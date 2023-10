Stasera in tv: “Millennium – Quello che non uccide” su Rai 4

Millennium – Quello che non uccide (The Girl in the Spider’s Web), su Rai 4 la trasposizione cinematografica del quarto capitolo della saga di Stieg Larsson con una nuova Lisbeth Salander interpretata da Claire Foy, la Elisabetta II della serie tv Netflix The Crown.

Quello che non uccide – Cast e doppiatori

Claire Foy: Lisbeth Salander

Sverrir Gudnason: Mikael Blomkvist

Lakeith Stanfield: Edwin Neeham

Sylvia Hoeks: Camilla Salander

Stephen Merchant: Frans Balder

Vicky Krieps: Erika Berger

Claes Bang: Jan Holster

Synnøve Macody Lund: Gabriella Grane

Cameron Britton: Plague

Andreja Pejić: Maria

Mikael Persbrandt: Alexander Zalachenko

Christopher Convery: August Balder

Volker Bruch: Peter Holgren

Beau Gadsdon: Lisbeth da bambina

Carlotta von Falkenhayn: Camilla da bambina

Doppiatori italiani

Elena Perino: Lisbeth Salander

Daniele Raffaeli: Mikael Blomkvist

David Chevalier: Edwin Neeham

Claudia Catani: Camilla Salander

Roberto Gammino: Frans Balder

Paola Majano: Erika Berger

Pino Insegno: Jan Holster

Chiara Colizzi: Gabriella Grane

Paolo Vivio: Plague

Francesca Manicone: Maria

Simone Mori: Alexander Zalachenko

Marco Vivio: Peter Holgren

Quello che non uccide – Trama e trailer

Segnata per sempre dagli orribili e imperdonabili peccati di suo padre, l’hacker informatica asociale e tecnologicamente brillante, Lisbeth Salander (Claire Foy), si ritrova a liberare Stoccolma dai sadici che odiano le donne. Sono passati tre anni silenziosi dall’ultima volta che ha visto il suo vecchio amico giornalista, Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason), dopo gli eventi di Millennium – Uomini che odiano le donne, e ora Lisbeth è con le spalle al muro, braccata come una preda per aver trafugato il Project FireFall: un potente strumento pensato per gli americani, sviluppato per violare e controllare la maggior parte dei sistemi di difesa online. Ora, mentre la NSA, il servizio di sicurezza svedese e i micidiali russi sono sulle sue tracce, l’orribile passato di Lisbeth torna a perseguitarla, e nessuno al mondo è al sicuro se questa tecnologia all’avanguardia dovesse cadere nelle mani sbagliate.

Curiosità sul film

Stieg Larsson aveva programmato di scrivere dieci libri su Lizbeth Salander e Mikael Blomkvist, e gli appunti sono in possesso della sua compagna, Eva Gabrielson. Tuttavia, poiché non erano sposati, suo padre e suo fratello hanno ereditato i diritti sul suo patrimonio letterario alla sua morte, e le due parti non sono sono mai venute a patti sulla direzione della serie. La famiglia ha quindi assunto un altro scrittore per creare nuove storie. Questo film è basato sul romanzo omonimo, il quarto libro della serie e il primo a non essere scritto da Stieg Larsson poiché morì prima di poter scrivere altri capitoli.

Il film, sequel del film di David Fincher del 2011: “Millennium – Uomini che odiano le donne”, è basato sul romanzo “Quello che non uccide” di David Lagercrantz e sui suoi due sequel: “L’uomo che inseguiva la sua ombra” e “La ragazza che doveva morire”. Questa nuova trilogia di Lagercrantz continua la serie “Millenium” creata dallo scrittore Stieg Larsson, scomparso nel 2004. Da notare che il film di Fede Alvarez non è un reboot della saga, né il sequel diretto del lungometraggio di David Fincher uscito nel 2011.

“Millennium – Quello che non uccide”, tratto dall’omonimo bestseller di David Lagercrantz, è stato scritto dal regista Fede Alvarez con Steven Knight & Jay Basu, con Scott Rudin, Amy Pascal ed Elizabeth Cantillon a bordo in qualità di produttori.

Nel novembre 2015 è stato annunciato che David Fincher, Daniel Craig e Rooney Mara non sarebbero tornati per questo film. Mara e Craig ne furono particolarmente turbati poiché erano completamente impegnati in un sequel, ma a causa della delusione al botteghino del loro film, i sequel pianificati non furono mai realizzati.

