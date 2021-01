Il National Board of Review ha annunciato i suoi riconoscimenti per il 2020, con Da 5 Bloods – Come fratelli che si è aggiudicato il miglior film e il miglior regista per Spike Lee, il miglior attore per Riz Ahmed in Sound of Metal e la migliore attrice per Carey Mulligan in Promising Young Woman. L’organizzazione ha anche annunciato che Chadwick Boseman riceverà postumo l’NBR Icon Award, un onore che celebra il lavoro dei principali artisti cinematografici che contribuiscono in modo significativo alla storia, alla cultura e all’eccellenza del cinema.

“La NBR è orgogliosa di onorare Da 5 Bloods, Spike Lee e l’incredibile cast del film, insieme a tutti i vincitori del 2020. Lee è uno dei nostri più grandi registi, un audace autore con una visione cinematografica e una prospettiva astuta sui rapporti umani, concentrandosi a volte su quell’intersezione tra il personale e il politico. Da 5 Bloods non è solo un ritratto unico dell’esperienza e del trauma persistente dei veterani neri della guerra del Vietnam, ma anche una storia commovente di amicizia duratura, una caccia al tesoro nella giungla piena di suspense e una resa dei conti potente con il sogno americano “, ha affermato Annie, presidente della NBR. Schulhof. “Siamo anche onorati di presentare il postumo NBR Icon Award a Chadwick Boseman, un talento straordinario che ha rappresentato il meglio di ciò che un attore potrebbe essere, non importa quale sia il ruolo”.

I premi 2020 continuano la tradizione della NBR di riconoscere l’eccellenza nel cinema, che risale a 112 anni fa. Quest’anno 281 film sono stati visti da un gruppo selezionato di appassionati di cinema, registi, professionisti, accademici e studenti, molti dei quali sono stati seguiti da discussioni approfondite con registi, attori, produttori e sceneggiatori.

I premi del National Board of Review celebrano l’eccellenza nel cinema con categorie che includono Miglior film, Miglior regista, Miglior attore e attrice, Miglior sceneggiatura originale e adattata, Migliore fotografia Miglior film in lingua straniera, Miglior film d’animazione, Miglior documentario, Miglior performance rivelazione e il miglior debutto alla regia, oltre a riconoscimenti come Spotlight Award, Premio alla libertà d’espressione e NBR Icon Award.

Di seguito trovate un elenco completo dei vincitori del premio 2020 annunciati dal National Board of Review.

Miglior film: Da 5 Bloods (Netflix)

Miglior regista: Spike Lee, Da 5 Bloods (Netflix)

Miglior attore: Riz Ahmed, Sound of Metal (Amazon Studios)

Migliore attrice: Carey Mulligan, Promising Young Woman (Focus Features)

Miglior attore non protagonista: Paul Raci, Sound of Metal (Amazon Studios)

Migliore attrice non protagonista: Youn Yuh-jung, Minari (A24)

Migliore sceneggiatura non originale: Paul Greengrass, Luke Davies, News of the World (Universal Pictures)

Migliore sceneggiatura originale: Lee Isaac Chung, Minari (A24)

Miglior performance rivelazione: Sidney Flanigan, Never Rarely Sometimes Always (Focus Features)

Miglior regista esordiente: Channing Godfrey Peoples, Miss Juneteenth (Vertical Entertainment)

Miglior film d’animazione: Soul (Pixar)

Miglior film straniero: La Llorona (Guatemala)

Miglior documentario: Time (Amazon Studios)

NBR Icon Award: Chadwick Boseman

NBR Freedom of Expression Award (Premio alla libertà d’espressione): One Night in Miami

NBR Spotlight Award: Radha Blank come sceneggiatrice, regista, produttrice e protagonista The Forty-Year-Old Version (Netflix)

Miglior cast: Da 5 Bloods (Netflix)

Outstanding Achievement per la fotografia: Joshua James Richards, Nomadland (Searchlight Pictures)

Top Films (in ordine alfabetico):

First Cow (A24)

The Forty-Year-Old Version (Netflix)

Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

The Midnight Sky (Netflix)

Minari (A24)

News of the World (Universal Pictures)

Nomadland (Searchlight Pictures)

Promising Young Woman (Focus Features)

Soul (Pixar)

Sound of Metal (Amazon Studios)

Top 5 Migliori film in lingua straniera (in ordine alfabetico):

Apples

Collective

Dear Comrades

The Mole Agent

Night of the Kings

Top 5 Documentari (in ordine alfabetico):

All In: The Fight for Democracy

Boys State

Dick Johnson is Dead

Miss Americana

The Truffle Hunters

Top 10 Film Indipendenti (in ordine alfabetico):

The Climb

Driveways

Farewell Amor

Miss Juneteenth

The Nest

Mai raramente a volte sempre

The Outpost

Relic

Saint Frances

Wolfwalkers

