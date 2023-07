Stasera in tv: “Miracolo a Città del Capo” su Canale 5

Miracolo a Città del Capo, su Canale 5 una storia vera che racconta come il cardiochirurgo Christiaan Barnard nel 1967 eseguì il primo trapianto di cuore al mondo su un essere umano in Sudafrica.

Miracolo a Città del Capo – Cast e personaggi

Sonja Gerhardt: Dr. Lisa Scheel

Alexander Scheer: Dr. Christiaan Barnard

Clara Wolfram: Dottoressa McCarthy

Fritz Karl: Prof. Kohlfeldt

Loyiso Macdonald: Hamilton Naki

Thimo Meitner: Rupert von Aigner

Arnd Klawitter Arnd Klawitter

Raphael Keric: Niekerk

Peter Miklusz: Moderatore / Reporter

Johannes Krimmel: Van der Straaten

Marlen Ulonska: Ann Washkansky

Michaela Winterstein: Karin Scheel

Damian Thüne: Martinek

Miracolo a Città del Capo – Trama e trailer

Nel 1967 è stato eseguito in Sudafrica il primo trapianto di cuore umano al mondo. Un’operazione che che ha rivoluzionato non solo il mondo medico. Ispirata da questa storia vera, Sonja Gerhardt interpreta Lisa Scheel, una dottoressa in erba di Francoforte che sta lavorando sodo per affermarsi come una delle prime donne nella chirurgia dominata dagli uomini. Tuttavia, il Prof. Kohlfeld (Fritz Karl) preferisce un candidato maschio. Profondamente ferita, Lisa segue il suo piano e si reca a Città del Capo per vedere il rivale di Kohlfeld, il Dr. Barnard (Alexander Scheer), che sta anche lavorando febbrilmente al primo trapianto di cuore. Dopo una dura lotta, Lisa diventa un membro dell’équipe chirurgica di Barnard e sperimenta da vicino il regime di ingiustizia dell’apartheid. Insieme a Hamilton Naki (Loyiso MacDonald), che può prendere parte all’operazione solo in segreto a causa del colore della sua pelle, Lisa contribuisce in modo significativo al fatto che il primo trapianto di cuore diventi una svolta in medicina.

Curiosità sul film

Franziska Buch (nata a Stoccarda nel 1960) si è diplomata all’HFF di Monaco. Ha realizzato numerosi film per il cinema e la televisione, alcuni dei quali hanno vinto premi, tra cui Emil and the Detectives (2001), Bibi Blocksberg (2004), Käthe Kruse (2014) e Yoko – Uno yeti per amico (2012).

La sceneggiatura del film è di Chris Silber (Sam – Una vita da sassone).

Le musiche originali del film sono della compositrice Martina Eisenreich (Un’estate in Toscana, Un’estate in Andalusia, Now or never).

La storia vera

Il lavoro pionieristico del chirurgo sudafricano Christiaan Barnard nel 1967 venne attuato sul paziente Louis Washkansky, che veniva dalla Lituania. Dopo la morte cerebrale di una donna di 25 anni, ha ricevuto un nuovo cuore da Barnard al Groote Schuur Hospital di Città del Capo. Medico e paziente sono entrambi sono diventati famosi in tutto il mondo. La fama però è durata poco meno di tre settimane per il fruttivendolo 54enne; è morto di polmonite a seguito dell’operazione.

Con l’operazione a Città del Capo, il carismatico cardiochirurgo ha scritto la storia della medicina ed è diventato una star mondiale. A differenza del sudafricano Hamilton Naki. Ha lavorato come giardiniere e assistente di laboratorio per i trapianti nel laboratorio degli animali della clinica e si dice che abbia svolto un ruolo chiave nello sviluppo della tecnica chirurgica, rimasta segreta per anni a causa dell’apartheid che prevaleva. È ancora controverso se fosse effettivamente presente all’operazione del 3 dicembre. Poco prima della sua morte, Barnard Hamilton ha riconosciuto il ruolo fondamentale di Naki nella ricerca sulla medicina dei trapianti. L’Università di Città del Capo gli ha conferito un dottorato honoris causa nel 2002.

Interviste al cast

Il film combina eventi reali con dibattiti attuali su uguaglianza, razzismo e umanità. L’attrice Sonja Gerhardt che interpreta la Dr. Lisa Scheel spiega per quali diritti le donne devono lottare ancora oggi.

Credo che le donne e gli uomini debbano essere ritenuti responsabili. Serve più riflessione. Le donne sono diverse dagli uomini, ma non più deboli. Se si presta maggiore attenzione l’uno all’altro, allora potremmo ottenere molto di più insieme. L’oppressione delle donne ci viene resa molto chiara in Iran in questo momento! Riguarda l’uguaglianza, la libertà di prendere le proprie decisioni, di condurre una vita autodeterminata! Il corpo della donna è in grado di dare alla luce bambini. Questa è un’incredibile quantità di potere che una donna single deve spendere per dare a qualcuno una nuova vita. Dovremmo trattare le donne con riverenza e ammirazione invece di opprimerle! Alle donne dovrebbe essere permesso di essere ciò che sono senza essere immediatamente giudicate e condannate. Molte donne si sminuiscono, non vedono il proprio valore, che fondamentalmente inizia con l’educazione dei genitori. Abbiamo incorporato le regole di come una donna dovrebbe comportarsi o apparire nel nostro subconscio. Sia le donne che gli uomini dovrebbero lavorare su questo. Alla fine, ogni essere umano, donna o uomo, indipendentemente dal colore della pelle, dovrebbe avere gli stessi diritti.

