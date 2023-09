Mary e lo Spirito di Mezzanotte: trailer e anticipazioni del film d’animazione di Enzo d’Alò (Al cinema dal 23 novembre)

Dopo l’anteprima mondiale alla Berlinale 2023 e la partecipazione in concorso ad altri importanti festival internazionali, Mary e lo Spirito di Mezzanotte (A Greyhound of a Girl) sarà presentato in anteprima nazionale a Lucca Comics and Games sabato 4 novembre, per poi approdare nelle sale d’Italia il 23 novembre con Bim Distribuzione.

Tratto dal bellissimo romanzo di Roddy Doyle “La gita di mezzanotte”, edito in Italia da Guanda, il film celebra quattro generazioni di donne, complici tra loro e legate da un grande amore. Una storia contemporanea ambientata in una rigogliosa Irlanda d’estate dai colori vividi e paesaggi mozzafiato.

Mary e lo Spirito di Mezzanotte – Trama e cast

La trama ufficiale: Mary ha 11 anni e un’incontenibile passione per la cucina: vuole diventare una grande chef. Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno. Ma ogni percorso ha i suoi ostacoli, anche imprevedibili, e affrontarli può diventare un’avventura. Mary inizia così un emozionante viaggio che supera le barriere del tempo, in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. Una delicata storia di crescita, piena di ironia.

Il cast di voci originali include: Mia O’Connor, Charlene McKenna, Brendan Gleeson, Sharon Horgan e Rosaleen Linehan.

Il cast di voci italiane include: Charlotte Infussi D’Amico, Maria Pia Di Meo, Maricla Affatato, Valentina Favazza, Franco Mannella, Oreste Baldini e Connie Bismuto.

Mary e lo Spirito di Mezzanotte – Trailer e video

Curiosità sul film

Enzo D’Alò dirige “Mary e lo Spirito di Mezzanott”e da una sua sceneggiatura scritta con Dave Ingham, dal romanzo “La gita di Mezzanotte” di Roddy Doyle.

Cast tecnico: Animazioni di Iulian Grigoriu / Montaggio di Gianluca Cristofari / Scenografia di Thomas Von Kummant.

Animazioni di Iulian Grigoriu / Montaggio di Gianluca Cristofari / Scenografia di Thomas Von Kummant. Il film è una produzione Paul Thiltges Distributions, Aliante, Jam Media, Rija Films, Amrion Production, Fish Blowing Bubbles, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Film Fund Luxembourg, Eurimages, Regione Campania, Toscana Film Commission.

Enzo d’Alò – Note biografiche

Considerato uno dei massimi esponenti europei del cinema d’animazione, è tra i pochi autori europei a poter vantare nel proprio curriculum sei lungometraggi d’animazione, usciti con successo nelle sale di tutto il mondo.

Nei ritagli di tempo suona il sassofono e il flauto traverso. La sua preparazione musicale gli consente di curare in modo particolare le colonne sonore dei suoi film. al 1983 è autore e regista di film in animazione con i quali ha vinto numerosi e

prestigiosi premi nei Festival di tutto il mondo, conquistando un largo consenso di pubblico.

Nel 2009 ha ricevuto una Menzione speciale UNICEF “per aver coniugato la sua arte con i diritti dei bambini ed aver saputo valorizzare le opportunità racchiuse nelle differenze, comunicando il valore e la ricchezza del confronto, e incitando i ragazzi ad essere protagonisti delle loro vite”.

Nel 2010 è stato uno dei 50 ospiti d’onore (le 50 personalità eccellenti del cinema d’animazione mondiale) in occasione dei 50 anni di Annecy 2010, il più importante Festival di Cinema d’Animazione.

Il 6 settembre 2013, durante la 70° edizione del Festival di Venezia, ha ricevuto il prestigioso premio Franco Bianchi, conferito dal Sindacato Critici e Giornalisti Italiani.

Nel cinema ha esordito alla regia nel 1996, anno d’uscita del cartone animato “La Freccia Azzurra”, vincitore di due Nastri d’Argento e un David di Donatello per le musiche composte da Paolo Conte, oltre ad un Oscar Home Video.

Nel 1998 ha firmato “La Gabbianella e il Gatto”, con le musiche di David Rhodes della Real Word di Peter Gabriel. Record di incassi nelle sale italiane con oltre un milione e mezzo di spettatori e circa undici milioni di euro d’incasso, successo ottenuto poi anche i molti altri paesi come la Francia e la Spagna, il film è vincitore fra l’altro di un Nastro d’Argento e del Premio del Pubblico al Festival di Montreal del 1999.

