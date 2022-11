Missing: trailer e anticipazioni del sequel thriller Searching 2

Dal 22 gennaio 2023 nei cinema americani arriva Missing, un sequel del mistery “Searching” del 2018 girato interamente su schermi di computer e smartphone che ha visto John Cho nei panni di un padre disposto a tutto (John Cho) per ritrovare la figlia sedicenne scomparsa. In questo sequel, diretto dagli esordienti Nick Johnson e Will Merrick, Storm Reid è una figlia che si mette in cerca della madre scomparsa durante una vacanza in Colombia con il suo nuovo fidanzato.

Missing – Trama e cast

La trama ufficiale: Dalle menti dietro “Searching” arriva “Missing”, un emozionante ottovolante che porta a domandarti quanto bene conosci le persone più vicine a te. Quando sua madre (Nia Long) scompare misteriosamente in vacanza in Colombia con il suo nuovo fidanzato, la ricerca di risposte di June (Storm Reid) è ostacolata dalla burocrazia internazionale. Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, June utilizza in modo creativo tutta la tecnologia più recente a sua disposizione per cercare di trovarla prima che sia troppo tardi. Ma mentre scava più a fondo, le sue indagini digitali sollevano più domande che risposte…e quando June svela i segreti su sua madre, scopre di non averla mai conosciuta veramente.

Il cast di “Missing” include anche Amy Landecker, Thomas Barbusca, Joaquim de Almeida, Ken Leung, Daniel Henney, Megan Suri, Tim Griffin, Tracy Vilar, Lisa Yamada, Jill Remez, Jalil Jay Lynch, Rick Chambers, Karina Noelle Castillo, Kendal Evans.

Missing – Trailer e video

Curiosità sul film