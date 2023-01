Il 14 febbraio per un San Valentino da brividi arriva nei cinema americani Medusa’s Venom, un nuovo horror co-prodotto da Devil Works in partnership con Jagged Edge Productions, quest’ultima società nota per aver prodotto il chiacchierato Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Medusa’s Venom – Trama e cast

La trama ufficiale: “Medusa’s Venom” racconta la storia della nuova arrivata Lola (Becca Hirani, Rise of the Loch Ness), che viene accolta nella cerchia di Medusa e subisce un potente rituale che la avvicinerà alle sue nuove sorelle; tuttavia ciò che l’attende è più influente e pericoloso di quanto avesse mai immaginato, risvegliando il serpente dentro di lei.

Il cast del film è completato da May Kelly (Dark Portal, Alien Invasion, Sky Monster) Connor Powles (The Lost Island) Sarah T. Cohen (The Killing Tree, Curse of Jack Frost) Rita Di Tuccio (Reign of Chaos) Ella Starbuck (As Strange as Angels) e Katiris Cooper (The Curse of Jack Frost).

Medusa’s Venom – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è un sequel dell’horror Medusa: Queen of the Serpents del 2020 diretto da Matthew B.C.. La trama del film originale segue una ragazza che dopo essere stata morsa da un serpente vede la sua vita sconvolta quando scopre che un misterioso e letale virus affligge il suo corpo.

“Medusa’s Venom” è diretto dall’esordiente Chase Martins e scritto dallo specialista in horror Craig McLearie, tra i suoi crediti Pterodactyl, Demonic Christmas Tree e i sequel Amityville Scarecrow 2 e Conjuring the Genie 2.

Le musiche originali del film sono del compositore Edward J. Apollo (Return of the Salem Witch).

Il film è prodotto da Scott Jeffrey e Rebecca Matthews. Samantha Richardson e Matteo Rolleri sono i produttori esecutivi.

Medusa’s Venom – Foto e poster