Nastri d’Argento 2022: a Drusilla Foer lo speciale Nastro al “Cameo dell’anno”

Festival e rassegne Nastri d'Argento 2022: a Laura Morante Nastro Speciale alla carriera

Annunciato un nastro speciale “Cameo dell’anno” che verrà consegnato in occasione dei Nastri d’Argento 2022, premio di interesse culturale nazionale giunto alla 76.ma edizione; una produzione del SNGCI Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani realizzata con il sostegno del MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema.

Un Nastro d’Argento Speciale per il cameo di Drusilla Foer nel film Sempre più bello nei panni di una nonna decisamente originale e irresistibile nel suo stile ormai familiare al grande pubblico: “anaffettiva, difficoltosa, inaridita dalla propria vita”, come proprio lei l’aveva definita in occasione del lancio del film. il nome di Drusilla va ad aggiungersi ad un riconoscimento ormai popolarissimo ma decisamente inedito tra i protagonisti del cinema, un palmarès che ha premiato nel tempo personaggi come Adriano Panatta per La profezia dell’armadillo di Emanuele Scaringi, Barbara Alberti per La dea Fortuna di Ferzan Özpetek e un anno fa, nel cast dei Moschettieri di Giovanni Veronesi, la voce dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

Mai come quest’anno grande attenzione dei Giornalisti Cinematografici per i giovani attori – scelti dal Direttivo Nazionale che ha selezionato le candidature – che saranno premiati lunedì sera insieme ai vincitori decretati dal voto di circa 100 giornalisti specializzati. Sono con i Premi Guglielmo Biraghi per gli esordienti Filippo Scotti, protagonista del film scritto e diretto da Paolo Sorrentino E’ stata la mano di Dio e la rivelazione di Una femmina (soggetto di Lirio Abbate e Edoardo De Angelis e presentato alla Berlinale nella sezione Panorama), opera prima di Francesco Costabile tra le più interessanti dell’anno, Lina Siciliano. A loro si aggiunge il premio a Giulia di Ciro De Caro che è il film più coraggiosamente indipendente e a basso costo dell’intera selezione 2021-2022, riconoscimento collettivo condiviso con la Fondazione Claudio Nobis per i giovani.

Il premio alla più giovane di tutti va a Swamy Rotolo, la protagonista del film di Jonas Carpignano A Chiara che riceverà lunedì sera il riconoscimento intitolato a Graziella Bonacchi. È il premio che segnala ogni anno, insieme ai Nastri d’Argento, una ‘scoperta’ particolarmente interessante, scelta insieme ai giornalisti proprio dagli esordienti di ieri, lanciati da Graziella, straordinaria agente di un’intera generazione di talenti tra i più affermati di oggi che il Premio ricorda così da quando ci ha lasciato troppo presto.

La cerimonia di premiazione dei “Nastri d’Argento 2022” si terrà Lunedì 20 giugno presso il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma.