Stasera in tv: “Mia moglie è un fantasma” su Rai 3

Mia moglie è un fantasma (Blithe Spirit), su Rai 3 un nuovo adattamento per il grande schermo con Dan Stevens, Leslie Mann, Isla Fisher e Judi Dench del classico spettacolo teatrale “Spirito allegro” descritto come una “rivisitazione sfrenata della commedia classica di Noël Coward, sull’amore che non muore”.

Mia moglie è un fantasma – Trama e cast

Dan Stevens: Charles Condomine

Leslie Mann: Elvira Condomine

Isla Fisher: Ruth Condomine

Judi Dench: Madam Arcati

Emilia Fox: Violet Bradman

Julian Rhind-Tutt: dott. George Bradman

Adil Ray: Mandeep Singh

Michele Dotrice: Edna

Aimee-Ffion Edwards: Edith

James Fleet: Harry Price

Dave Johns: Harold

Simon Kunz: Henry Mackintosh

Issy van Randwyck: Margot

Doppiatori italiani

Gianfranco Miranda: Charles Condomine

Barbara De Bortoli: Elvira Condomine

Federica De Bortoli: Ruth Condomine

Sonia Scotti: Madam Arcati

Mattea Serpelloni: Violet Bradman

Stefano Benassi: dott. George Bradman

Stefano De Sando: Henry Mackintosh

Mia moglie è un fantasma – Trama e trailer

Quando Charlie (Dan Stevens), scrittore di gialli, soffre di un blocco artistico che gli impedisce di terminare la sua prima sceneggiatura si rivolge, ormai disperato, alla sensitiva Madame Arcati (Judy Dench). Mentre la moglie spinge perché finisca presto il suo lavoro, così da potersi trasferire a Hollywood, lo scrittore ottiene molto di più di quanto aveva chiesto. La medium, infatti, evoca il fantasma della sua prima moglie che non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione per stare con il marito.

Curiosità sul film

“Mia moglie è un fantasma” è diretto dal regista inglese Edward Hall al suo primo lungometraggio dopo aver lavorato in tv e in teatro. La sceneggiatura è scritta da Piers Ashworth, Meg Leonard, Nick Moorcroft e basata sull’opera teatrale di Noël Coward.

Ci sono stati diversi adattamenti cinematografici della commedia di Noël Coward, tra cui il film per la tv Blithe Spirit (1956) in cui lo stesso scrittore Noël Coward interpreta il ruolo principale insieme a Claudette Colbert e Lauren Bacall, ma la versione più popolare è Spirito allegro dl 1945 diretto da David Lean e interpretato da Rex Harrison, Constance Cummings, Margaret Rutherford e Kay Hammond.

In Italia, la commedia conta numerose edizioni, tra cui quella interpretata dal popolare attore Leo Gullotta nel 2015. La prima italiana è stata a fine 1945 nell’interpretazione della Compagnia Morelli-Stoppa con la regia di Renato Castellani.

Il film è stato venduto a Sky Cinema dopo che la pandemia di COVID-19 ne ha ritardato l’uscita al cinema due volte: da maggio 2020 a settembre 2020 e poi a gennaio 2021. Sia Netflix che Amazon hanno rinunciato ad acquistare il progetto; IFC Films lo ha distribuito negli Stati Uniti.

Penelope Keith ha interpretato Madame Arcati in diverse tournée recenti in giro per l’Inghilterra, ma è stata ignorata per questa versione cinematografica.

Dan Stevens interpreta uno scrittore chiamato Charles (Dickens) anche in “L’uomo che inventò il Natale” (2017).

Emila Fox e Julian Rhind-Tutt, che interpretano il signore e la signora Bradman, sono apparsi entrambi nella serie tv Merlin.

Mia moglie è un fantasma – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Simon Boswell, che musicato una manciata di classici del cinema di genere italiano degli anni ottanta quali Deliria, Phenomena, Demoni 2, Il ragazzo dal kimono d’oro, oltre ai cult Santa Sangre di Jodorowsky e Hardware – Metallo letale di Richard Stanley, e più recentemente le antologie horror The Theatre Bizarre e The ABCs of Death e il thriller-horror Reversal – La fuga è solo l’inizio.

Dedicata al film è uscita una omonima compilation che racchiude tutti i brani inclusi nella colonna sonora del film.

1. Leaning On A Rainbow – Michael Ball (2:33)

2. Biarritz Blues – Barney Kingswell & The Dandies (1:12)

3. Always – Alfie Boe (2:41)

4. The Price Of Inspiration – Shaun Escoffrey (2:29)

5. The Glory Of Love – Imelda May (2:40)

6. Shimmy Like My Sister Kate – Issy Van Randwyck (1:58)

7. Out Of My Control – Gregory Porter (2:44)

8. Heaven’s Cadillacs – Thea Gilmore (2:18)

9. Where You Are Is Where I Am – Thea Gilmore (2:29)

10. Top Banana – Barney Kingswell & The Dandies (2:27)

11. Let’s Dance (feat. Devon Mason) – Barney Kingswell & The Dandies (2:16)

12. Always (Instrumental) – Elvira (3:13)

La colonna sonora di “Mia moglie è un fantasma” è disponibile su Amazon.