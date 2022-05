Nastri d’Argento 2022: annunciate le nomination dei Corti d’Argento

David di Donatello 2022, i vincitori: miglior film “E’ stata la mano di Dio”, 6 premi a “Freaks Out”

Dai Nastri d’Argento 2022, Premio speciale a Giuseppe Piccioni per Preghiera della sera, cronaca d’autore delle emozioni e del grande lavoro di regia raccontati dietro le quinte di uno spettacolo teatrale. Protagonisti insieme all’autore Lucia Mascino e Filippo Timi alle prese con la messa in scena di una pièce nel particolare contesto in cui tutta la cultura italiana si è trovata nei giorni tra la prima e la seconda ondata della pandemia, quando sembrava davvero possibile ripartire e l’euforia si accompagnava all’illusione che il peggio fosse passato. Nel corto – come aveva raccontato alla Mostra del Cinema di Venezia – Piccioni, nel backstage dello spettacolo con gli attori, regala al pubblico riflessioni e pensieri intimi: una specie di racconto fuori campo, “come in una preghiera laica che si interroga intorno a un impossibile senso di quello che è accaduto”.

Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani insieme alle ‘cinquine’ finaliste di quest’edizione dei Corti d’Argento che si conclude con la consegna dei riconoscimenti per i cortometraggi 2022 la mattina di lunedì 9 Maggio a Roma nello spazio SCENA della Regione Lazio che i Nastri ringraziano per l’ospitalità.

Oltre il Premio speciale a Piccioni, per i due Nastri che verranno assegnati nelle categorie ‘Finzione’ e ‘Animazione’, si prefigura una grande sfida tra alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana. Per l’animazione i finalisti di quest’anno sono, infatti, Da ogni alba di Simone Massi, Dreamland di Gianluigi Toccafondo, Flumina di Antonello Matarazzo, La cattiva novella di Fulvio Risuleo e Maestrale di Nico Bonomolo, appena premiato ai David di Donatello.

I corti di ‘finzione’ in ‘cinquina’ sono invece: Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore, God dress you di Mattia Epifani, Inchei di Federico Demattè, Notte romana di Valerio Ferrara e The Nightwalk di Adriano Valerio.

Tra i premi ai corti di finzione anche il riconoscimento speciale della società Media Fenix che metterà a disposizione del vincitore un finanziamento per la post-produzione del suo prossimo corto. Lunedì completeranno infine il palmarès come tradizione dei Corti d’Argento alcune menzioni a film che denotano particolare impegno sui temi del sociale.

I finalisti sono stati scelti tra i 180 corti editi usciti nel 2021 e visionati dal Direttivo Nazionale, appena rinnovato, in un panorama particolarmente ricco di temi, storie e personaggi. Una selezione difficile per la qualità e la quantità delle proposte che sono state per larga parte ma non solo, scelte tra i titoli premiati e selezionati da festival e rassegne specializzate.

I CORTOMETRAGGI FINALISTI e il Premio speciale 2022

FINZIONE

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore

God dress you di Mattia Epifani

Inchei di Federico Demattè

Notte romana di Valerio Ferrara

The Nightwalk di Adriano Valerio

ANIMAZIONE

Da ogni alba di Simone Massi

Dreamland di Gianluigi Toccafondo

Flumina di Antonello Matarazzo

La cattiva novella di Fulvio Risuleo

Maestrale di Nico Bonomolo

PREMIO SPECIALE

Preghiera della sera

di Giuseppe Piccioni