Festa di Roma, MUR: trailer e poster del documentario di Kasia Smutniak (Al cinema dal 20 ottobre)

Dopo l’anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e la tappa alla Festa del Cinema di Roma (18-29 ottobre), nella sezione “Proiezioni speciali”, a partire dal 20 ottobre nei cinema d’Italia con Luce Cinecittà arriva MUR. Trattasi di un documentario sulla crisi umanitaria al confine bielorusso che segna l’esordio alla regia dell’attrice Kasia Smutniak, che è anche coproduttrice del film con Domenico Procacci e Laura Paolucci e coautrice della sceneggiatura con Marella Bombini.

La sinossi ufficiale: Marzo 2022, da pochi giorni la Russia ha invaso l’Ucraina e l’intera Europa si è mobilitata per dare asilo ai rifugiati. Il Paese che si è distinto per tempestività e generosità è stata la Polonia, lo stesso Paese che ha appena iniziato la costruzione del muro più costoso d’Europa per impedire l’entrata di altri rifugiati. Una striscia di terra che corre lungo tutto il confine bielorusso, chiamata zona rossa, impedisce a chiunque di avvicinarsi e vedere la costruzione del Muro, il protagonista della storia raccontata in questo film. Kasia Smutniak esordisce alla regia con un film che è allo stesso tempo un diario intimo e una denuncia. Il percorso, un incerto e rischioso viaggio nella zona rossa dove l’accesso non è consentito ai media, inizia davanti a un muro e davanti a un altro muro finisce. Grazie all’aiuto di attivisti locali e con una leggerissima attrezzatura tecnica, la regista raggiunge il confine e filma ciò che non si vuole raccontare. Il primo muro respinge i migranti che arrivano da terre lontane attraversando il bosco più antico d’Europa, una frontiera impenetrabile in un mare di alberi. Puszcza Białowieża, così si chiama quel bosco, che, proprio come il mare, è un elemento nuovo per le migliaia di persone che tentano il viaggio. Il secondo, quello di fronte alla finestra di casa dei nonni a Łódź, dove la regista giocava da bambina, è il muro del cimitero ebraico del ghetto di Litzmannstadt. Cercando di riconciliarsi con il proprio passato, Kasia Smutniak torna a casa con una forte consapevolezza: l’accoglienza non deve fare distinzioni, chiunque sia in pericolo va soccorso, un continente che si definisca democratico non innalza muri.

Per il suo film d’esordio, l’attrice e regista Kasia Smutniak si reca nella zona rossa proibita della Polonia per far luce sulle politiche di confine del suo paese d’origine e sulla crisi dei rifugiati nell’Unione Europea.

Da bambina, Kasia Smutniak giocava sotto la finestra di sua nonna, affacciata sulle mura di quello che mezzo secolo prima era il famigerato ghetto ebraico di Łódź. L’attrice ha lasciato la sua terra natale da ragazzina, ma spesso è tornata a casa e ha mantenuto stretti legami con la sua città natale.

Durante una di queste peregrinazioni in età adulta, si è imbattuta nella realtà di un muro diverso: ad attraversare il confine con la Bielorussia, lungo 416 chilometri, c’era una barricata d’acciaio lunga 186 chilometri, costruita per respingere i migranti, per lo più provenienti dal Medio Oriente, che tentavano di entrare nel paese. Unione Europea in cerca di rifugio. Per il suo debutto alla regia, Smutniak si reca nella cosiddetta zona rossa, un’area proibita della Polonia orientale all’interno della foresta di Białowieża – la più antica e fitta d’Europa, nota per pullulare di paludi e branchi di lupi – dove i migranti disperati sono intrappolati in un limbo politico. Lì, secondo i sopravvissuti e gli attivisti, vengono picchiati e derubati dalle guardie di frontiera, morsi da animali e gli viene impedito di chiedere asilo.

In Polonia il tema della migrazione è una questione politica urgente e determinante. Il film di Smutniak sfrutta il ritmo di un thriller per rivelare che alcuni muri sono invisibili, insormontabili e costruiti per dividere arbitrariamente gli esseri umani in coloro che meritano simpatia e coloro che non lo sono. Queste barriere possono essere foreste, filo spinato o politiche che per alcuni – come nel caso dei rifugiati ucraini al confine a soli 200 chilometri a sud della stessa foresta dove vengono braccati i richiedenti asilo meno accolti – diventano porte aperte. La coraggiosa indagine di Smutniak è una contemplazione stridente ma accessibile sull’ipocrisia dell’Europa moderna.

Ogni giorno facciamo delle scelte e non possiamo darle per scontate. Dobbiamo stabilire da che parte della storia vogliamo stare. Volevo far conoscere la storia della zona rossa e ho pensato ‘Come cittadina normale cosa posso fare?’. Sapevo di non essere abbastanza forte da trasferirmi lì per salvare vite umane, come fanno in molti, ma poi mi è venuto in mente che in realtà uno strumento ce l’ho ed è davvero potente: la narrazione. Per la prima volta nella mia vita, forse, essere una donna e un’attrice mi ha aiutato, perché avevo la sensazione di essere totalmente sottovalutata e in qualche modo invisibile. – Kasia Smutniak