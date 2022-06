Stasera in tv: “Nell’ombra del killer” su Rai 2

Cast e personaggi

Allison McAtee: Grace

Samantha Cope: Lilith

Aubrey Stevens: Charlie

Andrew Spach: Alex

Damon Carney: James

Triana Browne: Jaclyn

Jennifer Teel: Kristin

Laurie Love: Detective Roberts

Anna Pena: Vanessa

Ricco Fajardo: Dr. Todd

Grace Montie: Mia

Tim Mudd: Poliziotto

Amelia Stevens: Ragazza nella piscina

Sara Alavi: Donna nel parco

Julius Gregory: Detective Saunders

La trama

Divorziata da poco, Grace McGuire (Allison McAtee) ha una relazione con un uomo più giovane, Alex (Andrew Spach), che lavora per lei nel suo nuovo ristorante. La sua vita è piena, ma caotica, e si destreggia tra una nuova attività, un nuovo amante, una figlia adolescente e un ex marito in agguato che è un alcolizzato in via di guarigione. Quando Grace assume un’assistente personale, Lilith (Samantha Cope), per aiutarla a organizzare la sua casa e gli affari, la sua vita, invece, inizia a sgretolarsi e il piano segreto di Lilith diventa mortale.

Curiosità