Per questo film, il famigerato tatuaggio del drago sulla schiena di Lisbeth era basato sui draghi mitologici norvegesi e scandinavi.

Il regista ha voluto girare la maggior parte delle sceen di stunt sul set, senza ricorrere ad effetti visivi o sfondi verdi. Per uno stunt in un’auto in mezzo alla neve, la squadra ha utilizzato un “top rider”, ovvero un’auto perfettamente funzionante in cui il conducente è seduto sul tetto e l’attore al volante finge di guidare.

Claire Foy aveva letto la serie Millennium anni prima di apparire in questo film e ha colto al volo l’opportunità di interpretare la protagonista della serie.

Dato che la storia è ambientata a Stoccolma, Claire Foy ha adottato un accento svedese per il film con l’aiuto del coach linguistico William Conacher, che l’aveva già aiutata a creare il suo accento “reale” per The Crown (2016).

Proprio come il resto dei film basati sulla serie di libri, anche questo è stato girato a Stoccolma, in Svezia, poiché secondo il regista Fede Álvarez la location era una parte cruciale della storia e della produzione.

In linea con le linee generali che questo condivide con il primo film, Lisbeth ha una dipendenza dal cibo spazzatura e dalla soda, come dimostrano le lattine di Coca Cola e le scatole Happy Meal di McDonald’s che ingombrano il suo nascondiglio. Più avanti nel film, la si può vedere mentre mastica un hamburger Big Mac della famosa catena. La ragazza con il tatuaggio del drago (2011) presentava notoriamente questo esatto posizionamento del prodotto.

Il gusto di Lisbeth Salander per il cibo spazzatura è preso dai romanzi, ma nei romanzi lei ha sempre mangiato solo pizza surgelata, era tutto ciò che mangiava quando era a casa. McDonald non era nei romanzi originali perché non c’era un McDonald’s in Svezia nel periodo in cui questi libri erano ambientati, tra la metà e la fine degli anni ’70. Secondo la serie scritta da Stieg Larsson, Salander non mangia mai cibo di McDonald’s né beve Coca-Cola. Lisbeth Salander mangiava pochissimo, beveva caffè/alcolici piuttosto che bibite.

Anche se Fede Alvarez ammette che di solito non si preoccupa dell’aspetto dei suoi personaggi, l’aspetto di Lisbeth Salander è stato fondamentale nel film, soprattutto il suo tatuaggio.

Il budget del film è di soli 43 milioni di dollari, in netto contrasto con il budget del remake Millennium – Uomini che odiano le donne (2011), che era di 90 milioni di dollari e ha incassato 230 milioni di dollari. Uno dei motivi citati per la delusione finanziaria di quest’ultimo film è stato il budget eccessivo, che è ciò che ha portato alla riduzione del budget per questo film. Con un budget di produzione inferiore, purtroppo anche questo film è risultato un flop, incassando solo 35 milioni di dollari al botteghino. A causa del fallimento finanziario del film, Sony ha annullato la prevista uscita in 4K UHD e ha invece distribuito il film su Blu-ray standard.

I costumisti hanno donato a Sylvia Hoeks un guardaroba di abiti luminosi, per farla risaltare sullo sfondo grigio e innevato della Svezia, e anche come riferimento simbolico al sangue.

La famigerata scena in cui la motocicletta di Lisbeth corre attraverso un lago ghiacciato è stata creata in CGI. La moto è stata guidata su una rampa mentre l’acqua ghiacciata che la circondava è stata modificata digitalmente.

I parrucchieri hanno intenzionalmente modellato i capelli di Lisbeth in modo che sembrassero frastagliati e irregolari, per implicare che il personaggio in realtà si taglia i capelli da solo.

Prima che Claire Foy fosse assegnata al film, Natalie Portman e Scarlett Johansson, originariamente considerate per il ruolo principale nel film precedente, erano ancora una volta in trattative per interpretare Lisbeth Salander in questo sequel. La Sony ha preso in considerazione anche Felicity Jones e Alicia Vikander per il ruolo principale.

Primo progetto diretto da Fede Álvarez a non essere un film horror.

È stata un’idea di Claire Foy che ciascuno dei suoi piercing fosse diverso l’uno dall’altro per dimostrare che li ha ottenuti in momenti diversi della sua vita. Questa volta erano piercing finti.

Il regista ammette di essere un ammiratore di Claire Foy da quando l’ha vista nella serie The Crown (2016).

