Matrix 5: un nuovo film in arrivo dal regista dell’horror “Quella casa nel bosco”

Il regista e sceneggiatore Drew Goddard sta sviluppando Matrix 5 per Warner Bros., con Lana Wachowski a bordo come produttrice esecutiva.

Warner Bros. conferma lo sviluppo di un nuovo film di Matrix e annuncia lo sceneggiatore e regista Drew Goddard al timone del progetto, che vedrà il ritorno di Lana Wachowski come produttrice esecutiva, dopo aver co-sceneggiato e co-diretto la trilogia originale e diretto in solitaria il recente Matrix Resurrections.

Goddard ha dichiarato in una nota: “Non è un’iperbole dire che i film di Matrix hanno cambiato sia il cinema che la mia vita. La squisita abilità artistica di Lana e Lilly mi ispira quotidianamente e sono estremamente grato per la possibilità di raccontare storie nel loro mondo”.

Jesse Ehrman, presidente della produzione della Warner Bros. Motion Pictures, ha aggiunto: “Drew è arrivato alla Warner Bros. con una nuova idea che tutti crediamo sarebbe un modo incredibile per continuare il mondo di Matrix, onorando ciò che Lana e Lilly hanno iniziato nel 25- anni fa e offrendo una prospettiva unica basata sul suo amore per la serie e i personaggi. L’intero team di Warner Bros. Discovery è entusiasta che Drew realizzi questo nuovo film di Matrix, aggiungendo la sua visione al canone cinematografico che i Wachowski hanno impiegato un quarto di secolo a costruire qui in studio”.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo iniziale e non è noto se Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss o qualcuno degli altri membri del cast originale torneranno.

L’originale Matrix seguiva l’haker Neo (Keanu Reeves) che scopre che la realtà in cui vive non è altro che frutto di un programma informatico e che sotto il velo del virtuale si cela un mondo cupo e post-apocalittico, in cui le macchine governano la Terra e allevano il genere umano per utilizzarlo come fonte di energia. Neo si unirà ad un gruppo di combattenti della resistenza capitanati da Morpheus (Laurence Fishburne) che è convinto che Neo sia “Il Prescelto” di una profezia, colui che sconfiggerà le macchine e riconsegnerà la Terra al genere umano. Il film diretto da Lana e Lilly Wachowski è stato il primo film di una trilogia che ha incassato nel mondo oltre un miliardo e 600 milioni di dollari, vinto 4 Oscar (Miglior montaggio, sonoro, montaggio sonoro ed effetti speciali) e generato corti animati, fumetti, videogiochi e merchandise a profusione.

L’ultimo film della serie, “Matrix Resurrections”, si è rivelato purtroppo un sequel in gran parte fuori tempo massimo, anche se non privo di trovate interessanti.

Fonte: Deadline