Mila Kunis reciterà nel film “Luckiest Girl Alive” di Netflix

Trovata la protagonista dell’adattamento cinematografico di Luckiest Girl Alive. Il sito Deadline riporta che Mila Kunis ha firmato con Netflix per recitare nel film tratto dal romanzo bestseller di Jessica Knoll.

La storia è incentrata su Ani FaNelli, una newyorkese dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: una posizione ambita in una rivista patinata, un guardaroba killer e un matrimonio da sogno a Nantucket all’orizzonte. Ma quando il regista di documentari crime la invita a raccontare la sua parte dell’incidente scioccante che ha avuto luogo quando era un’adolescente alla prestigiosa Bradley School, Ani è costretta ad affrontare un’oscura verità che minaccia di svelare la sua vita meticolosamente costruita.

La sinossi ufficiale del romanzo:

LA SUA VITA PERFETTA È UNA BUGIA PERFETTA. Da adolescente alla prestigiosa Bradley School, Ani FaNelli ha subito un’umiliazione pubblica e scioccante che l’ha lasciata alla disperata ricerca di reinventarsi. Ora, con un lavoro affascinante, un guardaroba costoso e un bel fidanzato di sangue blu, è così vicina a vivere la vita perfetta per cui ha lavorato così duramente. Ma Ani ha un segreto. C’è qualcos’altro sepolto nel suo passato che ancora la perseguita, qualcosa di privato e doloroso che minaccia di affiorare in superficie e distruggere tutto. Con una voce singolare e colpi di scena che non vedrai arrivare, Luckiest Girl Alive esplora la pressione insopportabile che tante donne provano per avere tutto, e introduce un’eroina i cui spigoli vivi e l’ambizione spietata hanno protetto una verità scandalosa e un cuore più grande di quanto appaia all’inizio. La domanda rimane: rompere il suo silenzio distruggerà tutto ciò per cui ha lavorato o, finalmente, libererà Ani?

Luckiest Girl Alive sarà diretto da Mike Barker che ha diretto episodi di The Handmaid’s Tale e Fargo oltre al dramma storico Uccidere il re con Tim Roth, la commedia romantica Le seduttrici con Helen Hunt e il thriller Shattered – Gioco mortale con Pierce Brosnan. Barker dirige da una sceneggiatura della stessa Knoll.

Bruna Papandrea e Jeanne Snow produrranno per Made Up Stories, con Erik Feig e Lucy Kitada per Picturestart e Mila Kunis per la sua Orchard Farm Productions. Knoll, Lisa Sterbakov, Shayne Fiske Goldner e Steve Hutensky saranno i produttori esecutivi.