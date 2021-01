Moonfall: tre nuove aggiunte al cast e Michael Peña sostituisce Stanley Tucci

Moonfall, il disaster-movie fantascientifico di Roland Emmerich, ha visto un recente cambio in corsa con Michael Peña che ha sostituito Stanley Tucci e tre nuove aggiunte al cast. Il sito Deadline riporta che Tucci ha dovuto abbandonare Moonfall a causa delle restrizioni ai viaggi imposte dal governo che impediscono i voli dal Regno Unito al Canada in risposta alla pandemia di coronavirus (COVID-19).

Deadline riferisce anche che Carolina Bartczak (X-Men: Apocalisse), Stephen Bogaert (The Umbrella Academy) e Maxim Roy (Shadowhunters) si sono uniti al cast del film, che già include Patrick Wilson, Halle Berry, Donald Sutherland, Eme Ikwuakor, John Bradley e Charlie Plummer.

In “Moonfall”, una forza misteriosa fa decadere la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra e la manda in rotta di collisione con la vita come la conosciamo. Solo poche settimane prima dell’impatto, e contro ogni previsione, una squadra assemblata in fretta e furia si lancia in un’impossibile missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti quelli che amano e rischiando tutto per atterrare sulla superficie lunare e salvare il nostro pianeta dall’annientamento.

Peña reciterà in “Moonfall” nei panni di Tom Lopez, un rivenditore di auto di successo sposato con l’ex moglie di Brian Brenda (Bartczak), un personaggio descritto come “innamorato e agguerrito”. Roy reciterà nei panni di Gabriella Auclair, un capitano dell’esercito “indurito” che supporta la squadra di Brian, con Bogaert che interpreta il direttore della NASA Albert Hutchings. Emmerich dirige “Moonfall” da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Spenser Cohen e Harald Kloser. Il film al momento non ha una data di uscita ufficiale a causa dell’incertezza causata dalla pandemia globale e dalle restrizioni concernenti le produzioni cinematografiche.

Emmerich è anche produttore del film con la sua Centropolis Entertainment in partnership con Harald Kloser per Street Entertainment. I produttori esecutivi sono Dennis Wang, James Wang, J.P. Pettinato, Marco Shepherd, Ute Emmerich, Carsten Lorenz, Stuart Ford e Karl Spoerri e Viviana Vezzani di SPG3 Entertainment. Michael Peña dopo il ruolo di Mr. Roarke nel terribile remake thriller Fantasy Island e “Kiki” nella serie tv Narcos: Messico reciterà nel film live-action di Tom & Jerry che uscirà nelle sale cinematografiche e in simultanea su HBO Max il 26 febbraio.