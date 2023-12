Stasera in tv: “Natale a Londra” con Will Kemp su Rai 2

Natale a Londra, su Rai 2 la commedia romantica prodotta da Hallmark, diretta da Jonathan Wright (Amore, romanticismo e cioccolato) e interpretata da Will Kemp, Reshma Shetty e Callum Blue.

Natale a Londra – Cast e personaggi

Will Kemp: David Burnside

Reshma Shetty: Anji Patel

Callum Blue: Callum

Su McLaughlin: Nalini Patel

Sophie Hopkins: Charlotte Fitzsimmons

Amerjit Deu: Sirish Patel

James Faulkner: Simon Fitzsimmons

Montana Manning: Emily

Jules Knight:Ethan

Martin Miller: Edgar

Oona Kirsch: Katherine Fitzsimmons

Matt Ray Brown: Alan

Melanie Wilder: Deirdre

Maryhee Yoon: Receptionist

Charlie Carter: Coopersmith

Andrea Vasiliou: Commesso della gioielleria

Gary Tushaw: Addetto ai bagagli

Clementine Woods: Ella

Roanna Appleby: Donna del pub

Natale a Londra – Trama e trailer

David (Kemp) è un architetto americano che si è recentemente trasferito a Londra per un’ottima opportunità in uno studio prestigioso. Mancano solo tre giorni a Natale e deve ancora comprare un regalo per la sua ragazza, che è anche la figlia del capo. Mentre è fuori a fare shopping, David incontra la shopper professionista Anji (Shetty), che alza un sopracciglio per la sua scelta di una carta regalo. Quando le strade di David e Anji si incrociano di nuovo, lui decide di assumerla nella speranza di trovare il regalo giusto. Grazie ad una serie di eventi inaspettati, David si ritrova in un’avventura selvaggia nella Jolly Old London mentre Anji lo aiuta a cercare il regalo perfetto.

Curiosità sul film

Primo film prodotto da Hallmark ambientato a Londra nel Regno Unito.

Il titolo originale è “Jolly Good Christmas”.

Jonathan Wright (Il Natale della porta accanto, Amore, romanticismo e cioccolato, Ritorno ad Aurora – Un Natale speciale) dirige da una sceneggiatura di Ron oliver (Un Natale senza tempo, Beethoven – Alla ricerca del tesoro, R.L. Stine: I racconti del brivido – La casa stregata).

Andato in onda sulla televisione britannica nel 2022 e nel novembre 2023 come “A Very Merry British Christmas”.

L’inglese Will Kemp, nei panni di David Burnside, interpreta un newyorkese recentemente trasferitosi a Londra.

Will Kemp è noto anche per aver interpretato Blake Collins, direttore della Maryland School of Arts in Step Up 2 – La strada per il successo e Steve Dayton/Mento nella serie tv Doom Patrol.

Alcune scene di “Natale a Londra” sono girate nelle medesime location del film Last Christmas (2019).

Will Kemp – Note biografiche

Ballerino esperto, Will Kemp ha iniziato la sua formazione di danza all’età di nove anni con Elizabeth Harrison, membro dell’Imperial Society Teachers of Dance (FISTD), e in seguito si è unito al Royal Ballet Senior Associates e alla Royal Ballet Upper School in Inghilterra. I suoi crediti come ballerino includono il ruolo dell’amante gitano in The Two Pigeons di Fredrick Ashton alla Royal Opera House e, dopo essersi diplomato alla scuola del Royal Ballet, si è unito alla Adventures in Motion Pictures (AMP) per la creazione della pluripremiata produzione de Il lago dei cigni di Matthew Bourne. Come ballerino principale, Kemp ha interpretato il ruolo principale nel Lago dei cigni, in produzioni sia di Broadway che del West End e ha ballato il ruolo di James in Highland Fling al Sandler’s Wells Theatre. Inoltre, ha interpretato il ruolo dell’Angelo in Cenerentola sia nel West End che a Los Angeles. Al cinemè apparso in Van Helsing, al fianco di Hugh Jackman e Kate Beckinsale nel ruolo dell’uomo lupo Velkan Valerious, e in Nella mente del serial killer, al fianco di Val. Kilmer e Christian Slater. I suoi altri crediti cinematografici includono: Step Up 2 – La strada per il successo, The Midnight Man, Slumber – Il demone del sonno. Sul piccolo schermo, i crediti di Kemp includono il film originale di Hallmark Channel “Principessa per caso”, “Amore, romanticismo e cioccolato”, “Il mio valzer di Natale”, “Nei panni di una principessa: Inseguendo la stella”. I suoi crediti nelle serie TV includono “90210”, “Nikita”, “New Tricks” e più recentemente “Spinning Out”, “Doom Patrol”, “Code Black”, “Reign” e “Girlfriends’ Guide to Divorce”.