A Natale del 2001 firma il suo terzo lungometraggio “Momo alla conquista del tempo”, tratto dall’omonimo racconto di Michael Ende, con le musiche di Gianna Nannini. Nel 2003 esce in sala “Opopomoz”, film d’animazione dedicato a Napoli, sua città natale, e alla magia del Presepe, con la colonna sonora firmata da Pino Daniele e da Gegé Telesforo, per la canzone dei titoli di coda ‘Opopomoz Blues’, interpretata da Dee Dee Bridgewater.

Nell’agosto 2012 presenta alle Giornate degli Autori (69° edizione del Festival del Cinema di Venezia) il suo “Pinocchio”, una realizzazione accurata e personale del celebre romanzo di Collodi, con i disegni di Lorenzo Mattotti e le musiche di Lucio Dalla. Il film viene in seguito presentato nei Festival Internazionali di Busan (Corea del Sud), Abu Dhabi (Emirati Arabi), e numerosi altri, dove viene applaudito dal pubblico e dalla critica. Il Pinocchio ottiene nel dicembre 2013 la nomination ai prestigiosi EFA Awards, Oscar del cinema europei.

Nel 2017 dirige Pipì, Pupù e Rosmarina in Il mistero delle note rapite, un film d’animazione tratto dalla serie animata Pipì, Pupù e Rosmarina, con protagonisti un orsetto lavatore, un uccello e una coniglietta. Nata da una sua idea, la serie tv con soggetti originali che portano la sua firma e con la sceneggiatura del famoso sceneggiatore italiano Vincenzo Cerami, coinvolge grandi nomi tra cui spicca Giancarlo Giannini, a cui è affidato il ruolo del Narratore. Le illustrazioni e gli ambienti sono di Annalaura Cantone, le musiche di Daniele di Gregorio.

La serie prodotta da Cometafilm, dalle lussemburghesi PTD e Juliette Films, e dalla francese Millimages, che la distribuisce nel mondo, oltre che con la partecipazione di Rai Fiction, viene selezionata tra gli altri al “Chicago International Children’s Festival 2010”, “Annecy International Film Festival” 2008, selezionata al quarto posto nella Top Five (su oltre trecento serie animate) delle serie TV più viste e apprezzate del festival. La serie, per bambini di età prescolare, comprende 78 episodi di 7 minuti ciascuno e quattro speciali di 22 minuti sulla musica lirica.

Tra i suoi lavori di regia per la televisione sono da ricordare anche ‘Kamillo Kromo’ di Tullio Altan (1993), il video musicale ‘900’ di Paolo Conte (1992) e 26 episodi della serie “Le Nuove Avventure della Pimpa” (1997), di Altan, per la Quipos.

Nel settembre 2008 d’Alò scrive un libro, “Il Principe della Città di Sabbia” edito da Mondadori, nato da un suo soggetto per un lungometraggio d’animazione ancora in fase di elaborazione e scritto da lui con Gaston Kaboré e Pierdomenico Baccalario. Il libro è tradotto e distribuito in tedesco, turco e spagnolo. Nell’ottobre 2012 esce per la Rizzoli il libro illustrato del suo film “Pinocchio”, dove Enzo d’Alò riscrive il testo di Collodi.

Il romanzo originale

Roddy Doyle è autore di undici romanzi, due raccolte di racconti e “Rory & Ita”, un libro di memorie dei suoi genitori. Ha scritto sette libri per bambini e ha contribuito ad una varietà di pubblicazioni tra cui The New Yorker, McSweeney’s, Metro Eireann e diverse antologie. Ha vinto il Booker Prize nel 1993, per “Paddy Clarke Ha Ha Ha”.

Doyle ha scritto per il teatro portando in scena il suo romanzo “La donna che sbatteva nelle porte” e ha scritto l’adattamento teatrale di “The Commitments”, che è diventato anche un film diretto da Alan Parker nel 1991 co-sceneggiato dallo stesso Doyle.

Doyle ha anche scritto le sceneggiature di “The Snapper” e “Due sulla strada” (The Van), quest’ultimo basato su un suo romanzo, entrambi film diretti da Stephen Frears.

Romanzi

Pentalogìa di Barrytown

I Commitments (The Commitments) (1987) Guida, 1993

The Snapper (1990) Guida, 1993. Guanda, 1995 con il titolo Bella famiglia!

