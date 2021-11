Marry Me – Sposami: trailer italiano e tutte le anticipazioni sulla commedia romantica con Jennifer Lopez

Marry Me – Sposami, Universal Pictures porta nei cinema italiani la commedia romantica con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Il film debutterà in anteprima il 14 febbraio per poi uscire a livello nazionale il 17.

“Marry Me – Sposami” vede Jennifer Lopez nei panni della superstar Kat Valdez, e Owen Wilson nel ruolo di Charlie Gilbert, un insegnante di matematica – due estranei che decidono di sposarsi prima e di conoscersi meglio poi. Un’ improbabile storia d’amore che parla di due persone diverse alla ricerca di qualcosa di vero in un mondo dove il valore di ciascuno è dettato dalla quantità di “”mi piace”” e numero di follower, “Marry Me – Sposami” è una commedia romantica moderna su celebrità, matrimonio e social media.

Trama e cast

La trama ufficiale: Kat Valdez (Lopez) fa parte della power couple più sexy al mondo assieme alla nuova stella della musica Bastian (interpretato da Maluma, al suo debutto cinematografico). Mentre la hit eseguita da Kat e Bastian, intitolata “Marry Me”, sale inesorabile in vetta alle classifiche, i due stanno per unirsi in matrimonio dinnanzi ad una folla di fan, in una cerimonia che verrà trasmessa contemporaneamente su più piattaforme. Docente di matematica al liceo, il divorziato Charlie Gilbert (Owen Wilson) viene trascinato al concerto dei due cantanti da sua figlia Lou (Chloe Coleman, già nel cast della serie HBO “”Big Little Lies – Piccole grandi bugie””) e dalla sua migliore amica (Sarah Silverman). Quando Kat, a pochi secondi dall’inizio della cerimonia, scopre che Bastian l’ha tradita con la sua assistente, la sua vita prende una piega imprevista e, mentre ha un tracollo sul palco, comincia a mettere in discussione amore, verità e fedeltà. Mentre il suo mondo ovattato va lentamente in pezzi, dal palco fissa lo sguardo su uno sconosciuto – un viso tra la folla. Se quello che conosci ti delude, magari la risposta è in ciò che non conosci, e quindi, in un momento di follia, Kat decide di sposare Charlie. Ciò che inizia da una reazione impulsiva si trasforma in una storia d’amore inaspettata. Ma mentre alcuni cospirano affinché i due si separino, la domanda di tutti è: due persone provenienti da universi così diversi possono appianare le differenze e crearsi un posto unico nel mondo al quale appartenere?

Il cast di “Marry Me – Sposami” include anche Utkarsh Ambudkar, John Bradley, Chloe Coleman, Jimmy Fallon, Brady Noon, Michelle Buteau, Kyndra Sanchez, Keith Ewell, Jacqueline Honulik, Daymien Valentino Daymien, Brittany Styles, Katrina Cunningham, Stephen Wallem, Alex D. Jennings e Taliyah Whitaker.

Marry Me – trailer e video

Primo trailer italiano pubblicato il 18 novembre 2021

Curiosità

“Marry Me – Sposami” è diretto da Kat Coiro (regista della serie “C’è sempre il sole a Philadelphia” trasmessa da Fox e della serie targata Netflix “Amiche per la morte – Dead to Me”).

La sceneggiatura è di John Rogers (autore di “The Librarians”, trasmessa da TNT) e Tami Sagher (autrice di “30 Rock”, NBC) e Harper Dill (autrice della serie “”The Mick”, Fox) ed è basata sulla serie a fumetti e graphic novel Keenspot di Bobby Crosby e Remy “Eisu” Mokhtar.

Il film segna il debutto come attore della star colombiana Maluma, pseudonimo del cantautore Juan Luis Londoño Arias. Vincitore di un Latin Grammy Award su nove nomination, ha venduto in tutto il mondo 18 milioni di copie tra singoli e album. Maluma vanta collaborazioni con Ricky Martin, Yandel e nelle hit “Chantaje” e “Clandestino” di Shakira, nel singolo “Medellín” dall’album “Madame X” di Madonna e per i singoli “Pa’ Ti” e “Lonely”, entrambi realizzati in collaborazione con Jennifer Lopez. Parallelamente alla musica, Maluma ha intrapreso una carriera televisiva come coach e giudice a “The Voice” in Messico e Colombia.

Jennifer Lopez e Owen Wilson hanno anche recitato insieme nel film Anaconda (1997) e hanno lavorato in precedenza con il regista Michael Bay. Lopez ha recitato in uno spot del Super Bowl LIV per “Hard Rock” e Owen Wilson ha recitato in Armageddon (1998).

A causa della pandemia di COVID-19, Jennifer Lopez e Maluma hanno dovuto filmare una scena dalle loro case per completare il film. Secondo JLo: A-Rod e i bambini sono diventati la sua mini troupe.

Il film è prodotto da Elaine Goldsmith-Thomas (che ha già prodotto “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business” e “Un amore a 5 stelle”), Jennifer Lopez, Benny Medina (produttore di “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business”, e di “Willy, il principe di Bel-Air”, NBC) e John Rogers. I produttori esecutivi della pellicola sono Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur e J.B. Roberts.

Il fumetto originale

Chris Crosby è co-fondatore e amministratore delegato di Keenspot, una società che fornisce una piattaforma e una rete per i webcomics. È anche uno scrittore e disegnatore di fumetti, tra i suoi lavori ricordiamo Superosity, una striscia a fumetti quotidiana lanciata nel 1999. Il personaggio principale si chiama Chris come l’autore, un ragazzo sempre ottimista e infantile che non è molto intelligente e indossa un grande mantello arancione. Crosby ha anche creato con il fratello Ben il fumetto Last Blood (illustrato da Owen Gieni) in cui i vampiri cercano di proteggere gli ultimi umani rimasti – la loro fonte di cibo – da un’apocalisse zombie. I diritti cinematografici per fare un film di “Last Blood” sono stati opzionati nel 2008.

La trama ufficiale del fumetto: Stasia Tyler è la tua pop star di tutti i giorni, ordinaria, famosa in tutto il mondo, frustrata dalla sua vita amorosa e sull’orlo di un esaurimento nervoso. Una notte, a un concerto in Oklahoma, sciocca il mondo accettando la proposta di un membro del pubblico preso a caso che mostra un cartello con scritto “Sposami”; una scelta che cambierà per sempre la vita di un consulente di orientamento del liceo di nome Guy.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore John Debney (Bugiardo bugiardo, Pretty Princess, Appuntamento con l’amore, The Greatest Showman). Debney ha ricevuto una nomination all’Oscar alla migliore colonna sonora nel 2005 per il film La passione di Cristo di Mel Gibson.

(Bugiardo bugiardo, Pretty Princess, Appuntamento con l’amore, The Greatest Showman). Debney ha ricevuto una nomination all’Oscar alla migliore colonna sonora nel 2005 per il film La passione di Cristo di Mel Gibson. La colonna sonora di “Marry Me” include anche brani inediti interpretati da Jennifer Lopez come “On My Way” e duetti di Lopez con la star della musica latina Maluma.

Foto e poster