Navalny: i documentari dell’oppositore di Putin morto in prigione a 47 anni

Alexei Navalny attivista e politico russo, fra i più noti oppositori di Vladimir Putin e fondatore della Fondazione Anti-corruzione (FBK), è morto in una prigione russa, a seguito di un malore, all’età di 47 anni.

Alexei Navalny è morto nella colonia penale artica di Kharp, a duemila chilometri da Mosca, dove era detenuto: lo ha reso noto il servizio penitenziario federale russo, precisando che è in corso un’indagine sulle cause della morte. Il più noto oppositore del presidente Putin aveva 47 anni.

Secondo l’agenzia russa Tass, e stando a quanto riferito dal servizio penitenziario, Navalny avrebbe avvertito un malore dopo una passeggiata «perdendo quasi subito conoscenza», ma nonostante siano state eseguite «tutte le misure di rianimazione necessarie», queste «non hanno dato risultati positivi».

Vladimir Putin è stato informato del decesso del dissidente, come confermato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il quale ha dichiarato che le cause della morte «saranno accertate dai medici».

Chaika è un corto documentario russo del 2015 sugli affari di corruzione e alcuni altri crimini del procuratore generale russo Yury Chaika e dei suoi figli, Artyom Chaika e Igor Chaika. Il film racconta i crimini della famiglia Chaika, i legami con i leader criminali e l’acquisizione di imprese.

Il 3 febbraio 2016, le Pussy Riot, un collettivo punk rock russo, femminista e politicamente impegnato, ha pubblicato un video musicale satirico intitolato Chaika, alludendo alle scoperte di Navalny. Il video è accompagnato dal seguente messaggio:

Don’t Call Him Dimon è un film documentario russo sugli affari corrotti del primo ministro russo Dmitry Medvedev. Secondo il film, Dmitry Medvedev avrebbe rubato proprietà stimate per un valore di circa 1,2 miliardi di dollari.

La colonna sonora include la canzone “American Boy” del gruppo “Kombinaciya”, brano con cui Medvedev ha ballato all’incontro degli ex studenti nel 2011.

Dopo l’uscita del film, il 26 marzo 2017 migliaia di persone hanno preso parte alle proteste anti-corruzione.

Un corto documentario che racconta un’indagine della Fondazione anti-corruzione (FBK=) su una coppia di propagandisti russi, Margarita Simonyan e Tigran Keosayan, che hanno trasformato il programma “Mezhdunarodnaya pilorama” in uno strumento ideale per trasferire denaro statale nelle loro tasche.

Nel corto appaiono in filmati d’archivio Vladimir Putin, Donald Trump, Joe Biden, George Clooney, Boris Johnson, Larry King, Emmanuell Macron.

La colonna sonora del documentario include i brani “Pati u NoGGano (Noggano’s party)” di Vasiliy Vakulenko e “Pesnya chekistov” di Iosif Kobzon.

Corto documentario su una indagine di Alexei Navalny e della Fondazione anti-corruzione (FBK) sulla corruzione e il “furto” di Margarita Simonyan e Tigran Keosayan durante le riprese del film “Crimean Bridge. Made with Love!”

In questo documentario l’indagine sul tentato omicidio del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny.

I volti che ti mostreremo sono una squadra segreta di assassini. Sì, sì, è come nei film, solo che è vita reale. O meglio, è più bello di qualsiasi film. Il caso del mio tentato omicidio è stato risolto. Conosciamo i nomi degli assassini: veri e falsi. Conosciamo i loro indirizzi. Conosciamo il luogo di lavoro: FSB. Conosciamo gli organizzatori e i clienti. Questa è una delle indagini più sorprendenti. Dopo averla vista, capirai perché Putin personalmente mente così disperatamente riguardo al mio avvelenamento e perché i propagandisti impazziscono? Dopo la pubblicazione di questo video, le autorità scateneranno una vera e propria isteria e vi chiedo di aiutarmi. Naturalmente non ci sarà alcuna indagine ufficiale. Ma rispondiamo ai furfanti almeno distribuendo questo video il più ampiamente possibile in modo che decine di milioni di persone conoscano la verità su quello che è successo.

In questo corto documentario una chiamata al suo avvelenatore durante le indagini sull’avvelenamento di Alexei Navalny.

Questo è incredibile. Ho chiamato uno dei miei assassini e gli ho parlato. Una delle conversazioni più incredibili della mia vita.

È così strano discutere del proprio omicidio con uno di quelli per cui è solo un lavoro. Il mio interlocutore, un chimico militare del gruppo avvelenamenti dell’FSB, è responsabile della pulizia delle tracce di armi chimiche dopo che è stato commesso un crimine. Ascoltate bene: questa registrazione è semplicemente un documento dell’epoca. Da esso imparerai quanto sia mostruoso il sistema che il ladro Putin ha creato in Russia per rimanere al potere. Il video precedente ha già ricevuto 17 milioni di visualizzazioni, molte grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla distribuzione. Ottimo lavoro e abbiamo sfondato il muro della censura. Facciamolo di nuovo. Invia la conversazione a tutti quelli che conosci, pubblicala sui social network e sui forum locali. Questo stato bandito non può essere tollerato.