Mighty Mouse: Paramount Animation e Ryan Reynolds porteranno “Super Mouse” al cinema

“Scendo tosto in gran picchiata…a salvarti la giornata!” cantava Super Mouse aka Mighty Mouse prima di lanciarsi in uno dei suoi salvataggi. In molti della “Generazione X” ricorderanno questa poplare serie animata con protagonista un forzuto Super Topo prodotta da Filmation nel 1979 e arrivata in Italia nel 1981 con la voce di Roberto Chevalier.

Il sito Variety riporta che Paramount Animation porterà “Mighty Mouse” sul grande schermo in un grande film d’avventura animato, con Ryan Reynolds a bordo come produttore con la sua Maximum Effort Productions.

Paramount Animation ha già messo al laovro lo sceneggiatore Matt Lieberman (Scooby!, La famiglia Addams, Steve – Un mostro a tutto ritmo). Lieberman che ha scritto anche l’avventura natalizia Qualcuno salvi il Natale con Kurt Russell, ha già collaborato con Ryan Reynolds per l’avventura d’azione Free Guy – Eroe per gioco.

“Super Mouse” nato da un’idea di Isadore klein come parodia di Superman con cui condivide superpoteri quali super-forza, vista a raggi X, volo e invulnerabilità, è stato creato da Terrytoons nel 1942 con una prima apparizione nel corto The Mouse of Tomorrow (1942). Il nome fu cambiato in Mighty Mouse nel suo ottavo corto, The Wreck of the Hesperus del 1944, e il personaggio continuò a recitare in successivi 80 cortometraggi per il cinema, concludendosi nel 1961 con il corto “Cat Alarm”.

I gatti della città hanno imposto un regno di terrore sulla comunità dei roditori. I topi hanno a malapena la possibilità di vivere in pace, con trappole infinite e astuti movimenti felini che sigillano la loro fine. Un topo riesce a scappare da un gatto particolarmente affamato e corre a rifugiarsi in un enorme supermercato. Esamina la merce sulle lunghe file di scaffali e inizia a lavorare a una trasformazione totale: si lava nel Super Sapone, ingoia la Super Zuppa, mastica il Super Sedano e si tuffa a testa in giù in un enorme pezzo di Super Formaggio, da cui emerge in un lampo come Super Mouse! Non è più un piccolo roditore, ma un topo umanizzato a due zampe con un torace enorme e bicipiti potenti. Il suo costume è come quello di Superman, con un mantello rosso fluente, e anche i suoi poteri sono simili: può volar e respingere i proiettili con il torace. Super Mouse si libra in soccorso dei suoi compagni topi e spedisce i gatti del quartiere sulla luna. Ritornato sulla Terra, viene issato sulle spalle dei suoi felici compagni, mentre il narratore dichiara: “Così finisce l’avventura di Super Mouse… ha visto che c’era un lavoro da fare e l’ha fatto!”

Nel 1955, Mighty Mouse Playhouse debutta come una serie di cartoni animati del sabato mattina sulla rete televisiva CBS, un ritorno che rilancia il personaggio e lo rende ancor più popolare della messa in onda originale nelle sale cinematografiche. Il successo è così consolidato che la serie va in onda fino al 1967.

Oltre dieci anni dopo la Filmation di Tarzan il signore della giungla, Flash Gordon e He-Man e i dominatori dell’universo realizza un revival del personaggio con la serie tv Il ritorno di Super Mouse (The New Adventures of Mighty Mouse and Heckle & Jeckle) trasmesso dal 1979 al 1980. La serie introduce anche nuovi personaggi tra cui un papero vampiro di nome Quacula (da non confondere con il Conte Dacula). Nel 1987 il regista e animatore Ralph Bakshi (Il signore degli anelli, Fire and Ice – Fuoco e ghiaccio) riprese il concept in Mighty Mouse: The New Adventures, serie tv prodotta da Bakshi-Hyde Ventures e CBS Terrytoons in onda dal 1987 al 1988.

Mighty Mouse è apparso anche in fumetti di diversi editori, tra cui la sua serie, “Mighty Mouse and The Adventures of Mighty Mouse“, pubblicata dal 1946 al 1968, nel 1990/91 Marvel Comics pubblica una serie a fumetti di 10 numeri (ambientata nella continuità di “New Adventures”).

Nel 2001 il personaggio appare in uno spot televisivo dal titolo “The power of cheese”. Quello spot mostra Mighty Mouse che cena tranquillamente con del formaggio in un ristorante, completamente indifferente a una scena di caos e terrore che si sta svolgendo visibilmente sulla strada all’esterno. Lo spot è stato poi rimosso in seguito agli attacchi dell’11 settembre.

Fino al 2019, i diritti di Mighty Mouse sono stati divisi a seguito della scissione aziendale del 2006 di Viacom (l’ex proprietario del franchise Terrytoons) in due società separate. CBS Operations (un’unità della CBS Corporation) detiene i diritti accessori e i marchi del personaggio, mentre Paramount Home Entertainment/CBS Home Entertainment detiene i diritti home video. È stata annunciata la prima uscita ufficiale del materiale di Mighty Mouse e quella che ora è CBS Media Ventures ha i diritti di syndication televisiva (i cortometraggi sono attualmente fuori circolazione). Il 4 dicembre 2019, CBS Corporation e Viacom si sono riunite in un’unica entità, ViacomCBS (ora Paramount Global), riunendo ufficialmente i diritti di Mighty Mouse sotto la stessa società.

Nel 2017, in occasione del suo 75° anniversario Super Mouse è tornato con una serie a fumetti di 5 numeri pubblicata da Dynamite Entertainment.