Al minuto 19:40 del film Lisbeth Salander indossa una maglietta con la frase “Gimme head till I’m dead”. Nel film “La rivincita dei nerds” il personaggio Booger indossa una maglietta con la stessa frase.

La tuta da moto di Lisbeth Salander è ispirata alla tuta indossata da Uma Thurman in “Kill Bill”.

Sebbene nessuno dei tatuaggi che Claire Foy sfoggia nel film nei panni di Lisbeth Salander sia reale, l’apparizione nel film ha ispirato l’attrice a farsi alcuni veri tatuaggi.

La tavolozza dei colori del film è nera (oscurità), rossa (sangue) e bianca (luce e neve). A differenza di Claire Foy, che è nera dalla testa ai piedi, Sylvia Hoeks porta i capelli di un colore biondo chiarissimo, quasi albino. L’attrice ha anche schiarito il più possibile le sopracciglia.

Fede Álvarez voleva scegliere un’attrice che fosse controintuitiva, ed era ansioso di scegliere Claire Foy in modo che potesse recitare “contro” il tipo di personaggio.

I titoli di testa in CGI con una figura umana intrappolata da cavi e cablaggi sono un riferimento ad un ragno che intrappola la sua preda in una rete, in riferimento al titolo originale del film (The Girl in the Spider’s Web). I titoli di coda sono invece un riferimento al primo film (The Girl with the Dragon Tattoo).

L’auto della polizia sotto copertura ha la targa “MKQ 991”. In Svezia, la lettera “Q” non viene utilizzata sulle targhe poiché viene facilmente confusa con la lettera “O”.

Le riprese principali sono iniziate nel gennaio 2018 a Berlino e si sono concluse nell’aprile 2018 a Stoccolma.

In una delle scene si può vedere un adesivo della squadra di calcio uruguaiana “Peñarol”. Fede Álvarez è un noto tifoso di questa squadra.

Fede Alvarez ha riunito il direttore della fotografia Pedro Luque Briozzo, il costumista Carlos Rosario e il compositore Roque Baños con il quale aveva precedentemente collaborato ai suoi due film precedenti, il remake La Casa aka Evil Dead (2013) e Man in the Dark aka Don’t Breathe (2016).

Claire Foy è stata incaricata di guardare i film di Al Pacino e Marlon Brando per prepararsi al suo ruolo.

Millennium – Quello che non uccide è stato presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 24 ottobre 2018.

Sebbene la saga “Millenium” sia cruda e cupa, il costumista Carlos Rosario ha disegnato una Lisbeth più accessibile.

La scena ambientata nella sede centrale della rivista Millennium è ambientata in una delle Kungsgatan Towers (torre del re) potenziata digitalmente e locata a Stoccolma. Le torri concepite e costruite un secolo fa sono considerate i primi grattacieli d’Europa nonostante siano alte solo 60 metri. Non dispongono di ascensore esterno.

La scena finale in cui la berlina Maserati di Camilla si schianta e si ribalta nella foresta è stata creata con un’auto automatica a guida autonoma, in modo che potesse guidare il più velocemente possibile senza correre il rischio di danneggiare uno stuntman.

La trama principale ha molte somiglianze con Codice Mercury, film del 1998 con protagonista Bruce Willis: entrambi i film riguardano computer e alta tecnologia, un programma segreto di difesa, un ragazzo con capacità mentali speciali, un assassino professionista che tenta più volte di uccidere il protagonista, un agente del governo che cerca di salvare il ragazzo e un agente del governo corrotto che cerca di mantenere attivo il programma.

Molte scene sono diverse dal libro: originariamente le sorelle Salander non si incontrano mai faccia a faccia, non c’è un’esplosione, ne4ssuno viene appeso per i piedi, non c’è la corsa in moto su un lago ghiacciato e infine non c’è l’ail dispositivo di apirazione in gomma nera.

Sylvia Hoeks interpreta la sorella gemella fraterna di Lisbeth, Camilla Salander, un personaggio che non è apparso nei capitoli precedenti della saga Millennium, nei film o nei romanzi, poiché non è apparsa fino a “Quello che non uccide”, il primo romanzo non scritto da Stieg Larsson . Larsson, tuttavia, si riferisce al suo personaggio nei suoi romanzi originali poiché aveva pianificato di farla apparire in una puntata futura pianificata prima della sua morte. L’attrice olandese, scoperta dal grande pubblico in Blade Runner 2049, ha quindi potuto lasciarsi guidare dalla sua fantasia sul set.

