo e Kat salta indietro e ride. Questo è simile a una scena di Pretty Woman (1990) con i personaggi Edward e Vivian.

Durante la prima conferenza stampa di Kat e Charlie, Kat afferma che sta per cambiare lo status quo presunto tra uomini e donne nelle loro relazioni, così come “per preservare i nostri cognomi” dopo il matrimonio. A differenza dell’America Latina, negli Stati Uniti è pratica comune che una donna assuma il cognome del marito dopo il matrimonio; mentre in altri paesi (ad esempio Messico, Argentina, Spagna, ecc.), a tutte le persone, uomini e donne a parità di condizioni, vengono dati due cognomi alla nascita, ricevendo solo il cognome del padre e il nome della madre, che non cambieranno quando si sposeranno.

Il marito della regista Kat Coiro, Rhys Coiro, è apparso in Le ragazze di Wall Street (2019) insieme a Jennifer Lopez.

Nella vita reale J-Lo ha molto più successo finanziario della superstar che interpreta in questo film.

La sequenza nei titoli di coda in cui varie coppie parlano di come si sono incontrate, con Kat e Charlie che spiegano come si sono incontrati alla fine, non è unica. La stessa idea è stata utilizzata in Harry ti presento Sally nel 1989, quando coppie casuali parlavano di come si erano incontrate tra un atto e l’altro del film, con Harry e Sally che si univano al concept creativo, concludendolo alla fine con la loro storia.

Il fumetto originale

Chris Crosby è co-fondatore e amministratore delegato di Keenspot, una società che fornisce una piattaforma e una rete per i webcomics. È anche uno scrittore e disegnatore di fumetti, tra i suoi lavori ricordiamo Superosity, una striscia a fumetti quotidiana lanciata nel 1999.

Il personaggio principale si chiama Chris come l’autore, un ragazzo sempre ottimista e infantile che non è molto intelligente e indossa un grande mantello arancione. Crosby ha anche creato con il fratello Ben il fumetto Last Blood (illustrato da Owen Gieni) in cui i vampiri cercano di proteggere gli ultimi umani rimasti – la loro fonte di cibo – da un’apocalisse zombie. I diritti cinematografici per fare un film di “Last Blood” sono stati opzionati nel 2008.

Stasia Tyler è la tua pop star di tutti i giorni, ordinaria, famosa in tutto il mondo, frustrata dalla sua vita amorosa e sull’orlo di un esaurimento nervoso. Una notte, a un concerto in Oklahoma, sciocca il mondo accettando la proposta di un membro del pubblico preso a caso che mostra un cartello con scritto “Sposami”; una scelta che cambierà per sempre la vita di un consulente di orientamento del liceo di nome Guy.

Marry Me – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore John Debney (Bugiardo bugiardo, Pretty Princess, Appuntamento con l’amore, The Greatest Showman). Debney ha ricevuto una nomination all’Oscar alla migliore colonna sonora nel 2005 per il film La passione di Cristo di Mel Gibson.

La colonna sonora di “Marry Me” include anche brani inediti interpretati da Jennifer Lopez come “On My Way” e duetti di Lopez con la star della musica latina Maluma.

LE CANZONI DEL FILM:

1. Here Comes the Bride (Coolidge Crew) 0:45

2. Marry Me (Kat & Bastian Duet) (Jennifer Lopez & Maluma) 2:37

3. Pa Ti (For You) (Jennifer Lopez & Maluma) 3:50

4. Church (Jennifer Lopez) 2:50

5. 1 en 1 Millon (Maluma) 2:40

6. Love of My Life (Marry Me) (Jennifer Lopez) 3:12

7. After Love (Part 1) (Jennifer Lopez) 2:45

8. Marry Me (Ballad) (Jennifer Lopez & Maluma) 3:33

9. Segundo (Maluma) 2:28

10. On My Way (Marry Me) (Jennifer Lopez) 3:12

11. Nobody’s Watching (Marry Me) (Jennifer Lopez) 2:56

12. Love of My Life (Marry Me) (Arkadi Remix) (Jennifer Lopez) 3:17

13. On My Way (Marry Me) (TELYKast Remix) (Jennifer Lopez & TELYKast)

La compilation con le canzoni di “Marry Me – Sposami” è disponibile su Amazon.

LE MUSICHE DI JOHN DEBNEY

1. Universal Logo / Charlie & Lou Prep / Go To School (1:47)

2. Kat Facetimes Bastian (1:27)

3. Charlie Talks With Lou (1:24)

4. Backstage Fanfare Before Wedding (1:20)

5. Kat’s Speech and She Finds Charlie (3:21)

6. Kat and Charlie Kiss / Sea of Reporters (1:56)

7. Awkward Limo Ride (1:21)

8. Kat Cries After Watching Fallon on TV (1:09)

9. Kat Does Yoga and Gets An Idea (1:46)

10. Charlie Gets Make Up / Press Conference / Rooftop (4:18)

11. Kat On Plane / Kat Believes in Marriage (2:55)

12. Red Carpet Drama / Kat’s Lonely (2:45)

13. Puerto Rico / Kat at Dance / Favorite Old Song (2:53)

14. Is This Smart? / Good Morning (1:13)

15. No Help Challenge (1:55)

16. Locked Out in the Hamptons (0:33)

17. Apple for Charlie / Coney Island (1:59)

18. Bastian Reunion (2:17)

19. Salute to Kat / Charlie Misses Kat (1:07)

20. Epiphany / Flight / Mathalon (3:17)

21. Persuade Bus Driver / Coach Manny (1:09)

22. Parker at the Airport (1:05)

23. Lou Answers the Question (2:37)

24. Marry Me…Again! (2:24)

25. Suite from Marry Me (3:52)

L’album con le musiche del film è disponibile su Amazon.