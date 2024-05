Morgan Spurlock: 10 documentari per ricordare il regista di “Super Size Me” morto a 53 anni

Il candidato all’Oscar Morgan Spurlock, regista del documentario Super Size Me, è morto dopo una battaglia privata contro il cancro. Aveva 53 anni.

Spurlock “è morto pacificamente a New York circondato da familiari e amici”, secondo una dichiarazione della famiglia che ha confermato come causa della morte complicazioni del cancro. Secondo Deadline Spurlock era stato sottoposto a un trattamento chemioterapico all’inizio di quest’anno.

“È stato un giorno triste, quando abbiamo salutato mio fratello Morgan”, ha detto Craig Spurlock, uno dei fratelli maggiori del regista. Hanno collaborato a diversi progetti, tra cui Morgan Spurlock Inside Man e 7 Deadly Sins. “Morgan ha dato tantissimo attraverso la sua arte, le sue idee e la sua generosità. Il mondo ha perso un vero genio creativo e un uomo speciale. Sono così orgoglioso di aver lavorato insieme a lui”.

Morgan Spurlock – filmografia

Morgan Spurlock era uno scrittore, regista, produttore, pluripremiato e nominato all’Oscar, nonché presidente e fondatore dello studio di produzioneì con sede a New York Warrior Poets. Il suo primo film, “Super Size Me”, è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2004, vincendo il premio come Miglior Regia. Il film ha vinto il premio inaugurale della Writers Guild of America per la migliore sceneggiatura di un documentario e ha ottenuto una nomination all’Oscar per il miglior documentario. Da allora ha diretto e prodotto film pluripremiati, serie digitali e programmi televisivi, tra cui “Come ti vendo un film” e “Che fine ha fatto Osama Bin Laden?”. Crediti recenti includono il candidato all’Oscar “The Eagle Huntress” e la serie vincitrice del premio IDA della CNN “Morgan Spurlock: Inside Man” e “Super Size Me 2: Holy Chicken!” che ha avuto la sua première mondiale al Toronto International Film Festival.

Altri film realizzati sotto il marchio Warrior Poets includono il documentario iconico “No man’s Land”, “RATS”, selezionato al Toronto International Film Festival sezione Midnight Madness, “One Direction: This Is Us” di Sony Pictures e “Freakonomics” di Magnolia Pictures. I progetti televisivi e digitali includono la pluripremiata serie FX “30 Days”, “7 Deadly Sins” di Showtime, “The Dotted Line” di ESPN, nominata agli Emmy e Writer’s Guild, “The Simpsons 20th Anniversary Special – In 3-D! On Ice!”, “A Day in the Life” di Hulu selezione ufficiale “Mansome” di Yahoo “Vegas Baby” di AFI Docs.

1. Super Size Me (2004)

Super Size Me diretto e interpretato da Morgan Spurlock segue un periodo di 30 giorni dal 1° febbraio al 2 marzo 2003, durante il quale afferma di consumare solo cibo di McDonald’s. Il film documenta il drastico cambiamento nella salute e nel benessere fisico e psicologico di Spurlock. Esplora anche l’influenza aziendale dell’industria del fast food, compreso il modo in cui incoraggia una cattiva alimentazione a proprio vantaggio. Spurlock, 33 anni, era in salute e in perfetta forma fisica, a detta di tutti i medici di diverse branche che l’avevano visitato all’inizio: prima dell’esperimento infatti Morgan misurava 188 centimetri di altezza per 84 kg. Dopo 30 giorni ha guadagnato 11 chili, ossia un incremento della massa corporea del 13%. Durante l’esperimento ha anche provato improvvisi e repentini cambi di umore oltre a disfunzioni sessuali certificate dalla sua compagna. Infine, ha manifestato forte stanchezza che gli rendeva difficile persino salire le scale all’interno della sua abitazione.. Il film ha vinto il Sundance ed è stato candidato all’Oscar come miglior documentario nel 2005.

