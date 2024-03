May December: la colonna sonora del film di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore

May December di Todd Haynes ha debuttato nei cinema italiani e per l’occasione andiamo a proporvi la colonna sonora ufficiale del film. La pellicola candidata all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale vede protagoniste le due attrici premio Oscar Natalie Portman e Julianne Moore, in un racconto tra il melò e il thriller. Ad affiancarle Charles Melton che per la sua interpretazione ha ricevuto la candidatura al Golden Globe e svariati riconoscimenti, tra cui quello di Miglior attore non protagonista dell’anno dal National Society of Film Critics.

“May December” esplora uno dei grandi talenti della specie umana: il nostro colossale rifiuto di guardare noi stessi. Attraverso la premessa narrativa di realizzare un film incentrato su una famiglia americana inconsueta, nata da uno scandalo pubblico diventato un evento mediatico nazionale, un’attrice scende a Savannah, in Georgia, per studiare dal vivo la donna che interpreterà lei e le vite dei suoi familiari. È attraverso questo delicato processo di esplorazione, che fa da cornice a questa storia strana e inquietante, che veniamo a conoscenza del passato di questa matriarca al centro dello scandalo e del suo giovane marito, un coreano-americano, con il quale la donna aveva iniziato una relazione quando lui era appena tredicenne. – Todd Haynes

May December – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Marcelo Zarvos (Barriere, Wonder, The Equalizer 3, Emancipation, The Affair, Ray Donovan) miscelate con brani della colonna sonora di Messaggero d’amore (The Go-Between), film del 1971 scritta dal compositore francese Michel Legrand (Il caso Thomas Crown, Quell’estate del ’42, Yentl) scomparso nel 2019.

A causa delle tempistiche strette, la produzione è stata avviata rapidamente nella seconda metà del 2022, creando una sinergia a beneficio del nostro budget e un programma di riprese estremamente serrato. Tutte le persone coinvolte hanno condiviso le loro strategie creative fornendo un’economia di stile e una maniera, spero, per rinvigorire il modo in cui il film sarebbe stato vissuto. Si potrebbe definirlo un eccitante, a volte mordente, film di suspense, cosa che spesso si riflette nell’uso insolito della musica nel film. La colonna sonora di Michel Legrand per il film di Joseph Losey, Messaggero d’amore del 1971, è stata uno dei miei strumenti di lavoro sia durante le fasi preparatorie, che durante la realizzazione del film, al punto che mettevamo la colonna sonora in sottofondo durante le riprese del film (non avevo mai usato una colonna sonora già esistente prima) oltre che durante il montaggio del film. Il compositore Marcelo Zarvos, alla fine, ha utilizzato la partitura di Legrand in combinazione con le sue composizioni per arrangiare la musica del film. Il risultato, come succede in molti dei miei film, grazie alla sua cifra stilistica di riferimenti, è una sorta di dialogo tra i temi e le strategie narrative di May December e quelli di altri film, oltre che dei registi e delle epoche cinematografiche che la pellicola stessa evoca. La straordinaria sceneggiatura del film e le sue tre interpretazioni principali (arricchite dalle performance di Cory Michael Smith, Elizabeth Yu, Gabriel Chung, Piper Curda, tra gli altri), tutta la bellezza e le sfumature fornite dal resto del cast tecnico, hanno ripristinato ciò che credo sia ancora possibile nel cinema: trovare l’identificazione nei luoghi meno probabili, lasciarsi coinvolgere e sorprendere da una storia e dai suoi personaggi senza mai sentirsi del tutto a proprio agio con coloro che pensiamo possano avere ragione o torto. – Todd Haynes



La colonna sonora di “May December” include i brani: All Are One di Sophe Lux & The Mystic / Baby, I Love Your Way di Peter Frampton / Tightrope di Leon Russell.

1. Opening – Michel Legrand (1:14)

2. Elizabeth Drives – Marcelo Zarvos (1:56)

3. Studying Gracie – Michel Legrand (1:54)

4. Butterfly Eggs – Michel Legrand (1:37)

5. Elizabeth Meets Ex – Michel Legrand (0:57)

6. Storage Room – Marcelo Zarvos (1:06)

7. Old Photos – Michel Legrand (0:36)

8. Joe and Father Talk – Marcelo Zarvos (0:38)

9. School Visit – Marcelo Zarvos (0:51)

10. Graduation – Michel Legrand (2:18)

11. Gracie Cries – Marcelo Zarvos (1:36)

12. Mirror Images – Michel Legrand (0:47)

13. Joe Showers – Michel Legrand (1:12)

14. Dropping Off Mary – Marcelo Zarvos (0:58)

15. The Letter – Marcelo Zarvos (0:32)

16. Elizabeth On Set – Michel Legrand (2:33)

