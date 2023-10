Mary e lo Spirito di Mezzanotte di Enzo d’Alò: prima clip e annuncio candidatura agli EFA – European Film Awards 2023

A poco più di un mese dall’uscita italiana prevista per il 23 novembre al cinema con Bim Distribuzione, Mary e lo Spirito di Mezzanotte, il nuovo e tanto atteso film di Enzo d’Alò, ha ricevuto la candidatura come Miglior film d’animazione agli EFA – European Film Awards, il più prestigioso premio del cinema europeo assegnato dalla European Film Academy.

Un riconoscimento di valore per il maestro dell’animazione Enzo d’Alò che con i suoi film (da La Freccia Azzurra a La Gabbianella e il Gatto fino a Pinocchio) ha conquistato il pubblico italiano e internazionale e ha accompagnato generazioni di spettatori.

“Sono molto felice di questa candidatura, è una splendida sorpresa…Mary e lo Spirito di Mezzanotte ha richiesto cinque anni di lavorazione e ha coinvolto centinaia di talentuosi artisti, dedico a tutti loro questa nomination” – ha commentato Enzo d’Alò – “In questi mesi il film è stato selezionato nei festival di tutto il mondo e, dalla Berlinale in poi, ho sempre sentito il calore e la curiosità del pubblico per le protagoniste di questa storia. Manca poco all’uscita al cinema e l’emozione si fa sempre più forte!”

Tratto dal romanzo di Roddy Doyle La gita di mezzanotte (Guanda), “Mary e lo Spirito di Mezzanotte” celebra quattro generazioni di donne, complici tra loro e legate da un grande amore. Una storia contemporanea ambientata in una rigogliosa Irlanda d’estate dai colori vividi e paesaggi mozzafiato.

La trama ufficiale: Mary ha 11 anni e un’incontenibile passione per la cucina: vuole diventare una grande chef. Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno. Ma ogni percorso ha i suoi ostacoli, anche imprevedibili, e affrontarli può diventare un’avventura. Mary inizia così un emozionante viaggio che supera le barriere del tempo, in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. Una delicata storia di crescita, piena di ironia.

Il cast di voci italiane include: Charlotte Infussi D’Amico, Maria Pia Di Meo, Maricla Affatato, Valentina Favazza, Franco Mannella, Oreste Baldini e Connie Bismuto.

Mary e lo Spirito di Mezzanotte – La prima clip ufficiale

Enzo D’Alò dirige “Mary e lo Spirito di Mezzanotte” da una sua sceneggiatura scritta con Dave Ingham, dal romanzo “La gita di Mezzanotte” di Roddy Doyle.

Cast tecnico: Animazioni di Iulian Grigoriu / Montaggio di Gianluca Cristofari / Scenografia di Thomas Von Kummant.

Le musiche originali del film sono del compositore inglese David Rhodes (Birdy – Le ali della libertà, La generazione rubata, L’uomo perfetto, Kwanini).

L’attrice Matilde De Angelis (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Rapiniamo il duce) ha collaborato alla colonna sonora cantando la versione del brano “Ribellati e vai!”, musiche di David Rhodes e testi di Rhodes e Roddy Doyle con l’adattamento per la versione italiana di Bruno Tognolini e Gianclaudia Franchini.

Il film è una produzione Paul Thiltges Distributions, Aliante, Jam Media, Rija Films, Amrion Production, Fish Blowing Bubbles, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Film Fund Luxembourg, Eurimages, Regione Campania, Toscana Film Commission.

Un racconto commovente, agrodolce e pieno di ironia che aiuta ad accettare anche ciò che sembra inaccettabile e troppo definitivo.