2. Che fine ha fatto Osama Bin Laden? (2008)

Il documentario ideato da Adam Dell e co-sceneggiato, prodotto, diretto e interpretato da Morgan Spurlock mostra quest’ultimo che visita vari paesi associati o influenzati da bin Laden. Il film contiene brevi interviste con molte persone su Bin Laden e il fondamentalismo islamico, e sugli Stati Uniti e la loro guerra al terrorismo. Presumibilmente, Spurlock cerca Bin Laden e chiede persino alle persone a caso per strada dove si trova. Il film è intervallato da immagini della moglie di Spurlock nelle ultime fasi della gravidanza. Gran parte del commento di Spurlock si basa sulle preoccupazioni del diventare padre. Spurlock visita Marocco, Egitto, Arabia Saudita, Giordania, Israele, Afghanistan e Pakistan. In Afghanistan, sorvegliato da circa 21 soldati dell’esercito afghano, visita Tora Bora. Viene mostrato un funzionario del governo locale che vuole trasformarlo in un parco divertimenti. Spurlock viene anche mostrato con una pattuglia dell’esercito americano come giornalista ufficiale e mentre esita ad entrare nell’area del Pakistan vicino al confine afghano, dove si trova in quel momento bin Laden, zona interdetta agli stranieri. Alla fine decide di non andarci, sostenendo che non vale la pena rischiare. Spurlock ipotizza che bin Laden si nasconda probabilmente nelle terre tribali vicino a Peshawar, in Pakistan. Tre anni dopo bin Laden viene ritrovato a 200 chilometri di distanza, ad Abbottabad. Nel 2017 la CIA ha rivelato che lo stesso Osama bin Laden aveva una copia del film di Spurlock su dischi rigidi, recuperata nel suo nascondiglio in Pakistan.

3. Freakonomics – Le divertenti verità sulla crisi (2010)

Freakonomics – The Movie è basato sul libro del 2005 Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything dell’economista Steven D. Levitt e dello scrittore Stephen J. Dubner. Il film suddiviso in capitoli è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival con la versione italiana del film doppiata da Enrico Bertolino e Giovanni Floris.

A Roshanda by Any Other Name: diretto da Morgan Spurlock, questo segmento indaga le possibili implicazioni dei nomi nello sviluppo personale e nel progresso sociale.

diretto da Morgan Spurlock, questo segmento indaga le possibili implicazioni dei nomi nello sviluppo personale e nel progresso sociale. Pura corruzione: diretto da Alex Gibney, questo segmento esplora il concetto giapponese di yaochō (partite truccate) nel sumo wrestling.

diretto da Alex Gibney, questo segmento esplora il concetto giapponese di yaochō (partite truccate) nel sumo wrestling. La vita non è sempre meravigliosa: narrato da Melvin Van Peebles e diretto da Eugene Jarecki, questo segmento esplora la questione di cosa abbia portato a un calo del tasso di criminalità urbana negli Stati Uniti tra la metà e la fine degli anni ’90. Gli autori di Freakonomics suggeriscono che un fattore sostanziale sia stato il caso Roe v. Wade della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1973, che conferiva il diritto di scelta sull’aborto.

narrato da Melvin Van Peebles e diretto da Eugene Jarecki, questo segmento esplora la questione di cosa abbia portato a un calo del tasso di criminalità urbana negli Stati Uniti tra la metà e la fine degli anni ’90. Gli autori di Freakonomics suggeriscono che un fattore sostanziale sia stato il caso Roe v. Wade della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1973, che conferiva il diritto di scelta sull’aborto. Puoi corrompere uno studente di terza media per avere successo?: La regista e regista Rachel Grady ha documentato un esperimento a Chicago Heights, Illinois, per determinare l’efficacia del pagamento da parte degli studenti per ottenere voti più alti.

4. Come ti vendo un film (2011)

POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold punta il dito sul forte legame che intercorre tra l’industria pubblicitaria e Hollywood e parla del marketing e del posizionamento di prodotti all’interno dei film. Il documentario consiste in Spurlock che cerca vari sponsor per il film e condivide le intuizioni acquisite nei suoi tentativi di assicurarsi finanziamenti attraverso tali sforzi. Evidenzia inoltre una serie di presentazioni di vendita ideate da Spurlock per invogliare vari marchi a sponsorizzare il film. L’obiettivo finale era che il documentario fosse interamente pagato o altrimenti fornito dagli sponsor. Si tratta quindi di una forma di metacinema non-fiction in cui i suoi sforzi documentati per finanziare il film sono diventati il film stesso.

Nel film appaiono tra gli altri J. J. Abrams e Peter Berg della Bad Robot, Jimmy Kimmel, Quentin Tarantino e Donald Trump.

5. Comic-Con: Episode IV – A Fan’s Hope (2011)

Il film documentario è incentrato sul Comic-Con International di San Diego. Il film segue cinque soggetti: gli aspiranti fumettisti Skip Harvey ed Eric Henson; il commerciante di fumetti Chuck Rozanski, che tenta di vendere un fumetto ad alto prezzo; un gruppo di costumisti guidati da Holly Conrad che partecipano al concorso cosplay della convention; e il fan James Darling, che ha intenzione di proporre il matrimonio alla sua ragazza durante uno dei tanti eventi della convention. Il documentario conduce anche brevi interviste con personaggi dei fumetti e di Hollywood che condividono le loro esperienze come fan e i loro sentimenti verso l’evento. Il fenomeno del Comic-Con International di San Diego è iniziato come una convention di fumetti marginali per 500 fan. L’evento è diventato un evento annuale di cultura pop che influenza ogni forma di intrattenimento e vede la partecipazione di oltre 140.000 persone. Il film segue le vite di cinque partecipanti mentre si preparano a partecipare alla convention del 2010, definita “la mecca dei geek per eccellenza”.