Alexander Scheer che interpreta il Dr. Christiaan Barnard parla del chirurgo e della sua abitudine a infrangere le regole: lascia segretamente che il giardiniere di colore della clinica Hamilton esegua operazioni chirurgiche e impianta un cuore di un donatore nero in un paziente bianco, contro le istruzioni della direzione della clinica.

Innanzitutto, Christiaan Barnard è un medico in tutto e per tutto. Salvare vite umane e mantenere la salute dei suoi pazienti sono la sua massima priorità. All’età di quattro anni, suo fratello maggiore morì per un difetto cardiaco congenito. Il padre, pastore protestante, predica per la parte più povera ed esclusivamente nera del piccolo paese. Ha appena 40 anni, dopo essersi fatto strada con enorme diligenza fino a diventare medico senior in cardiochirurgia presso l’ospedale Groote Schuur e direttore del dipartimento di ricerca chirurgica, è pienamente impegnato sul cuore umano. I suoi successi pionieristici in questo campo possono anche essere attribuiti alla sua ambizione. La segregazione razziale non è un ostacolo per lui, il colore della pelle non deve avere un ruolo nel salvare vite umane. È felice di includere il talentuoso Hamilton Naki nella sua squadra, ma accetta che il suo contributo debba essere tenuto segreto. Come per tutti i buoni ruoli, il personaggio qui è molto complesso.

Scheer parla anche della sua esperienza in Sudafrica, che si è lasciato alle spalle la segregazione razziale solo nel 1994.

Ho ricordi molto vividi di Città del Capo, piena di colore, ritmo e ospitalità. Eppure senti la spaccatura, la conquista coloniale. Ho dovuto pensare alla gentrificazione di Berlino, nonostante le differenze. Il divario tra ricchi e poveri qui è più netto che in altre metropoli, come quello tra bianchi e neri. Tuttavia, un’esperienza mi ha reso ottimista: due bambini stavano giocando a Scarborough Beach, lanciando un frisbee avanti e indietro e ridendo come se non ci fosse un domani. Uno era nero, l’altro bianco. Non dimenticherò mai questa immagine: tutte le persone sono uguali ai loro giovani cuori…

Loyiso Macdonald che interpreta Hamilton Naki spiega in quanto sudafricano nato a metà degli anni ’80 il suo rapporto con la storia dell’apartheid.

Essendo nato verso la fine dell’era dell’apartheid, ero troppo giovane per comprendere cosa stesse accadendo intorno a me. Allo stesso tempo, ho potuto sperimentare i cambiamenti della società negli anni ’90 e fino ai giorni nostri. Abbiamo ottenuto molto come paese negli ultimi tre decenni e dobbiamo ancora affrontare sfide che devono essere superate. L’eredità dell’apartheid è segnata dalla segregazione razziale, dalla povertà e dalla corruzione. Basta guardare il comune di Langa dove abbiamo girato parti del film. È stato creato dal governo dell’apartheid e sfortunatamente è ancora pieno di povertà poiché l’attuale governo non ha ancora fatto nulla.

Fritz Karl che interpreta il Prof. Kohlfeldt spiega perché Kohlfeldt sembra disprezzare le donne o perché tratta così ingiustamente quella che è la sua migliore assistente.

Kohlfeld non disprezza le donne. La sua immagine delle donne corrisponde a quella dell’epoca. Ma soprattutto in chirurgia si credeva che le donne fossero troppo sensibili e deboli per questa professione. Era estremamente difficile per le donne entrare in lavori dominati dagli uomini. La completa uguaglianza non è stata ancora raggiunta. Per quanto ne so, i chirurghi maschi sono di gran lunga più numerosi delle donne. È sempre interessante interpretare personaggi che sono ossessionati da un’idea, che combattono per qualcosa sacrificando tutto il resto finché non si trovano per lo più a confrontarsi con la loro ignoranza.

Clara Wolfram che interpreta la Dr. McCarthy era l’attrice con meno esperienza sul set e ha raccontato come è stato passare dalla scuola di recitazione ad un set cinematografico?

“Miracolo a Città del Capo” è il mio primo ruolo in un film, quindi ovviamente all’inizio ero molto eccitata! Sono soprattutto grata ai miei due colleghi Sonja Gerhardt e Loyiso McDonald, che con la loro pluriennale esperienza professionale mi hanno sempre sostenuto con consigli e azioni e mi hanno dato molta sicurezza. A quel tempo non avevo paragoni con altri set, quindi questo lavoro è stato ovviamente una grande scuola e sono rimasta stupita. Ho osservato e portato molto con me per il futuro. Sono incredibilmente felice delle tante nuove conoscenze che ho fatto durante questa entusiasmante esperienza sul set.