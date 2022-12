Stasera in tv: “Natale a Castle Hart” su Rai 2

Natale a Castle Hart, su Rai 2 la commedia romantica natalizia girata in Irlanda, diretta dal candidato all’Emmy Stefan Scaini e interpretata da Lacey Chabert (Mean Girls), Stuart Townsend (La leggenda degli uomini straordinari) e Kate O’Toole (Possession).

Natale a Castle Hart – Interpreti e personaggi

Lacey Chabert: Brooke Bennett

Stuart Townsend: Aiden Hart

Ali Hardiman: Margot Bennett

Kate O’Toole: Duchessa di Abercorn

Sean McGinley: Liam O’Connor

Aoife Spratt: Aoife Spratt

Ali White : Clara O’Riley

Natalie Radmall-Quirke: Fiona Walsh

Kevin McGahern : Cillian Dunlevy

Breffni Holahan: Jennifer Barclay

Donna Anita Nikolaisen: Paige Monaghan

Natale a Castle Hart – Trama e trailer

Di nuovo single e senza lavoro poco prima di Natale, Brooke (Lacey Chabert) si fa convincere da sua sorella Margot (Ali Hardiman) a lasciare New York e partire per l’Irlanda per esaudire un desiderio del padre e andare in cerca delle loro origini. Al suo arrivo, in un pub, Brooke conosce Aiden (Stuart Townsend), il conte di Glaslough. Rimpatriato di recente dopo aver lavorato per anni all’estero, Aiden viene accolto freddamente a casa dalla sorella Siobhan, che in sua assenza ha dovuto gestire il castello di famiglia e vedersela con diverse difficiltà finanziarie. Mancano due settimane a uno sfarzoso evento che si terrà nella residenza, ma Siobhan rimane senza la persona che avrebbe dovuto occuparsi della serata e, credendo che le sorelle Bennett siano organizzatrici di eventi alla moda a New York, decide di assumerle. Il problema è che Margot ha indotto gli Hart a credere che Brooke sia Paige Monaghan, cioè proprio la donna che, prima di Natale, aveva licenziato la ragazza. Lavorando a stretto contatto con Aiden, Brooke se ne innamora. Ma prima o poi il conte scoprirà la sua vera identità, e l’inganno di Margot. E lei teme di perderlo.

Curiosità sul film

Il regista Stefan Scaini ha diretto il poliziesco Doppia Indagine (2000) con Daniel Baldwin, James Remar e Leslie Hope, oltre a film per la tv (Scambio d’identità, Under The Piano, Happy Christmas Miss King) ed episodi di serie tv (Piccoli brividi, Relic Hunter, Heartland, Good Witch).

La sceneggiatura del film è di Paul Campbell (Natale allo Starlight) e Rick Garman (Natale tra i monti Blue Ridge) da una storia di Bonnie Fairweather (serie tv Heartland).

Lacey Chabert (Brooke) ha recitato nel film campione di incassi Mean Girls, accanto a Lindsay Lohan e più recentemente in Black Christmas – Un Natale rosso sangue, remake del film horror di Bob Clark, nel ruolo di Dana Mathis e nella commedia natalizia La rivolta delle ex, una rivisitazione del Canto di Natale di Dickens con Matthew McConaughey, Jennifer Garner e Michael Douglas.

L’attore irlandese Stuart Townsend (Aiden) ha interpretato il vampiro Lestat de Lioncourt nel film La regina dei dannati, tratto dal romanzo di Anne Rice e Dorian Gray al fianco di Sean Connery ne La leggenda degli uomini straordinari.

Il film è stato girato sullo sfondo di scenari irlandesi tra cui il castello di Dromoland vicino alla contea di Clare, il castello di Lough Cutra a Galway e Kinvara nella baia di Galway.

La protagonista Lacey Chabert parlando del film e della suggestiva location del castello: “Credo sia un film di Natale leggermente diverso da quelli che ho fatto in passato…Mi sentivo come se stessi vivendo realmente un pezzo del film”.

Natale a Castle Hart – La colonna sonora