6. Mansome (2012)

Il film documentario è diretto da Morgan Spurlock e prodotto esecutivamente dagli attori/comici Will Arnett e Jason Bateman e dal fondatore di Electus Ben Silverman. Mansome guarda all’identità maschile così come viene espressa attraverso metodi di cura. Il termine mansome è un neologismo della cultura po. Il documentario Mansome tenta di chiarire esattamente cosa rende un uomo “uomo”.

Il film segue tre uomini (oltre a Spurlock), ciascuno con opinioni completamente diverse sui peli del viso e sull’atto di curare il proprio corpo (grooming).

Jack Passion è considerato da alcuni il più grande barbuto d’America ed è l’unico americano ad aver mai vinto il primo posto ai Campionati tedeschi di barba & baffi. È anche pluricampione del mondo nella categoria “Barba integrale naturale”. In Mansome, Passion esprime la sua convinzione che lo stato naturale di un uomo sia quello di avere la barba, e quindi dovrebbe essere abbracciato tale status. Arriva addirittura a dire che coloro che sono ben rasati sono bloccati in una perpetua infanzia. Al contrario, Ricky Manchanda è un acquirente di moda che crede che una corretta cura della persona includa essere ben rasati e perfetti. Si fa filettare le sopracciglia, è un sostenitore dell’idratazione per evitare la pelle secca e le rughe e impiega circa un’ora e mezza per prepararsi al mattino. Shawn Daivari, un wrestler professionista, ritrae i requisiti estremi di cura del proprio aspetto imposti dalla sua professione.

7. One Direction: This Is Us (2013)

Il film-concerto documentario in 3-D sulla boy band britannica One Direction segue il gruppo nel loro Take Me Home Tour. È stato un successo commerciale e ha incassato 68 milioni di dollari in tutto il mondo. Presentato come uno sguardo intimo e accessibile alla vita on the road del fenomeno musicale globale, “This Is Us” segue le vite dei cinque membri della boy band One Direction lanciata dal talent X Factor nel 2010. “This Is Us” contiene filmati di concerti dal vivo dal Take Me Home Tour dei One Direction alla O2 Arena di Londra, e filmati delle loro vite prima e dopo l’apparizione a X Factor, fornendo informazioni sulla preparazione dei loro concerti e, in definitiva, su cosa vuol dire essere un membro degli One Direction.

8. Misfire: The Rise and Fall of the Shooting Gallery (2013)

“Misfire” è un documentario del 2013 sul distributore cinematografico indipendente americano The Shooting Gallery, diretto da Whitney Ransick. Il documentario esamina la società di distribuzione cinematografica indipendente che ha registrato un aumento di popolarità grazie alla distribuzione di film come Conta su di me (You Can Count on Me) di Kenneth Lonergan e Laws of Gravity di Nick Gomez. Ransick esamina l’azienda a partire dal suo inizio nei primi anni novanta fino al crollo negli anni successivi.

9. Rats (2016)

Rats NYC è un film documentario horror basato su un libro di Robert Sullivan e distribuito da Discovery Channel, il film racconta le infestazioni di ratti nelle principali città del mondo. Il film si concentra principalmente sulle infestazioni e sugli stermini dei ratti, compresi metodi come le squadre di pattuglia notturna a Mumbai che spezzano il collo dei ratti e la pratica del ratting in Inghilterra. Gran parte del documentario è stato considerato un dettaglio della “guerra” contro i ratti, con “colpi contundenti, affettature, dissezioni e avvelenamenti”. Il regista si reca anche al tempio di Karni Mata nel Rajasthan, in India, dove oltre 35.000 ratti neri sono venerati dai devoti che credono che siano esseri umani reincarnati.

10. Super Size Me 2: Holy Chicken! (2017)

Si tratta dell’ultimo documentario di Spurlock uscito prima della sua morte. Un sequel del film del 2004 “Super Size Me”, esplora i modi in cui l’industria del fast food sarebbe cambiata definendosi come più sana rispetto al film originale. Il documentario segue Spurlock attraverso il percorso necessario per aprire il proprio ristorante fast food, esponendo così alcuni dei modi in cui il “rebranding” delle varie catene è più percezione che realtà.