Monsters of Metal, una serie a fumetti di Opus Comics che debutterà negli Stati Uniti il 9 ottobre, ha già in sviluppo un adattamento cinematografico. Jason Howden, regista a artista di effetti visivi noto per la folle commedia d’azione Gus Akimbo con Daniel Radcliffe e autore del fumetto in questione, scriverà e dirigerà un adattamento per il grande schermo di “Monsters of Metal”.

Il film sarà un mockumentary horror descritto come “un incrocio tra Spinal Tap e Scuola di mostri, che vede un gruppo di amate icone horror unirsi per formare una band heavy metal. “Il mostro di Frankenstein (chiamato Frank) e i suoi compagni di band Medusa, Jack O’Lantern, Uomo Lupo e la Sposa hanno trascorso gli ultimi secoli rintanati nel castello di Dracula, sconosciuti al loro ospite addormentato. Ma dopo che una prova della band sfugge di mano e sveglia il temibile vampiro, il gruppo viene cacciato dal castello e costretto a mettersi in viaggio. Mentre Frank e la band si esibiscono in tournée, si ritrovano a combattere groupie impazzite, cacciatori di mostri e altre creature della cripta in un’oscura storia comica che porta la morte nel “death metal”.”

Jason Howden ha scritto la sceneggiatura del film di “Monsters of Metal” con Llexi Leon, trattasi nientemeno che del coautore di Legacy of the Beast, primo fumetto degli Iron Maiden.

Howden ha commentato la collaborazione con Leon: Lavorare con Llexi e il team è stato fantastico. Sono fanatici delle sottoculture metal e horror e non vogliono annacquarle, creando storie strabilianti per artisti musicali affermati pur rimanendo fedeli ai loro marchi. Ci dedichiamo tutti alla produzione di intrattenimento che sembri genuino per i fan più accaniti e sia un’ottima introduzione ai generi per un pubblico più ampio. Non vedo l’ora di affondarci i denti!

Llexi Leon sulla collaborazione con Howden: “Sono estremamente entusiasta di lavorare con Jason all’adattamento cinematografico di Monsters of Metal. È stato un vero spasso scrivere la serie insieme e lui, è il regista ideale per portare questo progetto sullo schermo. I fan dell’horror caotico, della dark comedy e dell’heavy metal avranno una sorpresa”.

Il fumetto “Monsters of Metal” sarà ordinabile sul sito HoVistoCose a partire dal 26/09/22.

fonte: Deadline