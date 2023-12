Stasera in tv: “Natale a Roma” su Rai 2

Natale a Roma, su Rai 2 il film Hallmark Original diretto da Ernie Barbarash (Una gemella per Natale) e interpretato da Lacey Chabert, Sam Page, Franco Nero, Holly Hayes e Bryan Bounds.

Natale a Roma – Cast e personaggi

Lacey Chabert (Angela)

Sam Page (Oliver)

Franco Nero (Luigi)

Holly Hayes (Margaret)

Bryan Bounds (Jack)

Fernanda Diniz (Francesca)

Petar Cvirn (Pietro)

Natasha Estelle Williams (Estelle)

Francesca De Martini (Sofia)

Simone Spinazze (Tomasso)

Dragos Olaru (Luca)

Cleo Demetriou (Betty)

Clara Ciobanu (Monica)

Nathan Clough (Joey)

Natale a Roma – Trama e trailer

Lacey Chabert interpreta una guida turistica americana dal piglio indipendente di nome Angela, che viene licenziata dal suo lavoro a Roma poco prima di Natale. Incontra un dirigente americano di nome Oliver (Page), che vuole acquistare un’azienda di ceramica italiana di fascia alta. Oliver assume Angela come sua guida turistica nella Città Eterna, poiché il proprietario dell’azienda di ceramiche non gliela venderà finché non conoscerà “il cuore e l’anima di Roma”. Ma c’è un altro cuore e un’altra anima che potrebbe conquistare?

Curiosità sul film

Ernie Barbarash è noto per aver diretto il prequel Cube Zero, il thriller-horror Stir of Echoes: The Homecoming (sequel con Rob Lowe dell’Echi Mortali con Kevin Bacon), i thriller d’azione Pound of Flesh e 6 Bullets entrambi con protagonista Jean-Claude Van Damme e le commedie romantiche Un’eredità per Natale e Un safari per Natale di Netflix. Per quanto riguarda i film Hallmark Barbarash ha diretto anche Semplicemente una favola e Emergenza d’amore.

La sceneggiatura di “Natale a Roma” è di Gregg Rossen (Matrimonio a Graceland), Brian Sawyer (Christmas Drop: operazione regali) e Alex Wright (Pagine d’amore a Natale) da un storia di Gregg Rossen & Brian Sawyer.

Lacey Chabert ha interpretato la figlia di Erica Kane in “La valle dei pini” dal 1992 al 1993 e Sam Page ha interpretato il figlio di Erica Kane dal 2002 al 2003.

Nel film, Angela ha 33 anni, quattro anni più di Oliver, che ne ha 29. Nella vita reale, Lacey Chabert ha sei anni meno di Sam Page.

Lacey Chabert e Sam Page erano anche nel film Il doppio volto della follia (2012).

Lacey Chabert (Angela) – Note biografiche

Lacey Chabert è considerata una delle migliori giovani attrici della sua generazione. Fin dalla tenera età, è stata coinvolta in spettacoli drammatici e musicali dentro e intorno alla sua città natale Purvis, Mississippi. Chabert ha ricevuto la sua prima occasione in una pubblicità per uno sciroppo per la tosse prima di fare un’audizione con successo per la produzione di Broadway di Les Miserables, in cui ha interpretato la giovane Cosette per due anni. Nel 1998, ha fatto il suo debutto cinematografico nel ruolo di Penny Robinson in Lost in Space – Perduti nello spazio.

Il curriculum di Chabert è tanto vasto quanto versatile. Famosa per il suo ruolo di Claudia nella serie televisiva della FOX vincitrice del Golden Globe “Cinque in famiglia”, Chabert è apparsa in “Baby Daddy” della ABC Family, “La valle dei pini” della ABC e in diversi film realizzati per la TV, tra cui oltre 30 prodotti da Hallmark incluso “The Color of Rain”, che è stato il film originale più votato e più visto nella storia della rete.

Al cinema Chabert è apparsa in Tart – Sesso, droga e… college (2001), Non è un’altra stupida commedia americana (2001), L’asilo dei papà (2003), Mean Girls (2004), nel remake Black Christmas – Un Natale rosso sangue (2006) e in La rivolta delle ex (2009), commedia fantastica ispirata al classico “Canto di Natale” di Dickens con Matthew McConaughey, Jennifer Garner e Michael Douglas.

Sam Page (Oliver) – Note Biografiche

Sam Page ha avuto la particolarità di destreggiarsi contemporaneamente tra tre archi ricorrenti in serie amate come “Mad Men” di AMC, vincitrice del Golden Globe e dell’Emmy Award, il fenomeno mondiale “Desperate Housewives” e l’acclamata serie di ABC Family Channel “Greek”. Mentre continuava il suo ruolo di marito chirurgo di Christina Hendricks in “Mad Men”, Page si è unito ad un altro cast sotto forma di un arco narrativo in “Gossip Girl” e da allora è apparso in diversi episodi di “Switched at Birth” e, più recentemente, nella serie originale Netflix “House of Cards” con Robin Wright. Successivamente ha collaborato con il creatore David Fincher in “Living on Video” della HBO e attualmente recita in “The Bold Type” di Freeform.

Inoltre, Page è apparso in “Scandal”, “The Mindy Project”, “Unbreakable Kimmy Schmidt”, “Adam Ruins Everything”, “Stalker”, “Necessary Roughness”, “Last Resort”, “Up All Night”, “The Evento”, Castle” e “Lie to Me”. In precedenza ha interpretato il ruolo di un affascinante procuratore distrettuale dal cuore d’oro nella serie drammatica della CBS “Shark”.

Da allora ha recitato nel thriller psicologico 1915 sul genocidio armeno, il thriller fantascientifico Self/less con Ryan Reynolds e Ben Kingsley e il film di supereroi La società segreta dei principi minori (2019). Che si tratti di nuotare con gli squali o di manovrare durante gli eventi soprannaturali nel film di breve durata ma acclamato dalla critica “Point Pleasant”, Page ha continuato a stupire in una varietà di ruoli. Altri crediti includono archi ricorrenti come in “American Dreams”, “Settimo cielo” e lo sguardo feroce di Ryan Murphy sull’esperienza del liceo, “Popular”.

La popolarità di Page deriva probabilmente dal suo ruolo nella soap opera “La valle dei pini”, che gli è valso un posto tra gli “scapoli più appetibili” di People Magazine. Nato a Milwaukee, nel Wisconsin, Page ha conseguito la laurea in ecologia e biologia evoluzionistica presso la prestigiosa Università di Princeton, dove ha anche giocato a baseball. Dopo la laurea, si è trasferito a Manhattan per concentrarsi sulla sua carriera di attore. Alla fine si è trasferito a ovest, a Los Angeles, dove attualmente risiede.

Natale a Roma – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Lolita Ritmanis , compositrice specializzata in produzioni d’animazione (Ben 10, Le avventure di Superman, Teen Titans: Trouble in Tokio, Batman of the Future, The Spectacular Spider-Man, Batman: The Killing Joke, Babylon 5: The Road Home). Altri crediti di Ritmanis includono musiche per il documentario Wild Daze, il dramma storico The Rifleman e il thriller-horror Dangerous Calling.

