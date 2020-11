Netflix ha reso disponibile un primo trailer ufficiale di Mosul, un intenso thriller d’azione diretto da Matthew Michael Carnahan. Il film prodotto dai fratelli Joe e Anthony Russo (Avengers: Endgame) che per Netflix hanno prodotto anche il Tyler Rake con Chris Hemsworth, è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia l’anno scorso ed ha fatto tappa anche al Festival di Toronto.

“Mosul” è una straordinaria storia vera di eroismo di fronte a difficoltà schiaccianti, un’unità di polizia di Mosul combatte per liberare la città irachena da migliaia di militanti dell’ISIS. Girato interamente in arabo, il film è interpretato da Suhail Dabbach (Maggiore Jasem), Adam Bessa (Kawa), Is’haq Elias (Waleed), Hayat Kamille, Waleed Elgadi, Thaer Al-Shayei, Ben Affan e Mohimen Mahbuba.

La trama ufficiale:

Quando l’ISIS ha preso le loro case, le loro famiglie e la loro città, un gruppo di uomini ha combattuto per riprendersi tutto. Dopo che l’inesperto poliziotto iracheno Kawa (Adam Bessa) è stato salvato da uno scontro a fuoco straziante dalla squadra d’élite SWAT di Ninive, è stato rapidamente inserito nello squadrone canaglia, una banda di dieci fratelli d’armi guidati dal saggio Maggiore Jasem (Suhail Dabbach). Sempre sotto costante minaccia di attacco, l’unità specializzata si imbarca in una pericolosa operazione di guerriglia, determinata a spazzare via una base nemica e riportare l’ordine nel territorio senza legge.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Mosul” segna l’esordio alla regia di Matthew Michael Carnahan, uno sceneggiatore che ha scritto The Kingdom, Leoni per agnelli, State of Play, World War Z, Deepwater: Inferno sull’oceano, City of Crime con il compianto Chadwick Boseman e la storia vera Cattive Acque con Mark Ruffalo. Il film è prodotto da Anthony Russo e Joe Russo con la loro società di produzione AGBO insieme a Mike Larocca, Jeremy Steckler e Dawn Ostroff,. A bordo anche gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, Christopher Markus e Stephen McFeely, come produttori esecutivi insieme a Todd Makurath, Mohamed Al-Daradji, Patrick Newall, Wang Zhongjun, Wang Zhonglei e Felice Bee.Il film è prodotto da Anthony e Joe Russo, Mike Larocca e Jeremy Steckler. “Mosul” debutta su Netflix il 26 novembre.

Fonte: Collider