Due sulla strada (The Van) (1991) Guanda, 1996

Paddy Clarke ah ah ah! (1993), vincitore del Booker Prize, Guanda, 1994

La musica è cambiata (The guts) (2013) Guanda, 2014

Romanzi di Paula Spencer

La donna che sbatteva nelle porte (The Woman Who Walked into Doors) (1996) Guanda, 1997

Paula Spencer (2006) Guanda, 2007

Non solo a Natale (Not Just for Christmas) (1999) Guanda, 1999

L’ultima raccolta

Una stella di nome Henry (A Star Called Henry) (1999) Guanda, 2000

Una faccia già vista (Oh, play that thing!) (2004) Guanda, 2005

Una vita da eroe (The Dead Republic) (2010) Guanda, 2010

Due pinte di birra (Two Pints) Guanda, 2013

Smile (2017) Guanda, 2018

Raccolta di racconti

Irlandese al 57% (The Deportees) (2007) Guanda, 2009

Bullfighting (2011)

La vita senza i figli (Life Without Children: Stories, 2021), Guanda, 2023

Biografie

Rory & Ita Guanda, 2003

Libri per bambini

Il trattamento Ridarelli (The Giggler Treatment) (2000) Salani, 2001

Rover salva il Natale (Rover Saves Christmas) (2001) Salani, 2002

Le avventure nel frattempo (The Meanwhile Adventures) (2004) Salani, 2005

Dentro la foresta (Wilderness) (2007) Guanda, 2008

La gita di mezzanotte (A greyhound of a girl) (2011) Salani, 2012

Tutta sua madre (Her Mother’s Face) (2008) Salani, 2013

Mary ha dodici anni e sta attraversando un brutto periodo: la sua migliore amica si è trasferita, sua mamma Scarlett quando parla con lei esagera con i punti esclamativi e, soprattutto, la sua adorata nonna Emer non sta bene ed è all’ospedale. Mary sa che per la nonna non c’è più speranza, ma non è pronta a lasciarla andare. Lei e la mamma vanno a trovarla spesso, anche se è dura perché la nonna ormai dorme quasi sempre. Un giorno però, tornando da scuola, Mary incontra una signora misteriosa che le dà un messaggio per la nonna. Sembra che le conosca entrambe e ha un’aria familiare, benché d’altri tempi… Inizia così un’avventura speciale, in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e di conoscersi meglio. Un racconto commovente, agrodolce e pieno di ironia che aiuta ad accettare anche ciò che sembra inaccettabile e troppo definitivo.

Il romanzo “Mary e lo Spirito di Mezzanotte” è disponibile in più formati su Amazon.

Mary e lo Spirito di Mezzanotte – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore inglese David Rhodes (Birdy – Le ali della libertà, La generazione rubata, L’uomo perfetto, Kwanini). Rhodes e il regista Enzo d’Alò sono alla loro seconda collaborazione dopo le musiche per “La gabbianella e il gatto”.

(Birdy – Le ali della libertà, La generazione rubata, L’uomo perfetto, Kwanini). Rhodes e il regista Enzo d’Alò sono alla loro seconda collaborazione dopo le musiche per “La gabbianella e il gatto”. L’attrice Matilde De Angelis (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Rapiniamo il duce) ha collaborato alla colonna sonora cantando la versione del brano “Ribellati e vai!”, musiche di David Rhodes e testi di Rhodes e Roddy Doyle con l’adattamento per la versione italiana di Bruno Tognolini e Gianclaudia Franchini.

Enzo d’Alò sulla performance musicale di Matilda De Angelis: “Matilda ha dato un colore originale alle canzoni ed ha saputo esprimere una forte personalità artistica. È un po’ come le nostre protagoniste: determinata e sincera, canta con il cuore e trasmette grande umanità e dolcezza”.

“Matilda ha dato un colore originale alle canzoni ed ha saputo esprimere una forte personalità artistica. È un po’ come le nostre protagoniste: determinata e sincera, canta con il cuore e trasmette grande umanità e dolcezza”. Matilda De Angelis aggiunge: “Sono una grandissima fan di Enzo D’Alò. Ho dei ricordi stupendi legati alla mia infanzia con i suoi film. Ho visto e rivisto La Freccia Azzurra, Momo alla conquista del tempo, Opopomoz e La Gabbianella e Il Gatto, che è stato il primo regalo della befana di cui ho memoria.”

