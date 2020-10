Michael B. Jordan produttore del film live-action basato sul fumetto Static Shock

L’attore Michael B. Jordan, noto per ruoli in Black Panther e Creed, è a bordo in veste di produttore per l’adattamento live-action del fumetto Static Shock della Warner Bros. annunciato al recente DC Fandome. Il sito The Hollywood Reporter riporta che Jordan produrrà l’adattamento attraverso la sua società di produzione Outlier Society di WarnerMedia. In una dichiarazione a THR, Jordan ha parlato di quanto sia entusiasta di far parte della creazione di un universo nuovo di zecca caratterizzato da supereroi neri.

Sono orgoglioso di far parte della costruzione di un nuovo universo incentrato sui supereroi neri; la nostra comunità se lo merita. Outlier Society si impegna a dare vita a diversi contenuti di fumetti su tutte le piattaforme e siamo entusiasti di collaborare con Reggie e Warner Bros in questo primo passo.

La trama ufficiale del fumetto:

Come parte dell’acclamato evento DC Comics — The New 52 di settembre 2011, Scott McDaniel e John Rozum riportano Static Shock nell’universo DC! Virgil Hawkins, il brillante, ma anche un po ‘imbarazzante, studente delle superiori si trasforma nel presuntuoso eroe elettromagnetico Static! Una misteriosa tragedia costringe la famiglia Hawkins a trasferirsi dal Dakota a New York e Virgil deve ricominciare tutto da capo in una nuova scuola superiore, così come un nuovo stage presso gli S.T.A.R. Labs. Ma è pronto ad affrontare i nuovi cattivi che si nascondono negli inferi di New York?

Virgil Hawkin alias Static Shock è uno dei supereroi più amati della DC Comics, oltre al fumetto il personaggio è apparso nella serie animata Young Justice e ha fruito di una serie animata in solitaria realizzata dalla Warner Bros. Television e Cartoon Network Studios andata in onda per quattro stagioni.

Static è stato creato dai fondatori di Milestone Comics Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis e Derek T. Dingle. La prima apparizione di Static risale a giugno del 1993 in Static n.1 nell’albo Modern Age of Comic Books, scritto da McDuffie e Robert L. Washington III e illustrato da John Paul Leon. Virgil Ovid Hawkins è un metaumano non nato con i suoi poteri, le capacità di Hawkins si sviluppano dopo che un incidente lo espone ad una sostanza chimica radioattiva. Questo evento lo rende capace di controllare e generare energia elettromagnetica.

Jordan è stato recentemente produttore e co-protagonista con Jamie Foxx del dramma a sfondo legale Il diritto di opporsi (Just Mercy). Vedremo Jordan prossimamente nell’adattamento Without Remorse di Tom Clancy prodotto da da Amazon, sarà Matusalemme nell’omonimo dramma storico di Danny Boyle e interpreterà un insegnante di matematica ad Atlanta al centro di uno scandalo su voti scolastici truccati in Wrong Answer di Ryan Coogler.