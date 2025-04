Mostra del Cinema di Venezia: scelto il presidente di giuria

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è arrivata alla sua 82esima edizione e si terrà, dal 27 agosto al 6 settembre 2025, al Lido di Venezia. L’evento è organizzato dalla Biennale Cinema Venezia, diretto da Alberto Barbera e riconosciuto ufficialmente dalla FIAPF (Federazione Internazionale delle Associazione di Produttori Cinematografici). Il suo obiettivo è proprio quello di promuovere la diffusione del cinema mondiale in tutte le sue sfaccettature. Nel corso di questi 11 giorni, la città veneziana diventerà quindi un punto di riferimento per attori e registi internazionali, e ospiterà proiezioni, conferenze e workshop, oltre che diversi eventi collaterali per tutta la città.

Mancano alcuni mesi all’inizio della manifestazione, ed è stato di recente scelto il presidente di giuria. Si tratta di un volto molto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Chi è il presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2025

In questo 2025, a presiedere la giuria del Festival del Cinema di Venezia sarà il regista e sceneggiatore premio Oscar Alexander Payne. La kermesse – ambientata in laguna – regalerà ancora di più alla città un aspetto unico e pieno di glamour. Ormai da tanti anni, la Mostra rappresenta un elemento fondamentale per attori e registi che intendono concorrere nei vari Festival per poi arrivare all’obiettivo finale, cioè quello degli Oscar. Ad esempio, il film The Brutalist – miglior film per gli Academy Awards 2025 – è arrivato proprio dal lido di Venezia.

L’evento ha insomma sempre avuto un modo unico di garantire il successo dei film. La scelta di affidare ad Alexander Payne il ruolo di presidente di giuria sembra quindi essere un ritorno all’origine del fare cinema. Il suo nome è appunto stato scelto dal Cda della Biennale su proposta del direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera. In giuria ci saranno fino a un massimo di nove personalità del mondo cinematografico e cultura che provengono da diversi posti del mondo. Il loro compito sarà quello di decidere i premi di questa edizione, soprattutto il Leone d’Oro per il miglior film. A parlare di recente è stato proprio il neo presidente di giuria, che ha dichiarato: “È un grandissimo onore e una gioia far parte della giuria di Venezia. Anche se confesso l’imbarazzo di un regista nel dover confrontare i film uno contro l’altro, mi inchino davanti alla storia quasi centenaria della Mostra del Cinema di Venezia, che celebra a gran voce il cinema come arte. Non potrei essere più entusiasta”.

Chi è Alexander Payne

Originario di Omaha (Nebraska) e nato nel 1961, il regista ha fatto il suo primo debutto nel 1966, quando ha scritto e diretto La storia di Ruth, donna americana. Tra i suoi tanti film non si possono non ricordare Sideways – In viaggio con Jack, Paradiso Amaro, Nebraska, The Holdovers – Lezioni di vita. Payne ha tra l’altro vinto per due volte l’Oscar per le sceneggiature di Sideways – In viaggio con Jack e Paradiso Amaro. In più ha ricevuto cinque nomination, di cui tre come regista per Sideways – In viaggio con Jack, Paradiso Amaro e Nebraska e una per il miglior film con Paradiso Amaro.