I numeri di codice rivelati dal ragazzo sono: 13, 23, 31, 115.751 e 1.943.629. La natura di questi numeri suggerita dai primi tre valori ha un riscontro reale: sono tutti numeri primi (numeri che possono essere divisi solo per se stessi e per 1).

Molte scene del film mostrano simbolismo, la prima volta che vediamo Lisbeth Salander, è di fronte a una statua di un angelo oscuro e sembra che le ali della statua siano le sue ali poiché è lì per proteggere la moglie dell’uomo d’affari e vendicare le due ragazze che ha picchiato. Quando Lisbeth viene ferita da un proiettile alla schiena, sembra che il drago che ha nella schiena sia ferito; quando Lisbeth si libera dalla tuta sottovuoto, ne esce come una farfalla che esce dal bozzolo, e Camilla Salander, l’antagonista del film usa prevalentemente un vestito rosso che ricorda la regina rossa, la cattiva di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Basandosi sulla configurazione delle luci posteriori, Lisbeth guida un ultimo modello di motocicletta Ducati Monster, mentre sua sorella è accompagnata da un primo modello di berlina Maserati Quattroporte, entrambi i veicoli di lusso. L’auto dal costo inferiore è stata scelta a causa di vincoli di budget poiché è stata successivamente ammortizzata in un incidente impressionante.

Millennium – Il franchise

“Millennium” è una serie di romanzi polizieschi dello scrittore e giornalista svedese Stieg Larsson. Sono stati tutti pubblicati postumi e sono apparsi per la prima volta in Svezia tra il 2005 e il 2007 presso l’editore Norstedts Förlag. In Italia sono stati pubblicati per la prima volta dall’editore Marsilio nel 2007.

I romanzi della serie sono:

Uomini che odiano le donne (Män som hatar kvinnor, 2005)

La ragazza che giocava con il fuoco (Flickan som lekte med elden, 2006)

La regina dei castelli di carta (Luftslottet som sprängdes, 2007).

Successivamente alla morte di Larsson, il giornalista e scrittore svedese David Lagercrantz ha scritto altri tre romanzi riprendendo gli stessi personaggi della trilogia originale:

Quello che non uccide (Det som inte dödar oss, 2015)

L’uomo che inseguiva la sua ombra (Mannen som sökte sin skugga, 2017)

La ragazza che doveva morire (Hon som måste dö, 2019).

I primi tre romanzi sono stati tradotti e pubblicati in oltre trenta Paesi e in Europa hanno venduto oltre 8 milioni di copie fino al 2008, di cui 2,7 milioni nella sola Svezia, più di un quarto degli abitanti del paese scandinavo, e 1,5 milioni nella sola Francia, primo paese a pubblicare la trilogia presso l’editore Actes Sud. Fino al 2021, la sola trilogia di Larsson ha venduto 100 milioni di copie in tutto il mondo ed è stata tradotta in oltre 40 lingue.

Nel 2013 viene pubblicato il primo volume di una riduzione a fumetti ad opera dell’autore belga Sylvain Runberg su disegni dello spagnolo Jose Homs, tradotto anche in lingua italiana e pubblicato da Rizzoli Lizard e Editoriale Cosmo. Il secondo volume viene poi pubblicato da Editoriale Cosmo nel 2014 sempre su testi di Sylvain Runberg, ma su disegni dello spagnolo Manolo Carot, mentre il terzo e ultimo volume dell’allora trilogia viene pubblicato l’anno seguente su testi di Runberg e disegni di Homs e Carot.

Sylvain Runberg, Jose Homs, Millennium Volume 1: Uomini che odiano le donne, Milano, Rizzoli Lizard, 2013

Sylvain Runberg, Jose Homs, Millennium Volume 1: Uomini che odiano le donne, Reggio Emilia, Editoriale Cosmo, 2013

Sylvain Runberg, Manolo Carot, Millennium Volume 2: La ragazza che giocava con il fuoco, Reggio Emilia, Editoriale Cosmo, 2014

Sylvain Runberg, Jose Homs, Manolo Carot, Millennium Volume 3: La regina dei castelli di carta, Reggio Emilia, Editoriale Cosmo, 2015

La televisione svedese SVT e la compagnia di produzione Yellow Bird hanno acquisito i diritti per una serie televisiva tratta dai primi tre romanzi della serie “Millennium”, oltre che per produrre un film per il grande schermo ispirato al primo episodio della serie, “Uomini che odiano le donne”. Il progetto cinematografico è stato affidato al regista danese Niels Arden Oplev con l’interpretazione di Michael Nyqvist per il ruolo di Mikael Blomkvist e Noomi Rapace per quello di Lisbeth Salander. Il film è uscito nelle sale ne 2009 e successivamente sono usciti per il grande schermo anche le trasposizioni di “La ragazza che giocava con il fuoco” e “La regina dei castelli di carta”. I tre film sono poi divenuti una miniserie televisiva in 6 episodi, con circa 110 minuti totali di scene aggiuntive.

