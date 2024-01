Stasera in tv: “Natale a tutti i costi” con Christian De Sica su Canale 5

Natale a tutti i costi, su Canale 5 la commedia natalizia di Giovanni Bognetti (Il Mammone) con Christian De Sica e Angela Finocchiaro nei panni di una coppia di genitori alle prese con figli ingrati e qualche bugia di troppo.

Natale a tutti i costi – Cast e personaggi

Christian De Sica: Carlo Delle Fave

Angela Finocchiaro: Anna Delle Fave

Dharma Mangia Woods: Alessandra Delle Fave

Claudio Colica: Emilio Delle Fave

Fioretta Mari: Giuliana

Alessandro Betti: Azeglio de Francescobaldi

Francesco Marioni: Rocco

Iaia Forte: Loredana

Natale a tutti i costi – Trama e trailer

Dopo venticinque anni, la famiglia perfetta si separa: i figli (Alessandra ed Emilio) abbandonano il nido e la provincia per andare a vivere in città, lasciando i genitori (Carlo e Anna) finalmente soli. Alle prese con la loro nuova vita, dopo pochi mesi i figli limitano le interazioni con i genitori a brevi chiamate, non si presentano ai funerali dei parenti né alle feste di compleanno e addirittura non passeranno il Natale con il padre e la madre. In preda alla rabbia e alla disperazione, Carlo e Anna decidono di mentire fingendo di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia per far tornare i figli a casa. Il piano sembra funzionare e, spinti dalla speranza di poter mettere le mani sulla loro quota dell’eredità per realizzare i propri sogni, i ragazzi ricompaiono magicamente, affermando persino di non poter perdersi il Natale in famiglia. Quanto a lungo durerà la menzogna di Carlo e Anna e quali conseguenze avrà? Riusciranno a festeggiare il Natale con i figli? E a che prezzo?

Giovanni Bognetti (I Babysitter, Il Mammone) dirige da una sua sceneggiatura basata sulla commedia francese “Mes Très Chers Enfants” di Alexandra Leclère.

Il cast tecnico: Fotografia di Federico Masiero / Montaggio di Walter Marocchi / Scenografia di Luca Gobbi / Costumi di Patrizia Chericoni / Musica di Teho Teardo

Christian De Sica e Angela Finocchiaro protagonisti di questa godibile commedia natalizia che fa sorridere e riflettere amaramente sui rapporti tra genitori e figli una volta che questi ultimi lasciano il nido, sempre se lo lasciano.

Giovanni Bognetti al suo terzo remake dopo I babysitter e Il Mammone, adatta un’altra commedia francese e lo fa con un certo garbo, evitando di trasformare l’originale in un cinepanettone, mantenendone lo spirito dissacrante e amplificandone dove possibile una percettibile amarezza di fondo.

“Natale a tutti i costi” regala a Christian De Sica un ruolo particolarmente pacato che l’attore veste con equilibrio, senza eccedere in battute e duettando con grande sintonia con Angela Finocchiaro: lei madre chioccia obnubilata dal legame materno disposta a tutto per un po’ di affetto; lui marito e padre disilluso che non sfugge la realtà e offre un cinico controcanto alla consorte, aprendole man mano gli occhi.

“Natale a tutti i costi” ammicca alla commedia all’italiana che fu, quella in cui grandi attori mettevano alla berlina l’italiano medio che andava al cinema e pagava il biglietto per ridere, spesso inconsapevolmente, di se stesso. Il film di Bognetti fotografa uno spaccato dell’odierna famiglia italiana e di una giovane generazione cresciuta nel labile mito di se stessa.

Note di regia

“Natale a Tutti i Costi” è una commedia di famiglia e direi che lo sforzo maggiore dal punto di vista della costruzione del film, è stata quello di rendere reale ed equilibrato il rapporto tra i nostri 4 protagonisti. La mia fortuna è stata trovare quattro attori bravissimi, ma soprattutto disponibili a trovare una sintonia quasi “jazzistica” con gli altri tre. Nel lavoro che ho fatto con loro, mi sono concentrato soprattutto sul dare pari peso ad ognuno di loro, come nelle vere famiglie, in cui nessuno (normalmente) è più importante come persona rispetto agli altri. Ognuno di loro era protagonista in alcune scene, mentre in altre era semplicemente comprimario. Ma anche in questi casi, tutti noi discutevamo collettivamente, prima di girare, quale fosse il modo migliore di far risaltare la comicità e il senso della scena. Ecco, forse l’aspetto più interessante del lavoro sul questo film, è stato proprio il fatto che ogni personaggio non era costruito solo da me e dall’attore che lo interpretava, ma anche dalla visione che gli altri componenti della sua famiglia d’elezione filmica, avevano di lui. [Giovanni Bognetti]