Considerato il grande successo della serie, il cinema statunitense ha successivamente creato un nuovo adattamento per il grande schermo del primo episodio, intitolato “Millennium – Uomini che odiano le donne” (The Girl with the Dragon Tattoo), diretto dal regista David Fincher, interpretato dagli attori Daniel Craig e Rooney Mara e uscito nelle sale italiane nel 2012. Il secondo film statunitense, “Quello che non uccide” (The Girl in the Spider’s Web), prodotto dalla Sony, è tratto dal quarto romanzo della serie. Mikael Blomkvist è interpretato dall’attore svedese Sverrir Gudnason e Lisbeth Salander dall’attrice britannica Claire Foy.

Uomini che odiano le donne (Män som hatar kvinnor), regia di Niels Arden Oplev (Svezia, Danimarca) (2009)

La ragazza che giocava con il fuoco (Flickan som lekte med elden), regia di Daniel Alfredson (Svezia, Danimarca) (2009)

La regina dei castelli di carta (Luftslottet som sprängdes), regia di Daniel Alfredson (Svezia, Danimarca, Germania) (2009)

Millennium – Uomini che odiano le donne (The Girl with the Dragon Tattoo), regia di David Fincher (USA, UK, Svezia, Germania) (2011)

Millennium – Quello che non uccide (The Girl in the Spider’s Web), regia di Fede Álvarez (USA, UK, Svezia, Germania, Canada) (2018)

Quello che non uccide – La colonna sonora

Le musiche origjnali del film sono del compositore spagnolo Roque Banos (L’uomo senza sonno, Fragile – A Ghost Story, Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, Risorto, L’uomo sul treno – The Commuter). Banos è alla terza collaborazione con il regista Fede Alvarez dopo aver musicato il remake La Casa (Evil Dead) e il thriller Man in the Dark (Don’t Breathe).

I suoni disturbati di computer e fax sono stati incorporati nella colonna sonora per riflettere i temi dell’hacking e della programmazione informatica legati alla serie.

La colonna sonora include i brani: Liebestraume Nr. 3 As-Dur Op. 62 (Franz Liszt) eseguita da Dubravka Tomsic; Jewels di Farveblind; Theta di Enemigo; Virga di Adam Beyer & Ida Engberg; Hideous (SeamlessR & Shaun Law Remix) di Black Sun Empire & Noisia.

1. Prologue – Lisbeth’s Childhood (5:08)

2. Main Title – The Birth of a Dragon (1:36)

3. Lisbeth’s Lair (1:52)

4. You Have a Sister (3:11)

5. NSA Attack (3:16)

6. Lisbeth Tries Firefall (1:22)

7. Nightmare / Home Invasion (3:08)

8. Motorcycle Chase (3:09)

9. Elevators Meeting (2:56)

10. Balder’s Apartment (3:10)

11. Tattoo Looking Glass (3:35)

12. Balder Shot (3:34)

13. Chasing August (2:17)

14. Drawbridge Encounter (4:04)

15. Firefall Answer (2:23)

16. Airport Needham Free (5:55)

17. Lisbeth Goes In (2:07)

18. Invading Family Home (2:59)

19. Masks Fight (3:23)

20. Vacuum Bag (3:03)

21. Remote Fire (5:09)

22. You Can’t Blame Me (4:33)

23. Burning the Past (2:06)

24. Lisbeth’s Theme (Fede Alvarez Plays) (1:49)

25. Camilla’s Theme (Roque Baños Plays) (1:59)

26. Wounded Tattoo (Bonus Track) (3:01)

27. Lisbeth Drugged (Bonus Track) (2:05)

28. August & Lisbeth Plays Chess (Bonus Track) (2:34)

29. Family Home (Bonus Track) (1:58)

La colonna sonora di “Millennium – Quello che non uccide” è disponibile su Amazon.